Mỹ điều hàng loạt máy bay quân sự đến Bulgaria, đẩy căng thẳng với Iran lên cao trong bối cảnh một cuộc tấn công tiềm tàng (Ảnh: AFP).

Sân bay quốc tế Sofia của Bulgaria đã 2 lần tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng vào cuối tuần qua để nhường chỗ cho một phi đội máy bay quân sự Mỹ, trang tin Defense News cho hay.

Các điện văn thông báo hàng không (NOTAM) cho thấy sân bay đã hạn chế các hoạt động phi quân sự vào ngày 23/2 từ 01h15 đến 02h50 giờ địa phương và một lần nữa vào ngày 24/2 từ 01h05 đến 03h35.

Mặc dù các chuyến bay thương mại thường không được lên lịch trong khung giờ vắng vẻ này, nhưng sự hiện diện của quân đội Mỹ đã gây ra nhiều đồn đoán. Các nhà chức trách sân bay đã phủ nhận mọi liên hệ giữa việc đóng cửa và sự hiện diện của quân đội Mỹ, cho rằng đó là do sửa chữa đường băng định kỳ.

Tuy nhiên, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 6 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker thuộc Phi đội Tiếp nhiên liệu trên không số 6 từ Căn cứ Không quân MacDill, Florida, cùng với các máy bay vận tải C-17, C-130 và Boeing 747 (thường dùng để vận chuyển quân đội) đang đậu tại Nhà ga số 1 của sân bay.

Bộ Quốc phòng Bulgaria đã xác nhận sự hiện diện của Không quân Mỹ, mô tả đây là hoạt động hỗ trợ "huấn luyện liên quan đến các hoạt động tăng cường cảnh giác của NATO", với nhân viên Mỹ chỉ tham gia bảo dưỡng máy bay.

Việc triển khai tại Sofia chỉ là một phần nhỏ trong một cuộc huy động quân sự lớn hơn nhiều của Mỹ. Các nhà báo điều tra Bulgaria đã theo dõi hơn 120 máy bay của Không quân Mỹ vượt Đại Tây Dương trong vài ngày, bao gồm 40 chiếc F-16, 3 phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và 12 chiếc F-22 Raptor.

Các đợt triển khai tương tự, bao gồm cả máy bay F-22 đóng tại căn cứ không quân Hoàng gia Anh (RAF) Lakenheath, đã diễn ra trước các cuộc tấn công trong chiến dịch "Búa đêm" hồi tháng 6 năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường đến tham gia cùng tàu USS Abraham Lincoln, hiện đã được bố trí ở Biển Ả rập.

Bản đồ cho thấy vị trí giữa Bulgaria và Iran (Ảnh: Alogistics).

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từ chối cho phép Washington sử dụng 2 cơ sở quan trọng do Anh kiểm soát - căn cứ không quân RAF Fairford ở Gloucestershire và cơ sở chung Mỹ - Anh tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương - cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào vào Iran, theo thông tin của The Times of London.

Việc tăng cường lực lượng này trùng hợp với bối cảnh ngoại giao hạt nhân đầy căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình của mình vào ngày 19/2, đã cho Tehran khoảng 10 ngày để đạt được thỏa thuận hạt nhân, cảnh báo rằng “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Các đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp một phái đoàn Iran tại Geneva tuần trước, sau đó Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả sự đồng thuận về một số “nguyên tắc định hướng”, mặc dù vẫn còn những khác biệt đáng kể giữa hai bên.

Bulgaria, một thành viên NATO từ năm 2004, duy trì Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng với Washington được ký kết năm 2006, cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự của Bulgaria. Khoảng cách giữa Bulgaria và Iran là xấp xỉ 3.000km.