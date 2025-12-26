Lý do Triều Tiên công bố ảnh tàu ngầm hạt nhân thời điểm này

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên (Ảnh: AFP).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 25/12 công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một “tàu ngầm chiến lược mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân” đang được đóng tại một địa điểm không được tiết lộ.

Bản tin cũng lần đầu tiết lộ lượng giãn nước của con tàu là 8.700 tấn, đưa nó vào cùng đẳng cấp với một số tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ.

Trong các bức ảnh kèm theo các báo cáo dự án hồi tháng 3, chỉ phần thân dưới của tàu được công bố.

Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi tàu ngầm hạt nhân mới là “một thay đổi mang tính bước ngoặt then chốt nhằm nâng mức độ răn đe”. Ông nhấn mạnh, các tàu đang được đóng sẽ “tạo bước nhảy vọt trong việc tăng cường năng lực tác chiến của hạm đội của Triều Tiên”.

Ông cũng cam kết “tăng tốc và mở rộng quy mô” việc đóng các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm, đồng thời liên tục trang bị cho chúng nhiều hệ thống vũ khí tấn công khác nhau.

“Bằng việc công khai tiến độ đóng tàu ngầm hạt nhân, Triều Tiên đang đáp trả động thái của Hàn Quốc nhằm xây dựng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân”, Hong Min, Giám đốc Ban Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, bình luận.

Theo ông Hong, các báo cáo của KCNA cho thấy Triều Tiên đang tìm cách chuyển từ “răn đe hạn chế” sang “răn đe tối đa”, mở rộng lựa chọn tấn công hạt nhân phủ đầu song song với khả năng trả đũa chắc chắn.

Báo cáo của Bình Nhưỡng được đưa ra một ngày sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết Seoul và Washington sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận ở cấp làm việc về việc đóng tàu ngầm hạt nhân vào đầu năm tới.

Sau chuyến công du kéo dài một tuần tới Mỹ, Canada và Nhật Bản, ông Wi nói, 2 đồng minh đã tiến hành các “tham vấn thực chất và chuyên sâu” nhằm triển khai bản thông cáo chung được công bố tháng trước, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị APEC.

Theo ông Hong, việc các hình ảnh mới cho thấy thân tàu đã được lắp ráp hoàn chỉnh gợi ý rằng động cơ hạt nhân có thể đã được lắp đặt, và thử nghiệm nhiên liệu phân hạch nhiều khả năng là bước tiếp theo.

Con tàu mới dường như là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để tấn công mục tiêu trên bộ và thực hiện các chiến dịch đặc biệt.

“Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng con tàu cũng sẽ mang một số ít tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, hoặc ngư lôi gắn đầu đạn hạt nhân”, ông nói.

Triều Tiên đã thử nghiệm nhiều loại tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

“Triều Tiên cũng đang gửi đi một thông điệp thể hiện sự không hài lòng trước việc triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ, bao gồm tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Greeneville”, ông Hong nói thêm.

Con tàu của Mỹ đã cập cảng Căn cứ Tác chiến Hải quân Busan đầu tuần này để tiếp tế quân nhu và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Chuyến thăm cảng nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai đồng minh và củng cố thế trận phòng thủ chung.

Lần gần nhất một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cập cảng Hàn Quốc là khi USS Alexandria đến Busan vào tháng 2.