Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt mà chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm" (Ảnh minh họa: Skynews).

Nổ lớn tại Crimea, một kho dầu Nga bốc cháy

Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở nhiều khu vực khác nhau ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát vào rạng sáng 6/10, theo các báo cáo trên mạng xã hội.

Đầu tiên, kênh Krymskiy Veter đưa tin về một cuộc tấn công bằng UAV được cho là vào sân bay Saki.

Sau đó, các báo cáo về nhiều vụ nổ ở khu vực Simferopol xuất hiện trên mạng xã hội. Cũng có báo cáo về tiếng còi báo động vang lên tại các đơn vị quân đội Nga ở Sevastopol.

Tiếp đến, các vụ nổ ở Yevpatoria và Feodosia, cũng như ở khu vực sân bay Kacha đã được ghi nhận.

Khoảng 2h00, các kênh thông tin địa phương ghi nhận về cuộc tấn công được cho là vào kho dầu ở Feodosia. Sau đó, hình ảnh về vụ cháy được đăng tải trên mạng xã hội.

Một số sân bay của Nga đã tạm ngừng hoạt động

Cơ quan Hàng không dân dụng Nga (Rosaviatsiya) thông báo, một số sân bay gồm Sochi, Nizhny Novgorod, Gelendzhik, Tambov, Yaroslavl, Krasnodar và Kaluga ở Nga tạm thời đóng cửa vào rạng sáng 6/10.

Cơ quan này không nêu rõ lý do đóng cửa sân bay, chỉ lưu ý rằng "các hạn chế này là cần thiết để đảm bảo an toàn bay".

Các sân bay nói trên đã lần lượt ngừng hoạt động và mở cửa trở lại.

Ngoài ra, xuất hiện báo cáo về các vụ nổ ở một số khu vực của Nga.

Phòng không Ukraine khai hỏa đánh chặn UAV Nga ở Kiev

Giới chức Ukraine cho biết, rạng sáng 6/10, tại khu vực Kiev, các hệ thống phòng không đã khai hỏa nhắm mục tiêu vào UAV Nga.

Lúc 1h00, báo động không kích đã được ban bố tại một số khu vực của vùng Kiev. Sau đó 38 phút, có thông tin cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động.

Cơ quan quân quản Kiev báo cáo: "UAV đã được phát hiện trong không phận. Lực lượng phòng không đang xử lý các mục tiêu".

Sau 3h00, báo động không kích đã được dỡ bỏ tại các quận của khu vực Kiev.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở Dobropolye: "Con lắc đảo ngược"

Kênh Military Summary đưa tin, hàng loạt cuộc không kích mới của Nga đang diễn ra trên khắp Ukraine, nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần. Trong đó, miền Tây Ukraine hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Đáp trả, Kiev tập kích cơ sở hạ tầng hóa chất và lọc dầu của Nga bằng UAV.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/10. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là ở miền Tây nước này (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo tiền tuyến. Trên hướng Zaporizhia, quân đội Nga (RFAF) đã có những bước phát triển quan trọng, ngược lại, lực lượng Kiev mở các cuộc phản công nhằm điều chỉnh chiến tuyến. Về phía Pokrovsk, đụng độ ác liệt được cho là đang diễn ra, với các tuyên bố của Moscow về quyền kiểm soát khu vực phía nam thành phố.

Cụ thể, có báo cáo về việc RFAF giành thêm lãnh thổ ở phía nam và phía tây thành phố, và trên hướng Dobropolye, lực lượng Moscow chính thức phá vỡ vòng vây bằng cách chiếm lại Novotoretske.

Như vậy, bất ngờ lớn đã xảy ra, "con lắc" thực sự đảo ngược ngoạn mục, quân đội Nga đã giành lại thế chủ động, phá tan "vạc dầu". Lực lượng Moscow, vốn tưởng như bị bao vây và có nguy cơ bị xóa sổ tại mũi thọc sâu Dobropolye, chẳng những lật ngược thế cờ mà còn tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, tiến thẳng đến Zolotoy Kolodez, kênh RVvoenkor xác nhận.

Hình ảnh từ Zolotoy Kolodez buộc truyền thông ủng hộ Kiev phải "quay xe", bác bỏ những tuyên bố của giới lãnh đạo - chỉ huy Ukraine về cái gọi là "ba vạc dầu" với quân đội Nga trong khu vực này.

"Thật không may, việc quân đội Nga bị bao vây tại Kucherov Yar chưa được xác nhận. Một vị trí của RFAF ở phía đông bắc Zolotoy Kolodez được ghi nhận, vùng đỏ được mở rộng và một khu vực do Moscow kiểm soát gần Zolotoy Kolodez đã được bổ sung", các nhà phân tích quân sự Ukraine viết, dựa trên cảnh quay từ AFU.

Thực tế, những thành công mới trong việc đột phá trên mũi thọc sâu của Cụm tác chiến Trung tâm RFAF thậm chí còn lớn hơn, tới 9km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 5/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, sau khi đập tan nỗ lực phản công của Kiev, đã tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Kết quả chiến dịch phản công của Kiev ở Dobropolye

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, chiến sự Ukraine có những diễn biến đáng chú ý: quân đội Nga đang cắt đứt tuyến phòng thủ Pokrovsk trong khi lực lượng Kiev lại phản công gần Dobropolye. Đồng thời, quân đồn trú của Ukraine bị đánh tan tác, mở đường cho việc cắt đứt nguồn tiếp tế đến Novopavlovka.

Hướng Pokrovsk

Tập đoàn quân Cận vệ 2 RFAF áp đặt một kịch bản chiến đấu cực kỳ bất lợi lên đối phương. Các đơn vị xung kích Nga đã thành công trong việc phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU tại khu vực độc lập ở phía đông đường Zashchitnikov Ukrainy. Các nhóm binh sĩ tiền phương cắt qua tuyến phòng thủ, dọc theo đường số 1 Maya, biến vành đai phòng thủ thống nhất thành các ổ kháng cự rải rác.

Đồng thời, việc bao vây cụm công nghiệp ở ngoại ô phía tây bắc thành phố vẫn tiếp tục. Lực lượng Kiev đã biến một nhóm các cơ sở công nghiệp thành một pháo đài phòng thủ vững chắc, bao phủ làng Grishino.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 5/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Trên khu vực phía tây thành phố, quân đội Nga phát động một cuộc đột phá từ làng Peschanoye về phía Grishino, tạo thành một mặt trận rộng lớn và đánh úp pháo đài phòng thủ của đối phương trong khu công nghiệp.

Mọi dấu hiệu cho thấy lực lượng của Ukraine đang trên bờ vực thất thủ. Cơ hội duy nhất cho họ là rút quân về phía bắc thành phố, lùi qua các tuyến đường sắt và tổ chức lại hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc mất phần lớn Pokrovsk, điều mà Bộ chỉ huy Kiev khó có thể chấp nhận vì lý do chính trị.

Kênh RVvoenkor xác nhận, RFAF đã chiếm được Chunishino và quận Lazurny.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 5/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục đột kích vào trung tâm thành phố theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Hướng Liman: Khu vực trung tâm

Tập đoàn quân Cận vệ 20 RFAF đạt được thành công đáng kể trong trận chiến giành một khu vực nông thôn kiên cố rộng lớn tại Shandrigolovo. Sau khi chiếm được ngôi làng này, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Derilovo lân cận, trong khi lính xung kích của họ tiếp tục xóa sổ các tuyến phòng thủ còn lại của đối phương ở Drobyshevo và Novoselovka.

Do quân đội Ukraine đã không thể ổn định mặt trận nên giờ đây họ khó có thể ngăn chặn được RFAF. Mục tiêu của lực lượng Moscow là tiếp cận sông Seversky Donets gần làng Yarovaya, nơi sẽ cho phép họ bao vây Liman từ phía bắc.

Trong khi đó, lực lượng Kiev đang tìm cách phản công ở khu vực lân cận Yampol và Zarechny, nỗ lực duy trì các tuyến đường giao thông giữa Seversk và Liman.

Hệ thống hậu cần của thành phố vẫn chưa bị phong tỏa hoàn toàn: cửa khẩu gần Brusovka và con đường đắp cao vẫn hoạt động, nhưng liên tục bị UAV FPV Nga đe dọa. Bộ chỉ huy Kiev buộc phải phớt lờ nguy cơ bị bao vây từ phía bắc do thiếu hụt lực lượng, họ đang quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì tuyến đường tiếp tế đến Seversk.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này có một nhược điểm nghiêm trọng: các lối vào phía bắc đến trung tâm hậu cần Liman sẽ bị vượt qua, và địa hình rừng rậm gần sông Seversky Donets có thể sẽ tạo ra một vị trí thuận tiện cho quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 5/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực chống đỡ theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng nam Donbass

Lực lượng Moscow thành công trong việc tấn công Ivanovka tại khu vực Novopavlovka. Khu vực phòng thủ trung tâm ngôi làng bị các đơn vị Moscow nghiền nát. Tàn quân đồn trú của Ukraine bị khống chế, và AFU trên thực tế đã thua trận chiến tại Ivanovka.

Tuy nhiên, sự kháng cự của quân đội Ukraine rất dữ dội, do họ thiếu một hệ thống công sự kiên cố ở phía bắc ngôi làng, chỉ có một mạng lưới cứ điểm nhỏ trong các khu vực rừng rậm và dọc theo một khe núi khô lớn nằm cạnh Ivanovka về phía bắc.

Xa hơn nữa, trong vòng 10km, lực lượng Kiev hoàn toàn không có gì để dựa vào. Các tuyến công sự chỉ bắt đầu từ Novopavlovka và sau đó chạy dọc theo Kamenka, với một khoảng trống lớn ở giữa. Đây chính là lý do tại sao nhóm AFU đồn trú Ivanovka, ngay cả trong tình huống vô vọng, vẫn bám trụ ở vùng ngoại ô.

Tất cả những điều này cho thấy có lý do để tin rằng sau khi loại bỏ cụm đồn trú của Ukraine, quân đội Nga sẽ phát triển về phía bắc hướng tới làng Fedorovskoye. Cách đó vài km là tuyến đường tiếp tế duy nhất đến Novopavlovka, chạy từ ga Mezhevaya.

Nếu thành công, Novopavlovka được phòng thủ nghiêm ngặt sẽ bị cắt đứt và xóa sổ, cùng với đó, một bộ phận đáng kể lực lượng ở vùng giao thoa sẽ bị mắc kẹt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka thuộc vùng Dnipropettrovsk ngày 5/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Phòng tuyến chính của Kiev là các đường màu vàng và họ đang phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Dobropolye

Sau khi chặn đứng chiến dịch phản công của quân đội Ukraine tại phía đông của mũi thọc sâu, Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF trong các trận chiến cũng đã buộc đối phương phải phòng thủ ở khu vực phía tây. Như vậy, nỗ lực mới nhất của đối phương nhằm đảo ngược tình thế đã thất bại.

Lực lượng Moscow chiếm lại Dorozhnoe và Ivanovka, điều này sẽ cho phép họ gia tăng áp lực lên Nikanorovka, nơi các đơn vị AFU đang cố gắng giành được chỗ đứng. Nikanorovka rất quan trọng đối với Bộ chỉ huy Kiev vì nó đóng vai trò là hành lang rút lui khỏi các khe núi khô cằn và các khu vực rừng rậm.

Việc mất Nikanorovka sẽ thu hẹp hành lang, khiến các đơn vị Kiev bị mắc kẹt trong "tọa độ lửa", dẫn tới sự diệt vong.

Tuy nhiên, thất bại trong nỗ lực thứ ba liên tiếp nhằm cắt đứt mũi thọc sâu của Tập đoàn quân 51 RFAF không khiến AFU nản lòng, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục tổ chức đợt phản công thứ tư, bất chấp cơ hội rất mong manh.

Kiev đã từng sử dụng chiến thuật tương tự trước đây. Điều này càng được củng cố bởi tuyên bố cá nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29/9 trong bài phát biểu buổi tối rằng "cuộc phản công gần Dobropolye vẫn tiếp tục". Nhiều khả năng, Bộ tư lệnh Kiev đang chuẩn bị một nỗ lực khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 5/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công dữ dội theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Liman: khu vực phía nam

Tập đoàn quân Cận vệ số 3 RFAF tiếp tục siết chặt khu vực phòng thủ Seversk của Ukraine. Sau khi thất thủ tại làng Pereyezdnoye, AFU đã củng cố phòng thủ Zvanovka, tuyến phòng thủ cuối cùng tại "ngã tư sinh tử" ở Svyato - Pokrovsk. Cuộc tấn công của Nga dọc theo bờ nam sông Sukhaya Plotva nhằm đánh úp và phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương, khiến việc vận chuyển qua ngã tư quan trọng này trở nên bất khả thi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 5/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev buộc phải rút chạy theo mũi tên vàng nhưng quyết không bỏ cuộc khi nỗ lực tăng cường lực lượng để ngăn chặn đối phương tiến xa hơn về phía tây (Ảnh: Military Summary).

Xa hơn về phía bắc, Tập đoàn quân 3 tiếp tục phát triển về phía làng Dronovka, gần khúc quanh sông Seversky Donets. Tại đó, lực lượng Kiev sẽ kháng cự ngoan cường, bất chấp địa hình bất lợi: hậu phương nằm trên sông, và đường thoát duy nhất là chạy qua các cánh đồng đang bị các đơn vị Moscow bắn phá. Việc chiếm được ngôi làng sẽ mở ra cho RFAF tuyến đường trực tiếp đến quốc lộ T-05-13, nối liền Liman và Seversk.

Như vậy, lực lượng Moscow sắp đạt được mục tiêu phong tỏa hậu cần gần như hoàn toàn Seversk. Tất cả những gì còn lại cho AFU là dựa vào nguồn tiếp tế dọc theo các tuyến đường bộ giữa Zakotnoye và Reznikovka, vốn kém hiệu quả hơn rất nhiều, và UAV Nga sẽ ngăn chặn đối phương sử dụng chúng mà không bị tổn thất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phòng tuyến cuối cùng của Kiev ở Donetsk. Trong đó, vùng màu xanh thể hiện chuỗi các thành phố lớn Konstantonovka, Sloviansk và Kramatorsk, nơi Moscow cần giành được để kiểm soát hoàn toàn Donetsk (Ảnh: Marat Khairullin).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, các hoạt động luân phiên từ nhiều hướng khác nhau của quân đội Nga đang làm rung chuyển và phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương tại một khu vực khó khăn của chiến trường gần thành phố Seversk.

Sau khi kiểm soát thành phố Lysychansk vào ngày 3/7/2022, việc di chuyển của RFAF về phía tây đã bị cản trở bởi một khu vực kiên cố do quân đội Ukraine xây dựng xung quanh cụm Seversk - Soledar - Bakhmut - Dzerzhinsk.

Khu vực này bao gồm căn cứ chính của lực lượng Kiev tại Sloviansk - Kramatorsk - Konstantinovka. Nó được xây dựng trên địa hình thuận lợi cho việc phòng thủ, dựa vào sông Bakhmutka, dọc theo một dãy các khu công nghiệp với mật độ dân cư dày đặc, các khu định cư và thành phố.

Sườn trái của khu vực này nằm trên sông Seversky Donets và khu rừng Serebryansky nằm ở phía bắc, trong khi sườn phải dựa vào thành phố khai thác mỏ lớn Dzerzhinsk (Toretsk) và các vùng ngoại ô nằm trên địa hình rất hiểm trở.

Một mạng lưới đường bộ phát triển tốt, vừa theo hướng vòng tránh vừa kết nối xuyên tâm với vùng lãnh thổ sâu hơn của Ukraine, mang lại cho AFU những lợi thế trong cả hoạt động phòng thủ và tấn công.

Hiện tại, chỉ còn lại thành phố Seversk trong khu vực kiên cố này của lực lượng Kiev, nhưng điều này không ngăn cản quân đội Nga phá hủy các vị trí ở phía nam. Thành phố Seversk gần như bị phong tỏa, và nhóm AFU cố thủ tại đó bị trói buộc bởi các trận chiến cục bộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, những hoạt động ở vùng lân cận, cũng như các hoạt động chiến lược phá hoại nền kinh tế và hậu phương quân sự của Ukraine, đã tạo điều kiện cho việc RFAF loại bỏ "cái gai" chính ở Donetsk, án ngữ phía trước hai đại đô thị "song sinh" Sloviansk - Kramatorsk.

Giờ đây, đến lượt Seversk rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Khu vực phía bắc thành phố gồm khu rừng Serebryansky và các cứ điểm trên bờ phải sông Seversky Donets đã được RFAF kiểm soát. Các đầu cầu đang được chuẩn bị để bao vây thành phố Seversk và các khu vực lân cận ở nhiều bán kính khác nhau.

Bằng phương pháp "kéo giãn thành nhiều đường phân cách", lực lượng xung kích Nga buộc nhóm AFU phòng thủ phải liên tục cơ động dọc theo tiền tuyến, do đó khiến các đơn vị Kiev bị phân tán ra xa nhau hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 5/10. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Thông điệp từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/10 xác nhận: "Nhờ những hành động quyết liệt, Cụm tác chiến phương Nam đã giành được khu định cư Kuzminovka thuộc Donetsk".

RFAF đã mở rộng đầu cầu trên bờ trái sông Bakhmutka, kiểm soát khu định cư Kuzminovka và đánh úp các đơn vị Kiev đang phòng thủ tại khu định cư Zvanovka, cùng với khu định cư Svyato - Pokrovsk, tạo thành một cứ điểm phòng thủ che chắn cho Seversk. Nhiều khả năng, hoạt động của quân đội Nga sẽ bắt đầu dọc theo tuyến Vyemka-Zvanovka.

Xét theo phương pháp "chia tách", rất có thể con lắc sẽ sớm chuyển sang hướng định cư tại Dronovka, nơi đóng vai trò then chốt trong lưu vực sông Bakhmutka và Sukhaya, cho phép các đơn vị Moscow vòng vào phía sau khu vực phòng thủ Seversk của quân đội Ukraine.

Tại trục Liman - Seversk, tình hình đang ngày càng trở nên nguy cấp đối với quân đội Ukraine (AFU), theo kênh Geroman.

Ở nam Seversk, RFAF đã chiếm giữ một ngôi làng khác và tuyến đường tiếp tế quan trọng nhất đến Liman đang bị hạn chế nghiêm trọng do một cây cầu bị đánh bom. Điều kiện địa lý đang ngày càng có lợi cho lực lượng Moscow. Tuy nhiên, cũng đã có những cuộc phản công của AFU tại các làng Sosnivka và Novoselivka. Những ngôi làng này được coi là đang có tranh chấp.

Quân Nga đã chiếm Kuzminovka ở phía nam Seversk, có vẻ như họ cũng đã chiếm được các công sự trên vùng đất cao phía tây của nó. Điều này sẽ mở đường cho RFAF phát triển về phía bắc để phá hủy tuyến đường tiếp tế cuối cùng ra khỏi Seversk.

DeepState: Nga có bước tiến tại 4 khu định cư ở vùng Donetsk

Rạng sáng 6/10, dự án phân tích DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã báo cáo các đợt tấn công của RFAF gần 4 khu định cư ở vùng Donetsk.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã có bước tiến gần Novoivanovka, Olgovskoye, Vishnevoye và Ternovoye".

Ngoài ra, Kramatorsk ở vùng Donetsk có thể đã bị tấn công lần đầu tiên bởi một UAV sợi quang của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công 192 lần nhưng bất thành

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 5/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 192 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận, cụ thể, 39 cuộc tấn công của Nga được ghi nhận ở hướng Pokrovsk và Novopavlovka và 29 cuộc ở hướng Yuzhno-Slobozhansky".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Hulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. RFAF đã 39 lần cố gắng xông vào vị trí của các đơn vị Kiev tại khu vực Pokrovsk, nhưng không thành công. Theo dữ liệu sơ bộ, 133 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa hôm chủ nhật, trong đó có 83 người thiệt mạng.