Hàn Quốc nói Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2026

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Hàn Quốc ngày 4/1 cho biết Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo, lần đầu tiên hoạt động này diễn ra trong năm 2026.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ thủ đô Bình Nhưỡng ra phía Biển Nhật Bản vào sáng 4/1. Các tên lửa bay được khoảng 900km và rơi xuống biển, dữ liệu cụ thể đang được phân tích.

"Quân đội Hàn Quốc duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên tục chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường giám sát", cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo phát hiện vật thể nghi là tên lửa đạn đạo rơi xuống vị trí không xác định.

Lực lượng Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cho biết trong một tuyên bố rằng "sự kiện này không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên hoặc lãnh thổ của Mỹ, hoặc đối với các đồng minh của chúng tôi", đồng thời cho biết thêm Washington đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình.

Triều Tiên những năm qua tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa, trong đó có vũ khí đủ khả năng bao trùm lãnh thổ lục địa Mỹ. Nước này cũng ra mắt một số biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng triển khai nhanh và dễ che giấu hơn so với loại dùng động cơ nhiên liệu lỏng.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin vụ phóng mới nhất này. Nếu được xác nhận, việc phóng ít nhất 2 tên lửa đánh dấu hoạt động lần đầu tiên như vậy của Bình Nhưỡng trong hai tháng qua.

Vụ việc diễn ra giữa lúc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và căng thẳng toàn cầu gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc tấn công bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hàn Quốc cho biết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Hàn Quốc. Ông Lee Jae-myung dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.