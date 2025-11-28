Cháy chung cư Hong Kong: Số người chết lên 128, lý do ngọn lửa lan nhanh

Hỏa hoạn tại cụm chung cư ở Hong Kong ngày 26/11 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo chiều 28/11, người đứng đầu cơ quan an ninh Hong Kong Chris Tang Ping-keung cho biết, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư ở quận Tai Po đã lên 128 người. Ông cảnh báo lực lượng tìm kiếm cứu hộ có thể còn tìm thấy thêm thi thể trong các tòa nhà bị cháy.

Trong số những người thiệt mạng, khoảng 108 thi thể được phát hiện tại hiện trường vụ cháy, trong đó có những thi thể bị cháy không thể nhận diện được.

Ngoài ra, khoảng 200 người vẫn chưa xác định được tình trạng, 79 người bị thương. Giới chức trách đã nhận được 467 cuộc gọi báo người mất tích, nhưng con số này có thể trùng lặp với các trường hợp đã tử vong hoặc bị thương hoặc những người được xác nhận an toàn sau đó.

Vụ hỏa hoạn bùng lên tại cụm chung cư gồm 8 tòa nhà cao tầng ở quận Tai Po, Hong Kong vào chiều 26/11. Lửa nhanh chóng cháy lan do các tòa nhà san sát nhau đang trong quá trình cải tạo và được bao bọc bởi giàn giáo bằng tre.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung Yan-kin cho biết hệ thống báo cháy của 8 tòa nhà thuộc Wang Fuk Court đã không hoạt động đúng chức năng. Điều này xác nhận phản ánh của cư dân rằng họ đã không nghe thấy bất kỳ còi báo cháy nào khi hỏa hoạn xảy ra.

“Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp thực thi pháp luật”, ông Yeung nói.

Ông Chris Tang cho biết, ngọn lửa bắt đầu từ tầng trệt của tòa nhà Wang Cheong House, nhưng lan thẳng đứng rất nhanh.

Ông cũng cho hay kết quả kiểm tra lưới giàn giáo cho thấy vật liệu này không cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã lan “nhanh bất thường” vì các tấm xốp styrofoam dễ bắt lửa được dán lên cửa sổ của các tòa nhà.

Styrofoam bốc cháy khiến các ô cửa kính nóng lên và vỡ, từ đó tiếp thêm nhiên liệu cho đám cháy và khiến lửa lan vào bên trong, ông giải thích.

“Cả bên trong lẫn bên ngoài đều bùng phát những đám cháy lớn, và điều đó đã gây ra thảm họa này”, ông Tang nói.

Tại họp báo, ông Andy Yeung Yan-kin cũng phản hồi một số thắc mắc thường thấy trên mạng, bao gồm lý do tại sao không triển khai trực thăng và vì sao không sử dụng thang cao hơn để khống chế đám cháy.

Ông cho biết, nước thả từ trực thăng sẽ chỉ rơi xuống khu vực xung quanh các tòa nhà chứ không thể rơi vào các căn hộ. Luồng gió do trực thăng tạo ra cũng sẽ tiếp tục tiếp sức cho ngọn lửa.

Ông cũng nhận xét về việc sử dụng các loại thang có khả năng vươn tới 100m, lưu ý rằng những chiếc thang cao hơn đòi hỏi phải có không gian rộng rãi để vận hành, điều này không khả thi tại hiện trường.

Theo South China Morning Post, để hỗ trợ công tác cứu hộ, giảm bớt khối lượng công việc cho lực lượng cứu hỏa, chính phủ Trung Quốc đã chuyển đến Hong Kong các thiết bị như máy bay không người lái trinh sát được trang bị camera độ phân giải cao và các cảm biến khác, các thiết bị hỗ trợ di chuyển dạng robot và dây đai vận chuyển giúp lính cứu hỏa leo lên các tầng cao hơn trong khi mang theo thiết bị nặng, cùng các máy bay không người lái chiếu sáng phục vụ nhiệm vụ ban đêm.

Trong khi đó, vật tư y tế từ Trung Quốc đại lục chủ yếu bao gồm thuốc điều trị cho những người hít phải khói độc, thuốc điều trị bỏng và thiết bị xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.