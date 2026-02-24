Đoàn xe thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky tuyên bố không rút quân khỏi Donbass

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 23/2, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc tập kích trả đũa vào hạ tầng năng lượng của Nga. Theo thông tin từ các nguồn mở, một kho dầu và một trạm biến áp đã bị hư hại.

Theo các báo cáo mới nhất, một cơ sở công nghiệp dầu mỏ ở miền Trung Nga bị thiệt hại nghiêm trọng. UAV tầm xa của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào trạm bơm dầu Kaleykino ở Cộng hòa Tatarstan, một trung tâm quan trọng cung cấp dầu cho hệ thống đường ống Druzhba.

Cơ sở này, nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.200km, đã bị đánh trúng, gây ra nhiều vụ cháy nổ dữ dội, làm gián đoạn việc vận chuyển dầu mỏ vốn rất quan trọng đối với xuất khẩu của Nga.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận chiến dịch này, tuyên bố rằng mục tiêu là làm giảm một cách có hệ thống doanh thu dầu mỏ của Nga, nguồn thu dùng để tài trợ cho cuộc chiến. Cuộc tập kích này là phản ứng trực tiếp trước những lời đe dọa từ Hungary và Slovakia về việc cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine trừ khi việc vận chuyển dầu qua Druzhba được nối lại.

Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa công khai tuyên bố rằng ông không có ý định rút quân khỏi lãnh thổ Donbass, và ông muốn thấy quân đội châu Âu càng gần tiền tuyến càng tốt.

Trận chiến Zaporizhia - Dnipropetrovsk tiếp diễn ác liệt. Hôm 23/2, một số nguồn tin thân phương Tây đã công bố các bản đồ mới, theo đó lực lượng Kiev đã giành lại được 300km2 lãnh thổ. Nhưng rõ ràng là AFU không thể giữ vững vị trí tại Ternuvate sau các cuộc phản công cơ giới ở tỉnh Zaporizhia. Đoạn phim được công bố cho thấy một binh sĩ bộ binh Ukraine ở lối vào ngôi làng. Đoạn phim được quay ở ngoại ô, điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kiểm soát của Ukraine.

UAV Lancet Nga tập kích chính xác vào các phương tiện cơ giới và nhóm binh sĩ Ukraine tại vùng Zaporizhia (Video: Telegram).

Ngoài ra, hoạt động trên sông Oskil lại gia tăng. Có thể thấy rõ bộ binh Nga ở phía nam Kupiansk-Vozlovy. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố của Ukraine rằng toàn bộ ngôi làng đã được kiểm soát sau các cuộc xâm nhập của RFAF. Tuy nhiên, cùng lúc đó, AFU cũng đang xâm nhập vào các khu vực còn lại ở phía tây sông Oskil, ngay tại trung tâm Kupyansk.

Ukraine phát động chiến dịch phản công ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk nhưng sau một số thành công ban đầu, đà tiến của họ đã chững lại. Nga phản đòn, giành lại nhiều vị trí (Ảnh: Military Summary).

Ukraine giành lại 400km2 lãnh thổ chỉ trong hơn 20 ngày?

Ukraine đã giành lại 400km2 và 8 khu định cư ở mặt trận phía Nam kể từ cuối tháng Giêng, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, cho biết ngày 23/2, Kyiv Independent đưa tin.

Sau chuyến thăm khu vực tác chiến phía Nam, Tướng Syrsky cho biết lực lượng đổ bộ đường không Ukraine và các đơn vị liền kề đã giành lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ bị kiểm soát theo hướng Oleksandrivka, nằm ở giao điểm của 3 tỉnh Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk.

Ông Syrsky nói thêm rằng, bất chấp các chiến dịch thành công, tình hình trong khu vực vẫn rất "phức tạp", vì lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực bằng pháo binh, UAV, xe bọc thép và các nhóm xung kích nhỏ cố gắng xâm nhập.

Trước đó, Tổng thống Zelensky hôm 22/2 tuyên bố lực lượng Kiev đã giải tỏa 300km2 lãnh thổ trong một cuộc phản công ở phía Nam. Ông nói thêm rằng AFU đang phát triển dọc theo chiến tuyến phía Nam nhưng không nêu rõ khu vực hoặc thời gian của cuộc phản công.

Song song với đó, truyền thông phương Tây, trong đó có kênh Tendar đưa tin, lực lượng Kiev đã phát động các cuộc phản công tại các khu vực do Moscow kiểm soát thuộc vùng Dnipropetrovsk và gần như giải tỏa hoàn toàn khu vực này khỏi quân đội Nga.

Theo ước tính của kênh Tendar, khoảng 300km2 lãnh thổ đã được quân đội Ukraine giành lại trong vòng 20 ngày qua, lớn hơn cả diện tích mà Nga chiếm được trong tháng 12/2025.

Thông tin này đang gây ra cơn sốt tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội, trong đó không ít tài khoản bày tỏ nghi ngờ về diện tích lãnh thổ mà AFU đã giành lại được.

Ukraine được cho là đã phát động phản công quy mô lớn và giành lại 300km2 lãnh thổ chỉ trong 20 ngày qua (Ảnh: Tendar).

Nga siết chặt gọng kìm, chuẩn bị bao vây Belitskoe

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang siết chặt vòng vây quanh thành phố Belitskoe.

Lực lượng Moscow đạt được những thành công đáng kể tại khu vực Dobropillya. Lính xung kích của họ hoàn toàn chiếm được Novy Donbas. Các đơn vị Kiev bảo vệ vùng ngoại ô ngôi làng, chịu tổn thất, đã rút lui về phía sau tuyến đường sắt gần ga đường sắt tại km 24 và chiếm giữ các vị trí phòng thủ trong các khu rừng phía bắc bãi thải của mỏ Belitskoe.

Giờ đây, RFAF có cơ hội cầm chân nhóm binh sĩ Ukraine ở Belitskoe và buộc họ phải rút lui về phía tây, tránh bị bao vây. Trở ngại chính đối với quân đội Nga là mỏ Belitskoe, đặc biệt là bãi thải và các công trình kỹ thuật gần đó. Chúng tạo thành một vành đai phòng thủ bảo vệ thành phố từ phía bắc.

Có vẻ như lực lượng Moscow sẽ phải liên tục chọc thủng phòng tuyến đối phương. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì đang xảy ra ở phía nam, rõ ràng bãi thải không phải là "giải pháp vạn năng" cho Ukraine.

Phía nam Belitskoe, các đơn vị Moscow bắt đầu di chuyển về phía tây hướng tới mỏ Vodyanskaya bị bỏ hoang và làng Shevchenko dọc theo khe núi khô rộng lớn của Vodyanoy Yar. Họ dự định giao chiến với Ukraine để giành lấy khu dân cư nông thôn phía tây Belitskoe.

Bộ chỉ huy Moscow đã quyết định "khiêu khích" Kiev rằng việc trì hoãn rút lui có thể dẫn đến hậu quả xấu cho họ. Điều này sẽ tạo ra một "nút cổ chai" buộc AFU phải rút về Dobropillia.

Cách duy nhất để tránh số phận của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 72 AFU, đơn vị đã gần như bị xóa sổ trong cuộc đột phá nhằm tháo chạy khỏi Ugledar, là rút lui qua khu vực mỏ Belitskoe dọc theo con đường xuyên qua các làng Krasnoyarskoye và Krasnopodolye.

Nếu quân đội Nga kiểm soát con đường hoặc thậm chí cắt đứt nó, lực lượng Kiev đồn trú ở Belitskoe sẽ phải rút lui theo những tuyến đường khó khăn về phía tây bắc. Xe cộ bị mắc kẹt trong lớp đất đen lầy lội mà các con đường nông thôn không thể sử dụng vào thời điểm này trong năm ở Donbass.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Pokrovsk ngày 23/2. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, đặt lực lượng Kiev vào thế bất lợi gần Belitskoe (Ảnh: Readovka).

Lực lượng Kiev ở Belitskoe đặc biệt lo ngại về hệ thống phòng thủ của khu dân cư nông thôn phía tây thành phố. Nơi đây được trấn giữ bởi các Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 38 và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Độc lập 68 (Jäger) của Ukraine. Cả hai đơn vị này rõ ràng đều không đặc biệt sẵn sàng chiến đấu, nhất là Lữ đoàn 38.

Vào tháng 12/2025, một binh sĩ thuộc đơn vị này, người đã tự nguyện đầu hàng, nói với truyền thông Nga rằng toàn bộ trung đội đang đầu hàng hoặc bỏ vị trí, thay quần áo dân sự và ẩn náu trong các làng mạc. Do đó, tình hình ở khu vực Dobropillia sẽ tiếp tục xấu đi đối với Ukraine.

Nga đột phá vào Konstantinovka

Giao tranh tiếp diễn ở các tuyến phía nam dẫn vào thành phố Konstantinovka (Kostiantynivka). Quân đội Nga đã tiến vào một số khu vực, nhưng còn những "vùng xám" nơi cả hai bên đều chưa kiểm soát hoàn toàn, kênh Rybar đưa tin.

Trên tuyến Berestok - Ivanopil, lực lượng Moscow đã cố gắng chiếm giữ các cứ điểm gần khu vực trường kỹ thuật nông nghiệp. Trước đó, quân đội Ukraine xâm nhập qua khu vực này và phát động các cuộc tấn công cơ giới về phía Ivanopil và Pleshcheyeivka.

RFAF chưa thể củng cố vị trí và các nhóm xung kích nhỏ đang cố gắng đánh bật đối phương khỏi những công sự được trang bị tốt, mặc dù một số đơn vị Moscow đã nhanh chóng tuyên bố kiểm soát được tuyến này.

Giao tranh cũng tiếp diễn gần Stepanivka. Bên trong thị trấn, cấu hình "cài răng lược" vẫn được duy trì, với những nhóm nhỏ của Nga và Ukraine xen kẽ. Các dấu hiệu gián tiếp cho thấy ưu thế đang dần nghiêng về phía RFAF.

Hôm 23/2 cũng xuất hiện đoạn phim ghi lại cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào một cây cầu đã bị gài mìn ở ngoại ô phía tây Stepanivka. Qua đó có thể gián tiếp cho thấy các đơn vị Kiev không thể tiếp cận công trình này.

Lực lượng Moscow sẽ chiếm giữ những cánh đồng bị chặn bởi các cứ điểm phía bắc hồ chứa Kleban-Byk, và cũng để củng cố tuyến Berestok-Stepanivka, nơi quân đội Ukraine thường xuyên cố gắng chiếm lại vị trí đã mất.

RFAF đang tiến đến Ilyinivka, trong khi AFU đang tiến đến Yablonivka. Kết quả của cuộc giao tranh ở khu vực này sẽ quyết định trực tiếp khi nào lực lượng Moscow có thể phát động cuộc tấn công vào Konstantinovka từ hướng khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Konstantinovka ngày 23/2. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Mặt trận Sloviansk nóng lên từng ngày

Theo hướng Sloviansk, quân đội Nga tiếp tục đột phá trên các cao điểm ở sườn phía bắc. Một số bước tiến cục bộ đã được ghi nhận trong các vành đai rừng dọc theo tuyến Kryva Luka - Reznikovka, kênh Rybar đưa tin.

RFAF đã vượt qua các khu vực rừng và chiếm giữ một số vị trí trên đường tiếp cận Krivaya Luka. Có báo cáo về việc giao tranh bắt đầu diễn ra tại chính thị trấn này. Một số nhóm nhỏ binh sĩ Nga cũng đang hoạt động xa hơn về phía nam, nhưng còn quá sớm để nói về việc giữ vững vị trí do chỉ có các đội xung kích gồm 2 đến 3 người đang hoạt động giữa Kryva Luka và Kaleniky.

UAV và pháo binh Ukraine đang hoạt động tích cực ở Kaleniky. Một số lượng đáng kể trận địa pháo và cứ điểm kiên cố được tập trung ở khu vực lân cận, mà AFU đang dựa vào đó để phòng thủ cả Kryva Luka và Reznikovka.

Giao tranh giành Reznikovka vẫn tiếp diễn. RFAF đã mở rộng "vùng xám" trong làng, nhưng các sự kiện quan trọng đang diễn ra trên các ngọn đồi phía bắc. Tại đó, các nhóm xung kích Nga đã chiếm giữ 2 khu rừng rộng lớn. Khi AFU cuối cùng bị đánh bật khỏi các tuyến này, việc tiến quân xa hơn qua thị trấn Reznikovka ở vùng đồng bằng sẽ trở nên khả thi.

Về phía Svyato-Pokrovskoe, đã lâu không có thông tin cập nhật nào nên vẫn chưa rõ liệu các đơn vị Kiev đột phá ở đó vào tháng 12/2025 và tháng 1 có bị loại bỏ hay không.

Ở sườn phía nam, giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực Privolye, Minkovka và Nikiforovka. Các làng này đang được Moscow kiểm soát chậm hơn so với các thông báo chính thức, nhưng chúng đang được xác minh một cách khách quan với hình ảnh từ Nikiforovka đã xuất hiện ngày 23/2.

Cụm tác chiến phía Nam RFAF đã hoàn thành công việc và họ đang đạt được tiến bộ không chỉ ở vùng Sloviansk mà còn ở vùng Konstantinovka lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Liman - Sloviansk ngày 23/2. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Theo kênh RVvoenkor, trên đường đột phá tới Sloviansk, quân đội Nga giành được Nikiforovka và Lipovka.

Cụ thể, sau khi giải tỏa Khromovka và Bondarnoye, RFAF tiến về phía bắc dọc theo quốc lộ đến Sloviansk, đánh bật đối phương khỏi Nikiforovka và Lipovka với diện tích lên đến 2km2.

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) và các nhóm khác ủng hộ Kiev cũng đưa tin về những thành công của quân đội Nga kèm theo bản đồ. "Nga đã chiếm được Nikiforovka và Lipovka (hướng Kramatorsk)", họ viết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 21/2. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích, mở rộng vùng kiểm soát tại các vị trí cắm cờ, tiến về vành đai pháo đài cuối cùng của đối phương ở Donbass (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh AMK Mapping xác nhận chiến tuyến phía đông Sloviansk tiếp tục "lan rộng" về phía tây, với quyền kiểm soát của Ukraine ngày càng suy yếu ở các cao điểm chiến lược và vùng rừng phía nam kênh đào Siverskyi Donets.

Nhờ thành công ở khu vực Kryva Luka và Kaleniky, quân đội Nga có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển của họ hướng tới thành phố Mykolaivka chiến lược và sau đó là cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass.

Hầu như không ai nhắc đến khu vực này. Đây là một chiến tuyến hầu như không thay đổi trong hơn 3 năm, và giờ đây đột nhiên lại là nơi thành công nhất của Nga. Khu vực này đang tiếp tục gây bất lợi nghiêm trọng cho Ukraine, và nếu không sớm có biện pháp gì, toàn bộ phía bắc tỉnh Donetsk sẽ gặp nguy hiểm trong ngắn hạn.

Theo AMK Mapping, hướng Liman (Lyman) - và rộng hơn là hướng Svyatohirsk - cũng sẽ sớm được RFAF tái kích hoạt, phối hợp với cuộc tấn công về phía tây dọc theo bờ nam Siverskyi Donets.

Kết quả của cuộc tấn công đó sẽ khiến Sloviansk trở thành một "thành phố chết" giống như Konstantinovka và Dobropillia, khi Nga bố trí các phi công điều khiển UAV FPV của họ ở trong và xung quanh Liman. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Kiev vẫn chưa xây dựng bất kỳ lưới chống UAV nào ở Sloviansk và Kramatorsk, nơi có hơn 150.000 thường dân sinh sống.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá ở về phía Sloviansk, mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực màu vàng và đang tiến gần đến thành phố chiến lược Mykolaivka từ hai hướng (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh VoenkorKotenok cung cấp thêm chi tiết diễn biến cuộc đột phá của quân đội Nga vào Sloviansk. Theo đó, 2 Cụm tác chiến phía Nam và phía Tây RFAF tiếp tục phát triển về phía Sloviansk. Các trận chiến đang diễn ra ở Reznikovka, nơi các nhóm xung kích Nga đang tiến về phía tây tới Kaleniki và đẩy lùi đối phương khỏi các cứ điểm trên sườn đồi và trong rừng.

Phía bắc Kryva Luka, binh sĩ Nga chọc thủng phòng tuyến của đối phương, chiếm giữ vị trí trên các cao điểm và cắt đứt những tuyến đường đến Kaleniky và Nikolaevka. Huyết mạch đến Piskunovka đang được kiểm soát liên tục bởi UAV trinh sát và vũ khí tấn công.

Phía tây Nikiforovka, Tập đoàn quân số 3 RFAF đã chiếm được điểm cao 209, đẩy lùi AFU khỏi Lipovka và tiến về phía bắc Nikiforovka. Các trận chiến cũng đang diễn ra trên những tuyến đường tiếp cận Fedorovka-II. Tình hình của Ukraine tại khu vực này đã xấu đi đáng kể, và các trận chiến giành Rai-Aleksandrovka ngày càng có khả năng xảy ra.