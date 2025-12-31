Món quà năm mới đặc biệt của quan chức Nga - Triều Tiên

Chiếc bình và bức chân dung mà các quan chức Nga và Triều Tiên đã trao đổi làm quà năm mới (Ảnh: NK News).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/12 cho biết bà đã nhận được quà tặng năm mới từ bà Kim Yo-jong - Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông qua Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol, bà Zakharova đã gửi tặng bà Kim Yo-jong một bức chân dung của bà Kim Yo-jong để làm quà đáp lễ.

Bà Zakharova đã đăng một bức ảnh chụp chân dung bà Kim Yo-jong do họa sĩ nổi tiếng Nikas Safronov vẽ, cùng với bức ảnh chụp một chiếc bình lớn dường như do bà Kim Yo-jong gửi tặng.

Theo bà Zakharova, bức tranh thể hiện rõ những đức tính của bà Kim Yo-jong, bao gồm sự dịu dàng và nữ tính, cùng với sức mạnh và lòng quyết tâm.

Việc trao đổi quà tặng diễn ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên đang tăng cường hợp tác kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết hiệp ước "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Trong tháng này, lãnh đạo của hai nước cũng trao đổi thư chúc mừng năm mới.

Trong thông điệp của mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi quan hệ song phương Nga - Triều Tiên là "tài sản chung quý giá".

Ông Kim Jong-un mô tả năm 2025 là một năm "có ý nghĩa", khi Nga và Triều Tiên "đã vững vàng viết nên trang sử vĩ đại về liên minh" thông qua "sự hỗ trợ lẫn nhau toàn diện và sự khích lệ vô tư".