Lãnh đạo Triều Tiên nói quân đội bách chiến bách thắng khi chiến đấu ở Nga

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì phiên họp của đảng Lao động Triều Tiên trong bức ảnh được công bố ngày 12/12 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/12 đưa tin, trong cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên tuần này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi những thành tựu của đất nước trong năm 2025, bao gồm việc triển khai quân đội tham gia các chiến dịch quân sự ở Nga.

Về việc Triều Tiên triển khai quân đội tới Nga, ông Kim Jong-un nói rằng hành động này đã chứng minh uy tín quốc tế của quân đội Triều Tiên là “một đội quân bách chiến bách thắng và là lực lượng bảo vệ chân chính của công lý quốc tế".

"Trong năm qua, nhiều binh sĩ của quân đội chúng ta đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài để chứng minh uy danh của quân đội chúng ta", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu, coi đây là một trong những thành tựu của Triều Tiên.

Đánh giá việc thực hiện chính sách năm 2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi chính sách hiện đại hóa năng lực quốc phòng đã giải quyết nhiều vấn đề an ninh "một cách hiệu quả và đúng đắn".

Ông Kim Jong-un khẳng định chính sách quốc phòng của Triều Tiên đang tiến triển "theo đúng hướng để đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ lợi ích của đất nước, bất chấp những thay đổi địa chính trị và công nghệ toàn cầu."

Theo ông Kim Jong-un, Triều Tiên đã chứng kiến ​​"đà tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng tự lực tự cường được tăng gấp đôi" trong năm 2025.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết kế hoạch chính sách “5 năm” của Triều Tiên đã vượt qua rào cản vào năm 2025, hướng tới sự phát triển toàn diện.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên đã điều khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Nga, và hơn 4.000 binh sĩ Triều Tiên bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Vào tháng 8, Triều Tiên đã tổ chức lễ tưởng niệm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Nga. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi họ là "những anh hùng và những người yêu nước vĩ đại".

Triều Tiên cũng tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công vào ngày 23/10, để tưởng nhớ các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh khi chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc chiến với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk.