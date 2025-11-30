Nhà lãnh đạo Triều Tiên: Không quân sẽ được trang bị khí tài chiến lược

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 10 (Ảnh: KCNA).

Ông Kim Jong-un đưa ra thông báo này khi cùng con gái Kim Ju-ae tham dự sự kiện lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân nước này hôm 28/11.

Tại sự kiện, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chứng kiến các loại chiến đấu cơ biểu diễn trên bầu trời, trong đó có máy bay cảnh báo sớm mà Bình Nhưỡng công bố hồi đầu năm.

"Không quân Triều Tiên sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới và được giao nhiệm vụ quan trọng mới", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời ông Kim phát biểu tại buổi lễ.

"Không quân cần kiên quyết đẩy lùi và đối phó mọi hành vi gián điệp, khiêu khích quân sự tiềm tàng từ kẻ thù", ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên không nêu cụ thể đó là những khí tài nào nhưng theo các chuyên gia thuật ngữ "khí tài quân sự chiến lược" thường được dùng để chỉ những vũ khí có sức hủy diệt lớn, tầm hoạt động xa, như chiến đấu cơ có khả năng mang bom, tên lửa xuyên lục địa hay siêu vượt âm trang bị đầu đạn hạt nhân.

Hình ảnh từ truyền thông nhà nước cho thấy, ông Kim Jong-un và con gái đang theo dõi những gì được cho là máy bay chiến đấu thực hiện các động tác trên bầu trời.

Không quân Triều Tiên chủ yếu trang bị các loại tiêm kích, cường kích đời cũ, chưa biên chế oanh tạc cơ cỡ lớn, vốn là khí tài quan trọng trong bộ ba răn đe của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bên cạnh tên lửa đạn đạo và tàu ngầm.

Triều Tiên gần đây nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân. Hình ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy nhiều máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa di động, cùng nhiều khí tài khác xuất hiện tại lễ kỷ niệm.

"Kỳ vọng của đất nước đối với không quân, lực lượng sẽ đóng vai trò răn đe hạt nhân, thực sự rất lớn", ông Kim nói.

Triều Tiên cuối tháng trước khai hỏa loạt tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông, đánh dấu đợt phóng đầu tiên sau 5 tháng và cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức hồi tháng 6

Cho đến nay, Bình Nhưỡng chưa phản hồi đề nghị đàm phán của Hàn Quốc nhằm tránh các cuộc đụng độ quân sự ngẫu nhiên dọc biên giới chung giữa hai nước.

Trong tháng này, Seoul đã đề xuất hai bên tổ chức các cuộc đàm phán quân sự để thảo luận về cái gọi là Đường Phân định Quân sự.

Hôm 24/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cảnh báo: "Chúng ta hiện đã rơi vào tình huống không biết khi nào một cuộc đụng độ bất ngờ có thể xảy ra". "Mọi đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Triều Tiên đang từ chối mọi đối thoại và tiếp xúc. Đây là một tình trạng rất nguy hiểm", ông nói.

Triều Tiên không bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc.