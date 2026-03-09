Lãnh tụ Tối cao mới của Iran bị thương

Ông Mojtaba Khamenei ở Tehran năm 2019 (Ảnh: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty).

Theo trang tin Times of Israel, khi đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về việc ông Mojtaba Khamenei lên làm Lãnh tụ Tối cao Iran, họ đã đề cập đến việc ông bị thương trong chiến tranh.

Các phát thanh viên đọc các bản tin mô tả ông Mojtaba là “janbaz”, thuật ngữ dùng để chỉ người bị thương do đối thủ, trong “chiến tranh Ramadan”, cách mà truyền thông Iran gọi cuộc xung đột hiện tại.

Bản tin không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, cha và vợ của ông Mojtaba đều đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran ngày 28/2, ngay khi chiến tranh bắt đầu.

Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên ngày 8/3 đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước.

Quyết định này đánh dấu việc ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran, và là lần đầu tiên trong lịch sử nước này con trai kế nhiệm cha ở vị trí lãnh đạo tối cao.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã lên kế nhiệm sau khi cha ông nắm giữ vị trí này gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Sinh năm 1969, ông Mojtaba Khamenei được đào tạo tôn giáo giống như các anh em của mình, dù ông chưa bao giờ đạt đến cấp bậc Mujtahid, mức độ học thuật về luật Hồi giáo mà nhiều người trung thành với chính quyền coi là cần thiết cho vai trò lãnh tụ tối cao.

Ông kết hôn với bà Zahra, con gái của cựu Chủ tịch Quốc hội và người thân cận của ông Khamenei là Gholam Haddad Adel.

Trong nhiều năm, ông Mojtaba khá kín tiếng, dù từ phía sau hậu trường ông là một nhân vật trung tâm trong bộ máy quan chức rộng lớn của hệ thống do cha ông xây dựng. Ông thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các mạng lưới kinh tế.

Đối với những người quan sát Iran, tầm ảnh hưởng của ông là điều chắc chắn, ngay cả khi ông không nắm giữ vị trí chính thức cấp cao. Trong những năm gần đây, khi làm việc trong văn phòng của cha mình, ông ngày càng được đặt vào vị trí như một người kế nhiệm tiềm năng.

Nhiều người tin rằng ông đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy chiến thắng của chính trị gia cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2005. Ông được cho là đã huy động các mạng lưới của IRGC để tăng cường chiến dịch tranh cử của ông Ahmadinejad, khi đó là thị trưởng Tehran. Ông bị Mỹ trừng phạt vào năm 2019.

Việc bổ nhiệm ông Mojtaba là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo mới của Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục di sản và các chính sách của ông Ali Khamenei.

Ông Mojtaba không có thành tích quản lý hành chính, vì chưa từng lãnh đạo một tổ chức hay thực thể lớn nào. Ông cũng hiếm khi đưa ra các tuyên bố công khai về các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của đất nước.