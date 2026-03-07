Khói bốc lên từ khu vực xung quanh tòa nhà Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) ở Tehran (Ảnh: Getty Images).

Iran nghi binh đánh lừa Mỹ và Israel

ANNA News đưa tin, quân đội Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch truy lùng quy mô lớn nhằm loại bỏ các bệ phóng tên lửa và người điều khiển UAV của Iran. Họ đã thành công phần nào trong việc giảm số lượng vụ phóng. Tuy nhiên, cường độ đáp trả của Tehran suy yếu là có thật, nhưng tổn thất không phải là lý do duy nhất, Bộ chỉ huy Iran rõ ràng đang dựa vào việc kéo dài cuộc xung đột và đã trở nên tiết kiệm hơn trong việc sử dụng đạn dược.

Ngoài ra, cần lưu ý đến nhiều trường hợp Mỹ và Israel tấn công các mục tiêu giả. Quân đội Iran tích cực sử dụng các mô hình thiết bị quân sự "giống như thật" để đánh lừa đối phương. Chiến thuật nghi binh này đã được lực lượng Houthi ở Yemen thường xuyên sử dụng và giờ đây Iran đang "học tập" rộng rãi.

Cụ thể, một nhà quan sát quân sự chuyên về Trung Đông đã phân tích một số video do Mỹ và Israel công bố cho thấy các cuộc tấn công vào các mục tiêu giả. Một trong số đó cho thấy sự phá hủy các UAV cảm tử Shahed-136 mô hình. Những cuộc tấn công vào các bệ phóng tên lửa giả thậm chí còn phổ biến hơn.

Ngoài ra, video của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã ghi lại khoảnh khắc một bệ phóng bị phá hủy được quay từ nhiều góc độ khác nhau và được trình chiếu như 2 mục tiêu bị phá hủy khác nhau.

Số lượng tên lửa và UAV mà Iran đã phóng nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ - Israel, tính đến rạng sáng 7/3 (Ảnh: ANNA News).

"Trường bắn khổng lồ"

Ngày thứ bảy của cuộc chiến đã biến khu vực Trung Đông thành một trường bắn khổng lồ. Iran tiếp tục bị tấn công bằng máy bay và tên lửa. Ngược lại, Iran và các đồng minh đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào hàng loạt căn cứ, dầu mỏ, khí đốt và tàu thuyền trải khắp từ Iraq và Israel đến eo biển Hormuz và các quốc gia Vùng Vịnh.

Tại Iran, các cuộc tấn công của liên quân tiếp tục nhắm vào những thành phố đông dân và cơ sở hạ tầng quân sự, với các cuộc tập kích lớn ở Tehran, Isfahan, Kermanshah và Shiraz.

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục tuyên bố đã đánh chặn được UAV của đối phương và phô diễn các biện pháp ngụy trang, giúp phòng tránh giảm thiệt hại và khiến đối phương lãng phí đạn dược.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 6/3 (Ảnh: Rybar).

Đồng thời, quân đội Iran cũng đăng tải video và tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công vào tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ bằng tên lửa đất đối hải, tuy nhiên không cho biết kết quả.

Quân đội Iran tuyên bố: "Lực lượng hải quân của chúng tôi đã tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ bằng tên lửa đất đối hải".

Iran phóng tên lửa tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ (Video: Telegram).

Bên cạnh đó, một mặt trận mới hoàn toàn đang mở ra ở Iraq. Sau các cuộc tấn công của lực lượng thân Iran nhằm vào người Kurd và các cơ sở hạ tầng, Mỹ đã phát động chiến dịch riêng của họ, tiếng súng và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận ở một số khu vực của quốc gia này, từ Baghdad và al-Taji đến Mosul và các tỉnh Babil. Một số căn cứ, vị trí của các nhóm Shiite và những khu vực của người Kurd đang bị tấn công, và ở một số nơi, rất khó để phân biệt ai đang bắn vào ai.

Tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư, tình hình vận chuyển vẫn rất tồi tệ. Huyết mạch dầu mỏ hầu như đã ngừng hoạt động, hàng chục tàu đang neo đậu, và các cuộc tấn công đang xảy ra không chỉ khi cố gắng đi qua Hormuz; ngay cả các tàu trong Vịnh và các tàu hỗ trợ như tàu kéo cũng đang bị nhắm mục tiêu.

Iran chính thức phong tỏa eo biển Hormuz khiến huyết mạch dầu mỏ đình trệ nghiêm trọng (Ảnh: Rybar).

Sau các cuộc tấn công của Iran vào cụm công nghiệp Ras Laffan, Tập đoàn năng lượng Qatar Energy đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với nguồn cung cấp khí đốt, dẫn đến việc đóng cửa trung tâm khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất khu vực. Đồng thời, một số nước Vùng Vịnh bắt đầu thảo luận về việc xem xét lại các khoản đầu tư nước ngoài, bao gồm cả những cam kết với Mỹ.

Tại Kuwait, còi báo động và tiếng nổ lại vang lên gần căn cứ không quân As-Salim, một phần cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Bahrain bị hư hại, và hệ thống phòng không của Qatar tiếp tục nhắm mục tiêu vào UAV gần căn cứ không quân Al-Udeid.

Hình ảnh vệ tinh mới về radar AN-TPY-2 bị hư hại tại căn cứ không quân Muwafaq Salti của Jordan càng khẳng định thêm các vấn đề với hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực.

Hezbollah tiếp tục tấn công miền Bắc Israel, và máy bay Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công vào miền Nam Li Băng và vùng ngoại ô Beirut. Trong bối cảnh này, Pháp đang cố gắng thúc đẩy giảm leo thang thông qua Beirut để đổi lấy việc giải giáp vũ khí của phong trào, nhưng chính Hezbollah lại bác bỏ những đề xuất như vậy.

Đến cuối ngày 6/3, cuộc xung đột đang biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao: trong khi liên minh gây áp lực lên Iran bằng sức mạnh không quân và tình báo, Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng, hậu cần hàng hải và căn cứ của các đồng minh Mỹ trên khắp khu vực.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến hết ngày 6/3 (Ảnh: Rybar).

Rạng sáng nay 7/3, các cuộc tấn công vào Iran vẫn tiếp diễn. Sân bay Mehrabad ở Tehran bốc cháy sau khi bị trúng bom trong các cuộc không kích, một số video cho thấy điều này. Trong khi đó, CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu trong lãnh thổ Iran kể từ cuối tuần trước.

Các quốc gia khác trong khu vực Vịnh tiếp tục đối phó với hậu quả: 6 người bị thương ở Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn một UAV, và các quan chức Qatar kêu gọi người dân ở yên tại chỗ trong khi hệ thống phòng không đang nỗ lực ngăn chặn một cuộc tập kích.

Bộ Quốc phòng Bahrain hôm 6/3 cho biết lưới lửa phòng không của họ đã phá hủy 75 tên lửa và 123 UAV kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Ông Trump yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện"

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Iran cho đến khi Tehran “đầu hàng vô điều kiện”. Tổng thống Trump cũng nói với CNN rằng ông không quan tâm liệu Iran có trở thành một quốc gia dân chủ hay không, và ông đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo sẽ ứng xử tốt với Mỹ, Israel và các đồng minh ở Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc để chấm dứt giao tranh, cảnh báo rằng “tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai”.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đã xác minh hơn 10 vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng y tế ở Iran trong chiến dịch của Mỹ và Israel. Theo tổ chức này, 4 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương, Guadian đưa tin.