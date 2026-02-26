Tuần duyên Cuba nổ súng vào tàu Mỹ xâm nhập vùng biển, 4 người chết

Tuần duyên Cuba kéo một xuồng gần Havana vào năm 2022 (Ảnh minh họa: AFP).

“Vào sáng ngày 25/2, một xuồng cao tốc mang số đăng ký FL7726SH, đăng ký tại bang Florida, Mỹ, đã bị chặn trong vùng biển Cuba khi tiến vào phạm vi một hải lý về phía đông bắc kênh El Pino, tỉnh Villa Clara”, AFP dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Cuba cho biết.

Khu vực xảy ra vụ việc cách Havana khoảng 200km về phía đông.

Thông cáo nói thêm: “Khi một tàu tuần duyên thuộc Bộ Nội vụ Cuba với 5 binh sĩ tiếp cận để kiểm tra nhận dạng, phương tiện xâm nhập đã nổ súng vào lực lượng quân sự Cuba, làm bị thương chỉ huy tàu Cuba”.

Theo thông cáo, vụ đụng độ đã khiến 4 người trên tàu Mỹ thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Danh tính những người thiệt mạng hoặc bị thương không được công bố.

Những người bị thương đã được sơ tán và đang được chăm sóc y tế, trong khi chỉ huy tàu tuần tra Cuba cũng bị thương.

Bộ Nội vụ Cuba cho biết, vụ việc đang được điều tra để làm rõ chính xác những gì đã xảy ra.

“Trước những thách thức hiện nay, Cuba tái khẳng định cam kết bảo vệ vùng biển lãnh thổ của mình, dựa trên nguyên tắc rằng quốc phòng là trụ cột cơ bản của Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và ổn định trong khu vực”, tuyên bố nêu rõ.

Về phía Mỹ, Tổng chưởng lý bang Florida James Uthmeier cho biết ông đã chỉ đạo các công tố viên mở một cuộc điều tra riêng biệt phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật cấp bang và liên bang khác.

Hạ nghị sĩ Mỹ Carlos Gimenez, thành viên đảng Cộng hòa đại diện cho khu vực bao gồm cực nam bang Florida, kêu gọi một cuộc điều tra liên bang, cho rằng vụ việc làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng.

Ông Gimenez cho hay ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ và quân đội Mỹ xem xét vụ việc. “Giới chức Mỹ phải xác định liệu có nạn nhân nào là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp hay không và làm rõ chính xác điều gì đã xảy ra”, ông Gimenez nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Vụ việc hiếm gặp này xảy ra trong bối cảnh Mỹ đã chặn hầu như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới hòn đảo, kéo theo tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ Cuba.

Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích động thái này của Washington, đồng thời tuyên bố hỗ trợ Cuba.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết, chính phủ Nga đang xem xét các biện pháp hỗ trợ có thể dành cho Cuba.

Phát biểu với các phóng viên sau khi trình bày báo cáo của chính phủ trước Duma Quốc gia hôm 25/2, ông Novak nói các đề xuất liên quan đến vấn đề này đang được thảo luận ở cấp nội các. “Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Cuba đang xử lý vấn đề này”, ông nói.