Tên lửa Iran tách loạt đầu đạn, trút “mưa” hỏa lực xuống Israel

Kênh Telegram của hãng tin RT (Nga) ngày 8/3 đưa tin người dân Israel “bàng hoàng” khi chứng kiến tên lửa Iran tách thành nhiều đầu đạn giữa không trung trong cuộc tập kích vào Israel.

Đoạn video được công bố cho thấy tên lửa tách thành nhiều đầu đạn trên bầu trời Israel, dội loạt hỏa lực xuống các mục tiêu.

Tên lửa Iran trút “mưa” hỏa lực xuống Israel (Nguồn: RT)

Quân đội Israel cáo buộc Iran gần đây đã phóng nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel, khiến các quả đạn nhỏ phát tán trên diện rộng ở nhiều khu vực.

Đạn chùm là loại vũ khí giải phóng hàng chục quả đạn con chứa thuốc nổ trên một khu vực rộng. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đầu đạn của những tên lửa này sẽ mở ra khi đang lao xuống mục tiêu và rải khoảng 20 quả đạn nhỏ, mỗi quả chứa khoảng 2,5kg thuốc nổ, trong phạm vi bán kính khoảng 8km.

Trong các cuộc tập kích gần đây của Iran, các đánh giá quân sự của Israel cho thấy chỉ có một số lượng nhỏ tên lửa được phóng trong loạt bắn. Tuy nhiên, việc sử dụng đạn chùm khiến mỗi tên lửa có thể tạo ra hàng chục điểm va chạm riêng biệt.

IDF cáo buộc Iran đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm vào Israel trong cuộc xung đột hiện nay, cũng như trong cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

Các nhà phân tích quân sự cảnh báo việc sử dụng loại vũ khí này có thể tác động tới cục diện xung đột. Thay vì chỉ gây ra một vụ nổ tại một điểm duy nhất, đầu đạn chùm có thể rải nhiều đạn nhỏ trên một khu vực lớn, làm tăng nguy cơ thiệt hại cho các mục tiêu dưới mặt đất.

Iran ngày 8/3 cũng đăng video phóng đợt tên lửa thứ 30 về phía Israel và các căn cứ của Mỹ.

Iran phóng đợt tên lửa mới vào Israel và căn cứ Mỹ (Nguồn: RT)

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo cuộc xung đột giữa Iran, Israel và Mỹ đã bước vào “giai đoạn mới”, bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng xung đột có thể sớm kết thúc.

“Chiến tranh đã bước vào giai đoạn mới và cuộc tấn công vào các kho dầu và nhiên liệu của Iran chắc chắn sẽ vấp phải sự trả đũa trong khu vực”, quan chức Iran cho biết.

Quan chức Iran nói thêm rằng nước này có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng để đáp trả trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động của các cơ sở dầu khí trong khu vực.

“Iran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho đến khi đạt được kết quả mong muốn”, quan chức Iran nói, đề cập đến tuyến đường vận tải biển quan trọng nơi một phần đáng kể nguồn cung dầu của thế giới đi qua.

Tên lửa Iran rực sáng trên bầu trời Israel (Nguồn: RT)

Kênh truyền hình nhà nước Iran Irib đưa tin, vào ngày 9/3, Iran đã phóng những tên lửa đầu tiên về phía Israel sau khi Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, được bổ nhiệm. Ông Mojtaba là con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ và Iran tuần trước.

“Iran phóng đợt tên lửa đầu tiên dưới sự chỉ huy của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei về phía các vùng lãnh thổ bị kiểm soát”, Irib cho biết.