Lãnh đạo Triều Tiên lệnh sản xuất vũ khí, tăng sức mạnh răn đe

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn trong quý cuối năm 2025 (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/12 đưa tin, trong chuyến thăm các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn khi thị sát hoạt động sản xuất tên lửa và đạn pháo trong quý IV, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới để mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo.

Các quan chức phụ trách ngành công nghiệp vũ khí Triều Tiên đã tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh việc tăng cường sản lượng vũ khí đóng vai trò rất quan trọng để củng cố khả năng răn đe chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới sẽ được quyết định tại đại hội đảng sắp tới, theo KCNA.

"Để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cần phải liên tục nâng cao trình độ hiện đại hóa ngành công nghiệp vũ khí bằng cách thành lập các doanh nghiệp công nghiệp vũ khí mới theo kế hoạch”, ông Kim Jong-un tuyên bố.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, “đặc biệt, lĩnh vực sản xuất tên lửa và đạn pháo có tầm quan trọng hàng đầu trong việc tăng cường khả năng răn đe chiến tranh”.

Chuyến thị sát của ông Kim Jong-un dường như nhằm xem xét những thành tựu trong lĩnh vực quốc phòng trước thềm đại hội đảng dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm tới.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 25/12 đưa tin ông Kim Jong-un đã thị sát một "tàu ngầm tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân" nặng 8.700 tấn đang được đóng.

Dự án tàu ngầm là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa hải quân, nằm trong 5 chính sách trọng điểm mà đảng đang thúc đẩy để tăng cường năng lực quốc phòng, theo KCNA.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho rằng việc phát triển toàn diện năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân là điều thiết yếu và không thể tránh khỏi, trong bối cảnh thế giới hiện nay chưa hoàn toàn hòa bình.

Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên từng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển "tàu chiến áp đảo" như một biện pháp răn đe mạnh mẽ để kiềm chế "ngoại giao pháo hạm" của đối thủ.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un cũng thị sát vụ bắn thử một tên lửa phòng không tầm xa từ mặt đất vào ngày 24/12 tại một bãi phóng gần bờ biển phía đông nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên liên tục kêu gọi mở rộng sản xuất tên lửa và đạn pháo trong các chuyến thăm các nhà máy vũ khí trọng điểm, làm dấy lên suy đoán rằng động thái này có liên quan đến việc xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên.