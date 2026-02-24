Ông trùm ma túy quyền lực nhất Mexico lộ tung tích vì bạn gái

"El Mencho" (giữa), thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation (Ảnh: Tòa án tư pháp Mỹ).

Nemesio Oseguera, 59 tuổi, biệt danh "El Mencho", thủ lĩnh quyền lực của băng đảng Jalisco New Generation Cartel, đã bị thương trong một cuộc đụng độ với binh lính Mexico hôm 22/2. Ông trùm này đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Chiến dịch truy lùng “El Mencho” được phát động khi các điệp viên tình báo quân đội Mexico, với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, nắm được thông tin rằng bạn gái của “El Mencho” dự định gặp ông trùm ở Tapalpa, cách Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco, khoảng 130km.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla cho biết người phụ nữ này, "một trong số người tình của “El Mencho””, đã được một người thân tín đưa đến một ngôi nhà ở Tapalpa.

Hôm 21/2, cô này đã gặp “El Mencho”. Sau khi bạn gái rời đi, “El Mencho” vẫn ở lại ngôi nhà này cùng đội cận vệ của hắn.

Lực lượng phản ứng nhanh đặc biệt thuộc Vệ binh Quốc gia Mexico đã lên kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công hôm 22/2, thậm chí tiến hành các cuộc diễn tập trên bộ và trên không.

Các binh lính tiếp cận khu vực, nhưng không tiến vào Jalisco "để giữ bí mật và duy trì yếu tố bất ngờ”.

Sau khi xác nhận “El Mencho” thực sự có mặt trong khu vực, các binh lính quyết định tiến hành cuộc đột kích.

“Đó thực sự là một cuộc tấn công khá dữ dội”, Bộ trưởng Quốc phòng Trevilla nhận định, đồng thời cho biết “El Mencho” bị bắt giữ khi đang sở hữu một kho vũ khí bao gồm súng trường tấn công và 2 súng phóng rocket.

Đội cận vệ của ông trùm ma túy từng sử dụng loại súng phóng rocket này trong các cuộc đụng độ trước đây. Năm 2015, họ đã bắn hạ một trực thăng quân sự, giúp ông trùm ma túy tẩu thoát.

Nhưng lần này, “El Mencho” không gặp may mắn. Khi bỏ chạy, ông trùm và nhóm vệ sĩ thân cận đã ẩn náu trong một khu rừng bao quanh một khu nhà gỗ.

Hắn lại bị binh lính bao vây và họ đã tìm thấy ông trùm trốn trong bụi rậm.

Những tay súng thuộc đội cận vệ của “El Mencho” đã bắn trúng một trực thăng quân sự, khiến trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ gần đó.

Trong cuộc đấu súng, các binh lính đã khiến “El Mencho” cùng 2 cận vệ bị thương. Cả 3 người được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện ở Guadalajara, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Thi thể ông trùm sau đó được vận chuyển bằng máy bay đến thành phố Mexico và bàn giao cho Văn phòng Tổng công tố.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết hài cốt của “El Mencho” sẽ được bàn giao cho gia đình ông trùm.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt vụ đốt phá xe buýt được cho là do các thành viên của tổ chức tội phạm phóng hỏa tại Puerto Vallarta, Mexico ngày 22/2 (Ảnh: Reuters).

Cái chết của “El Mencho” đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực trên khắp 20 trong số 32 bang của Mexico. Hàng trăm rào chắn được dựng lên và nhiều phương tiện bị đốt phá.

Chính phủ Mexico đã triển khai khoảng 10.000 binh lính để trấn áp bạo lực.

“El Mencho” là thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation Cartel, hoạt động từ bang Jalisco phía tây và nổi tiếng với kho vũ khí khổng lồ theo mô hình quân sự.

Có tin đồn rằng hắn từng là một sĩ quan cảnh sát trước khi trở thành trùm ma túy.

“El Mencho” vươn lên trong thế giới ngầm buôn bán ma túy của Mexico vào những năm 1990. Năm 1994, “El Mencho” từng bị kết án ở Mỹ về tội buôn bán heroin và phải ngồi tù gần 3 năm trước khi trở về Mexico.

Khi “El Mencho” trở thành một ông trùm ma túy quyền lực, hắn bắt đầu đầu tư mạnh vào tàu ngầm, dùng để vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến Mỹ, theo báo cáo của Rolling Stone.

“El Mencho” trở thành một trong những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của Washington, và Mỹ đã treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hắn.