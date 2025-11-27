Nỗi thấp thỏm khi gần 280 người mất tích trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Hàng trăm người vẫn đang mất tích sau vụ việc (Ảnh: Reuters).

Sáng 27/11, sau khi cứu người hàng xóm cao tuổi khỏi vụ cháy nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ, bà Kwok, một phụ nữ đã nghỉ hưu, lướt qua các nhóm mạng xã hội để tìm dấu hiệu cho thấy liệu những cư dân mất tích có an toàn hay không.

Ngày hôm trước, khi những ngọn lửa dữ dội áp sát, người phụ nữ 69 tuổi này đã chạy khắp tòa chung cư để tìm người hàng xóm, người mà bà biết sống một mình và phải dùng xe lăn.

Bà đã đưa được người hàng xóm ra ngoài trước khi đám cháy bao trùm 8 chung cư, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gần 280 người mất tích.

Vào ngày 27/11, bà Kwok cùng những người trong cộng đồng bắt đầu tổ chức tìm kiếm những người còn mất tích, lập các nhóm trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp và một ứng dụng để theo dõi và xác định vị trí những người chưa rõ tung tích.

“Tôi thấy lửa tiến gần, đỏ rực, và tim tôi cũng như đang cháy theo”, bà Kwok kể lại, mô tả cách bà chạy khắp tòa nhà, gõ cửa cảnh báo mọi người.

Bà cho biết trong suốt quá trình đó không nghe thấy chuông báo cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn chung cư ở Hong Kong nhìn từ trên cao (Video: AP).

Khi mặt trời mọc trên những tòa tháp đang bốc khói âm ỉ ở Wang Fuk Court, các cư dân mất nhà đã tự phát tổ chức để ứng phó với hậu quả.

Hàng trăm người trong khu phố lập tức hành động, hình thành một cộng đồng trợ giúp, nhưng tâm trạng thấp thỏm vẫn bao trùm.

“Hiện vẫn còn ít nhất 3 người chúng tôi chưa liên lạc được, chúng tôi rất lo lắng cho họ, và tôi sẽ đến trung tâm cộng đồng sau để tiếp tục tìm kiếm”, bà Kwok nói.

Sau một đêm không ngủ, đám đông tập trung tại các công viên và lối đi bộ ở quận Tai Po phía bắc để chứng kiến những gì còn sót lại đang âm ỉ bập bùng của khu chung cư.

Các cư dân lan truyền một bảng tính trực tuyến, nơi mọi người có thể đánh dấu mình đã an toàn.

Sáng ngày 27/11, hàng chục ô trên bảng tính vẫn được đánh dấu đỏ, nghĩa là “cần giúp đỡ”.

Một phụ nữ 70 tuổi họ Leung, sống cạnh Wang Fuk Court, cho biết bà không thể liên lạc với người bạn sống trong một tòa chung cư bị ảnh hưởng.

“Tôi rất lo, cứ gọi nhưng không được. Tôi trở về lúc 5 giờ sáng vì không ngủ được", bà Leung nói sau một đêm ngủ ở nơi tạm trú. Giờ đây, bà đứng quan sát những căn nhà cháy đen, mùi khói vẫn còn vương trong không khí.

Nỗ lực cứu trợ đã được tiến hành nhằm giúp các nạn nhân vụ hỏa hoạn (Ảnh: AFP).

Các tình nguyện viên mang chuối và nước tăng lực cho lính cứu hỏa, đồng thời cung cấp quần áo, sạc điện thoại, thực phẩm và túi nước nóng cho những người mất nhà.

Hàng chục người tụ tập tại một bục ngoài trời, thường là nơi yêu thích để người cao tuổi thư giãn buổi chiều, để sắp xếp quần áo quyên góp.

Một sinh viên 24 tuổi họ Zhang cho biết cô đã đi hơn một giờ bằng tàu để tham gia tình nguyện.

“Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi xem tin tức. Có thêm một người giúp đỡ luôn tốt hơn, có lẽ đây cũng là cách để tôi xoa dịu nỗi đau của mình", cô vừa nói vừa gấp gọn những chiếc quần áo.