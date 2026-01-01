Lãnh đạo Triều Tiên nói về liên minh “bất khả chiến bại” với Nga

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp tới các binh sĩ của nước này được điều động sang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, nhấn mạnh rằng việc họ tham gia chiến dịch quân sự giúp củng cố “liên minh bất khả chiến bại” giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Ông Kim Jong-un đưa ra thông điệp này trong bức thư chúc mừng năm mới gửi tới các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Bức thư đề ngày gửi là 31/12/2025 và được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.

Gửi lời chúc mừng năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng năm 2025 tỏa sáng rực rỡ nhờ danh dự “bất diệt” mà các binh sĩ đã gìn giữ bằng máu và sinh mạng của mình.

“Tất cả các đồng chí đã anh dũng bảo vệ phẩm giá và danh dự của đất nước Triều Tiên”, ông Kim Jong-un nói, ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên là “sức mạnh to lớn nhất, niềm tự hào và trụ cột vững chắc” của đất nước.

Ông Kim Jong-un cho biết ông mong sớm được đoàn tụ với các binh sĩ, đồng thời nhấn mạnh rằng không có mong ước nào lớn hơn việc thấy tất cả họ trở về quê hương an toàn, đồng thời kêu gọi họ đặc biệt chú ý đến sự an toàn của bản thân.

“Nhờ cuộc đấu tranh đầy hy sinh và tận tụy của các đồng chí, tình anh em chiến đấu, tình hữu nghị và liên minh bất khả chiến bại giữa đất nước chúng ta và Nga ngày càng được củng cố”, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố.

Nhà lãnh đạo nói với các binh sĩ Triều Tiên rằng: “Sau lưng các đồng chí là Bình Nhưỡng và Moscow”, đồng thời kêu gọi họ luôn “dũng cảm” vì nhân dân Nga và vì danh tiếng bất diệt của Triều Tiên.

KCNA cũng đưa tin về cuộc gặp của ông Kim Jong-un với gia đình của những binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, bên lề lễ mừng năm mới được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết vào thời khắc chuyển giao năm mới, ông “nghĩ nhiều hơn tới các sĩ quan chỉ huy và chiến sĩ của các đơn vị tác chiến ở nước ngoài”, đồng thời bày tỏ mong ước họ sẽ trở về quê hương an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thông điệp chúc mừng năm mới gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mô tả năm 2025 là một năm "có ý nghĩa", khi hai nước "đã vững vàng viết nên trang sử vĩ đại về liên minh" thông qua "sự hỗ trợ lẫn nhau toàn diện và sự khích lệ vô tư".

Ông Kim Jong-un ca ngợi quan hệ Nga - Triều là “tài sản chung quý giá cần được gìn giữ mãi mãi, không chỉ trong thời đại hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau",

Ông Kim Jong-un cho biết quan hệ giữa hai nước đã được củng cố hơn nữa thành "liên minh chân thành nhất, sống chết có nhau trong cùng chiến tuyến", khi ông đề cập đến việc Triều Tiên triển khai quân đội tới Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên được cho là đã điều khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga, sau khi quân đội Ukraine xâm nhập vào khu vực này.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.