Triều Tiên khánh thành trang trại nhà kính quy mô lớn nhất

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan trang trại nhà kính ở Sinuiju hôm 1/2 (Ảnh: Yonhap).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành trang trại nhà kính liên hợp Sinuiju và gọi đây là một "thành tựu tuyệt vời" trước thềm Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 sắp tới.

Buổi lễ diễn ra vào ngày 1/2, khoảng một năm sau lễ khởi công vào tháng 2/2025. Đây chính là dự án trọng điểm, được thúc đẩy theo chính sách phát triển khu vực đặc trưng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong bài phát biểu tại lễ khánh thành, ông Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng khi dự án này trở thành nền tảng cho cuộc sống mới của người dân Sinuiju, những người đã phải chịu đựng lũ lụt qua nhiều thế hệ.

"Những người lính và thanh niên của chúng ta đã tạo nên một thành tựu tuyệt vời để trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ 9", nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói, đề cập đến sự kiện quan trọng vốn được tổ chức 5 năm một lần này.

Tham quan trang trại, ông Kim Jong-un nói rằng việc xây dựng trang trại này là một trong những dự án lớn nhất được thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên lên kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 9 vào đầu tháng này, lần đầu tiên kể từ năm 2021, nơi nước này sẽ công bố các đường lối chính sách lớn cho 5 năm tới về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác.

Năm 2024, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã từng công bố "chính sách 20x10", theo đó xây dựng các nhà máy hiện đại tại 20 thành phố và huyện mỗi năm trong vòng 10 năm nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân ở các vùng miền.