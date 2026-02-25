Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ trên đường đến Trung Đông

Tàu sân bay USS Gerald Ford của Mỹ neo đậu tại vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp ngày 24/2 (Ảnh: AFP).

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, đã neo đậu tại căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp vào ngày 23/2.

Tàu sân bay Mỹ đang trong hành trình tới Trung Đông khi Washington tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn trong khu vực.

Căn cứ hỗ trợ hải quân Mỹ tại vịnh Souda là nơi đồn trú của khoảng 1.000 người, bao gồm quân nhân tại ngũ, nhân viên dân sự Mỹ, nhân viên địa phương, nhà thầu và thành viên gia đình.

Hiện tại, Washington có hơn 10 tàu chiến ở Trung Đông gồm một tàu sân bay - USS Abraham Lincoln - 9 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ.

Việc 2 tàu sân bay của Mỹ - chở hàng trăm máy bay chiến đấu và do hàng nghìn thành viên thủy thủ đoàn vận hành - cùng xuất hiện ở Trung Đông là điều hiếm gặp.

Trước đó, USS Gerald R. Ford, tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ và là chiến hạm lớn nhất thế giới, đã đi qua eo biển Gibraltar ngày 20/2 và tiến vào Địa Trung Hải trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Tàu sân bay được 3 tàu khu trục hộ tống.

Ngày 13/2, khi Tổng thống Donald Trump được hỏi về lý do triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông, ông nói: “Chúng tôi sẽ cần nó nếu không đạt được thỏa thuận (với Iran)”.

Tổng thống Trump liên tục phát cảnh báo cứng rắn về khả năng Mỹ hành động quân sự với Iran nếu các cuộc đàm phán không dẫn đến thỏa thuận hạt nhân như kỳ vọng.

Ông Trump ngày 23/2 đã bác bỏ thông tin cho rằng Lầu Năm Góc lo ngại một chiến dịch quân sự kéo dài nhằm vào Iran có thể gặp khó khăn.

“Tôi là người đưa ra quyết định, tôi thà đạt được một thỏa thuận hơn là không đạt được, nhưng nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, đó sẽ là một ngày rất tồi tệ đối với đất nước đó (Iran) và, rất đáng buồn, đối với người dân của họ”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ thông tin "Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phản đối phát động chiến dịch tấn công Iran".

Ông Trump nói rằng vị tướng này tin rằng nếu “tấn công Iran ở cấp độ quân sự”, Mỹ sẽ “dễ dàng giành chiến thắng”.

“Ông ấy chưa từng nói về việc không tấn công Iran, hay thậm chí là thông tin giả mạo mà tôi đã đọc được về những cuộc tấn công hạn chế. Ông ấy chỉ biết một điều duy nhất: làm thế nào để chiến thắng, và nếu được yêu cầu, ông ấy sẽ là người dẫn đầu”, ông Trump nói thêm.

Tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp tại Đại sứ quán Mỹ ở Beirut (Li Băng), trong bối cảnh dự đoán rằng Mỹ có thể ra lệnh không kích Iran ngay cả khi vòng đàm phán ngoại giao tiếp theo diễn ra trong tuần này.