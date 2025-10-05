Phi cơ chiến lược Nga ồ ạt xuất kích, Ukraine báo động đỏ toàn quốc

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và tên lửa hành trình của Không quân Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Sáng sớm ngày 5/10, Không quân Ukraine thông báo toàn lãnh thổ nước này đang nằm trong tình trạng bị đe dọa tấn công hỏa lực mới từ Nga, sau nhiều giờ vang lên tiếng còi báo động không kích và cảnh báo về các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa.

Andriy Sadovyi, thị trưởng thành phố Lviv, nằm ở miền tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 70km, cho biết tên lửa đang tiến gần thành phố sau khi các hệ thống phòng không đã hoạt động mạnh để đánh chặn một cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Ba Lan, một thành viên của NATO, cho biết nước này đã điều động máy bay vào sáng sớm hôm nay để bảo đảm an toàn không phận, sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine.

“Máy bay của Ba Lan và các đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng ta, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất”, Bộ chỉ huy tác chiến của Ba Lan thông báo trên X.

Các quốc gia thành viên NATO ở sườn phía đông đang trong tình trạng cảnh giác cao, sau khi Ba Lan bắn hạ các UAV xâm nhập không phận hồi tháng 9. Nhiều vụ phát hiện UAV và xâm nhập không phận khác, bao gồm ở Copenhagen (Đan Mạch) và Munich (Đức), cũng đã gây hỗn loạn cho ngành hàng không châu Âu.

Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đang tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình phóng từ các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

“Một nhóm tên lửa hành trình đang di chuyển qua vùng Chernihiv về phía Nizhyn”, quân đội Ukraine báo cáo lúc 05h45 (giờ Kiev).

Theo các nguồn tin, hiện có khoảng 20 tên lửa trong không phận Ukraine, và vẫn đang có thêm nhiều tên lửa liên tục xâm nhập.

Trước đó, trong đêm, Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã phóng UAV tấn công và tên lửa hành trình, bao gồm các loại Kalibr và Kh-101, từ các máy bay ném bom chiến lược hướng vào lãnh thổ Ukraine.

Chỉ trong vài giờ, các tên lửa Kalibr từ Biển Đen đã tấn công nhiều khu vực. Nga cũng đã phóng tên lửa từ các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Trong khi đó, theo Không quân Ukraine và người đứng đầu Cơ quan Quân sự Vùng Lviv, Maksym Kozytskyi, lực lượng Nga đã không kích thành phố Lviv bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Các vũ khí này được bắn đi từ tiêm kích MiG-31.

Các tên lửa đã bay qua các vùng Sumy, Kiev và Zhytomyr, sau đó Không quân Ukraine báo cáo rằng chúng đang di chuyển về phía Lviv.

Trong đêm, Nga không kích bằng UAV Shahed và bom lượn có điều khiển (KAB); đến sáng, tên lửa hành trình Kalibr và máy bay ném bom chiến lược tầm xa cũng được điều động.

Theo Không quân Ukraine, Nga bắt đầu phóng UAV tấn công vào khoảng đêm 4/10. Đến sáng sớm hôm sau, vẫn còn UAV Nga trong không phận Ukraine. Ukraine cũng ghi nhận Nga điều động máy bay ném bom chiến lược Tu-160 để tham gia tập kích.

Hiện Ukraine chưa thông tin về thiệt hại của các vụ tập kích đường không quy mô lớn mà Nga thực hiện.