Iran xin lỗi, tuyên bố ngừng tấn công các nước láng giềng

Tổng thống Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters).

Ngừng tấn công láng giềng

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 7/3 cho biết hội đồng lãnh đạo tạm thời của Iran đã phê chuẩn một quyết định mới. Theo đó, Iran sẽ không tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi một cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của các nước đó.

Ông Pezeshkian nói thêm, chính phủ Iran đã gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng vì những cuộc tấn công xảy ra trong vài ngày qua khi Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực để đáp trả làn sóng không kích của Mỹ và Israel.

“Tôi xin lỗi các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi", ông phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Ông cho biết hội đồng lãnh đạo gồm 3 người tạm thời đang điều hành Iran đã chỉ đạo lực lượng vũ trang rằng từ nay không được tấn công các nước láng giềng hoặc phóng tên lửa về phía họ, trừ khi Iran bị tấn công từ lãnh thổ của các nước đó.

“Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng ngoại giao thay vì chiến đấu và gây căng thẳng với các nước láng giềng”, ông nói thêm.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh không trở thành “con bài trong tay thế lực bên ngoài”, đồng thời cảnh báo họ không nên tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran.

Quyết định này được đưa ra bởi Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời (Iran), cơ quan đang tạm thời đảm nhiệm quyền lực cao nhất của đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tuần trước.

Động thái của Iran được cho là nhằm giảm nguy cơ xung đột lan rộng sang các nước láng giềng Vùng Vịnh. Trong khi đó, Tehran vẫn giữ lập trường tự vệ: nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ căn cứ hoặc lãnh thổ của nước khác (ví dụ căn cứ Mỹ), Tehran vẫn coi đó là mục tiêu hợp pháp để đáp trả.

Tuy nhiên, chưa rõ quyết định này có hiệu lực ngay lập tức hay không. Sau bài phát biểu của nhà lãnh đạo Iran, các vụ đánh chặn trên không vẫn tiếp tục được ghi nhận tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, và còi báo động vang lên ở Bahrain.

Iran đáp trả các mục tiêu Israel và Mỹ ở khắp khu vực (Ảnh: ABC News).

Không đầu hàng Mỹ

Trong khi đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ “không bao giờ đầu hàng” trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục đối phó các đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chính phủ của ông sẽ không đàm phán với Tehran nếu Iran không “đầu hàng vô điều kiện”.

Tổng thống Trump cho rằng đầu hàng vô điều kiện có thể đồng nghĩa với việc Mỹ và Israel phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Iran, chứ không nhất thiết phải là Tehran chính thức tuyên bố đầu hàng.

"Đầu hàng vô điều kiện có thể là khi Iran tự công bố điều đó, nhưng cũng có thể là khi họ không thể chiến đấu thêm nữa vì không còn ai hay bất cứ thứ gì để chiến đấu", ông nói.

Trước đó, ông cũng tuyên bố, ông phải có tiếng nói trong việc lựa chọn người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran, sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Kể từ sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại, một hội đồng 3 thành viên, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, đã được lập ra để điều hành đất nước cho đến khi một người kế nhiệm được lựa chọn.

Ông Pezeshkian được xem là nhân vật tương đối ôn hòa. Trong khi đó, người đứng đầu hệ thống tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei, một thành viên khác của hội đồng, có lập trường cứng rắn.

Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang tuần thứ hai trong khi giới chức Washington dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài 4-6 tuần. Trong suốt một tuần qua, Iran đã không kích vào các căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên khắp khu vực - một động thái khiến nhiều người lo ngại có thể lôi kéo nhiều nước vào cuộc chiến.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Fox News cho biết, Mỹ được cho là sắp triển khai tàu sân bay thứ ba tới khu vực Trung Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush, bao gồm các tàu hộ tống và không đoàn trên hạm, đã hoàn tất cuộc tập trận, dự kiến sẽ sớm được triển khai và hướng tới phía đông Địa Trung Hải, nơi tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford gần đây đã được điều động.