Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đi những nước cờ khó lường, đẩy Ukraine vào thế bí (Ảnh minh họa: Ipis).

Tín hiệu tích cực từ hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Kênh Military Summary đưa tin, cuộc gặp gỡ hữu nghị lịch sử giữa hai siêu cường đã diễn ra, trong đó, dường như Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Chỉ sau chưa đầy 3 giờ gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo tuyên bố rằng họ đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp. Bên cạnh vấn đề Ukraine, ông Trump và ông Putin cũng đặt trọng tâm tập trung nhiều hơn vào quan hệ kinh tế và những điểm tương đồng về lịch sử và địa lý giữa hai quốc gia. Hợp tác ở Bắc Cực cũng được thảo luận.

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Putin trước khi bước vào hội đàm ở Alaska (Ảnh: AFP).

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến Mỹ cùng ông Zelensky

Theo Politico, các đồng minh châu Âu của Ukraine dự định cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Mỹ để củng cố vị thế của ông trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Donald Trump và tránh lặp lại tranh cãi tại Nhà Trắng, điều có thể phá hủy mối quan hệ giữa hai tổng thống vào thời điểm nhạy cảm.

Vì mục đích này, châu Âu dự kiến sẽ cử Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một trong những nhà lãnh đạo được ông Trump dành nhiều hảo cảm, đến Washington. Dự kiến ông Stubb sẽ tham gia cùng ông Zelensky trong các cuộc đàm phán và giúp ngăn chặn bất kỳ xung đột nào, cũng như thuyết phục Tổng thống Mỹ đưa châu Âu vào các cuộc đàm phán tiếp theo.

Theo các nguồn tin, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, người đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump, cũng có thể sẽ đến Mỹ.

Ukraine tiến 1–2,5km theo hướng bắc Slobozhansky

Kênh Ukrainska Pravda dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các đơn vị Kiev tiến từ 1 đến 2,5km tại một số khu vực theo hướng bắc Slobozhansky, thuộc vùng Sumy.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tại khu vực mặt trận này, AFU tiếp tục hoạt động tích cực nhằm loại bỏ lực lượng Moscow và giành lại các khu vực đông dân cư.

Báo cáo có đoạn: "Để ngăn chặn việc hỗ trợ hậu cần, sơ tán và tăng viện cho các đơn vị của quân đội Nga, hỏa lực AFU liên tục gây thiệt hại cho đối phương tại một số địa điểm nhất định".

Các hoạt động tích cực đang diễn ra tại Alekseyevka và Yunakovka ở vùng Sumy.

Trước đó, hôm 16/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng trong ngày thứ hai liên tiếp, lực lượng Kiev đang phản công công tại các khu vực gần Dobropillya và Pokrovsk ở vùng Donetsk.

Ukraine phản công quyết liệt ở Pokrovsk

Dọc theo tiền tuyến, có báo cáo về các cuộc phản công của Ukraine tại khu vực Pokrovsk. Theo tuyên bố của Kiev, quân đội Ukraine (AFU) đã giành lại được một số lãnh thổ. Các nguồn tin Nga phủ nhận thông tin này. Một số đoạn video ghi hình định vị địa lý chứng minh rằng quân đội Nga (RFAF) đã và đang có mặt tại Vesele, kênh Military Summary cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 16/8. Trong đó, Kiev phát động phản công từ nhiều hướng nhằm đánh bật lực lượng Moscow khỏi mũi nhọn này. Ảnh nhỏ thể hiện cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump và Putin rất thành công ở Alaska (Ảnh: Military Summary).

Tình hình mặt trận Pokrovsk, trong 2 ngày qua, lực lượng Kiev đã giành lại được các khu vực thuộc hồ 1, 2 và 3 ở phía nam thành phố Pokrovsk. Làng Troyanda gần đó hiện nằm trong vùng xám, với các cuộc giao tranh giữa hai bên ở trong và xung quanh, theo kênh Suriyakmaps.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 16/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo những mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev phản công trên các mũi tên xanh và được cho là đã giành lại một khu vực nhỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Trên trục Velikaya Novoselovka và Komarskaya: Sau khi quân tiếp viện đến, quân đội Ukraine đã giành lại Iskra vài giờ sau khi quân đội Nga chiếm được khu định cư này, cũng như một nửa làng Zelenyi Hai. Mặt khác, RFAF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Oleksandrohad.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velikaya Novoselovka và Komarskaya ngày 16/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới đạt được quyền kiểm soát, tiếp tục tấn công theo những mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev phản công trên các mũi tên xanh và được cho là đã giành lại một khu vực bao quanh bởi nét đứt màu xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga kiểm soát Serebryanka, tiến về Seversk

Ở hướng bắc, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 7 RFAF đã hoàn toàn dập tắt sự kháng cự của đối phương tại Serebryanka (phía bắc Seversk), tàn quân của lực lượng Kiev buộc phải tháo chạy khỏi khu định cư và giờ đây, các chiến binh Nga giương cờ chiến thẳng trên những cao điểm chỉ huy, kênh RVvoenkor cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 16/8. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và giành được khu định cư Serebryanka ở vị trí cắm cờ (Ảnh RVvoenkor).

Theo kênh MD, Lữ đoàn 7, sau những cuộc giao tranh ác liệt, RFAF đã đánh bật AFU ra khỏi Serebryanka. Lực lượng Kiev còn lại rút về các cao điểm ở phía tây.

Phía bắc Serebryanka, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động dọn dẹp trong rừng Kremen và các khu vực đồng bằng ngập lụt dọc theo bờ trái sông Seversky Donets, và đang tấn công vào các khu rừng hướng về Yampol, phía tây nam Chervonaya Dibrova.

Lực lượng Kiev đang kháng cự quyết liệt, cố gắng ngăn chặn đối phương chiếm giữ các vị trí gần Vodyany Yar, ở rìa phía nam Torskoye, và tiến đến Yampol, nằm phía sau cụm quân Seversk của Kiev.

Việc kiểm soát các cao điểm phía tây Serebryanka sẽ đặt vùng ngoại ô phía bắc Seversk, nằm ở vị trí thấp hơn, vào tình thế bị đe dọa trực tiếp.

Xa hơn về phía nam, RFAF đang tấn công các vị trí của đối phương từ phía Ivano-Daryevka và các đường giao cắt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 16/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev, dựa vào chuỗi các công sự màu hồng, tổ chức phòng ngự (Ảnh: VoenkorKotenok).

Giao tranh ác liệt ở Kharkov, Ukraine rút quân ở Kupyansk

Kênh ZOV Military đưa tin, quân đội Nga đã tiến 5km về phía tây tại khu vực Kupyansk và thiết lập sự hiện diện tại khu định cư Petropavlovka.

Nguyên nhân dẫn đến những thắng lợi lớn hơn của Nga một phần là do lực lượng Kiev thiếu hụt nhân lực trên toàn bộ chiến tuyến và việc AFU phải rút các đơn vị ở Kharkov để tăng viện cho khu vực Dobropillya và Pokrovsk nhằm ngăn chặn bước tiến của đối phương.

Mặc dù những yếu tố này là đúng, nhưng lý do chính lại phụ thuộc vào từng khu vực cụ thể. Đó là: việc thiếu phương tiện vận chuyển thuận tiện từ sông Oskol đến đầu cầu của AFU. Khi quân đội Nga tiếp tục tiến vào Kupyansk, rất có thể phòng tuyến ở bờ đông này sẽ sụp đổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 16/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới chiếm được, hình thành vòng vây 3 mặt đối với thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Kênh Petrenko của Ukraine xác nhận, trên hướng Borovskoye (khu vực Kharkov), lực lượng Moscow tiến về phía nam Lozova và chốt giữ tại Zeleny Hai, nơi trước đó họ đã quay cảnh treo cờ chiến thắng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 16/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu nâu đậm là nơi họ mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: Petrenko).

Nga kiểm soát Chasov Yar và các trận đánh giành Katerinovka

Kênh Rybar công bố báo cáo phân tích cho biết, trong tháng qua, lực lượng Moscow đã thành công ở hai bên sườn hướng Konstantinovka. Ở phía đông, RFAF đánh sập thành phố pháo đài Chasov Yar, và ở phía tây, họ thiết lập quyền kiểm soát Yablonovka và Aleksandro-Kalinovo.

Ở khu vực trung tâm, quân đội Nga dần dần siết chặt "gọng kìm" xung quanh lực lượng Kiev ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk. Sau một số cuộc tấn công, RFAF bắt đầu chiến đấu giành Katerinovka, đồng thời củng cố vị trí trên các cánh đồng phía bắc Dzerzhinsk (Toretsk).

Diễn biến các trận đánh trên đường tiếp cận Konstantinovka: Đến ngày 31/7, lính xung kích Nga đã quét sạch vùng ngoại ô phía tây thành phố và giương cờ chiến thắng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Chasov Yar.

Trong khi các đơn vị Kiev vẫn duy trì sự hiện diện hạn chế trong khu vực rừng gần hồ Dneprovsky, lực lượng chủ lực của họ đã rút lui về tuyến Predtechino-Nikolaevka.

Xa hơn về phía nam, tại khu vực Kurdyumovka, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát gần kênh đào Seversky Donets-Donbass vào ngày 16/7. Hai tuần sau, RFAF củng cố vị trí của họ ở phía đông Belaya Gora, và các trận chiến định vị hiện đang diễn ra trong khu vực.

Song song với đó, Trung đoàn bộ binh cơ giới 33 thuộc Sư đoàn 20 RFAF đã đẩy lùi AFU ra khỏi vùng ngoại ô phía đông Yablonovka. Sau đó, họ đã dọn sạch phía nam khu định cư và chiếm lĩnh Aleksandro-Kalinovo lân cận.

Tại khu vực trung tâm, các nhóm Moscow tiền phương tiếp cận Nelepovka vào ngày 5/8, tạo ra mối đe dọa hỏa lực kiểm soát các tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Kiev tại Shcherbinovka.

Tình hình đối với AFU trong khu vực này càng trở nên phức tạp hơn sau cuộc tấn công thành công của quân đội Nga vào Katerinovka vào ngày 7/8, nhờ đó họ đã giành được chỗ đứng ở phía nam khu định cư.

Ở sườn phía tây, lực lượng Moscow phát động một cuộc tấn công Rusin Yar vào đầu tháng 8 và nhanh chóng giành được chỗ đứng ở ngoại ô ngôi làng. Lính xung kích RFAF cũng đã mở rộng vùng kiểm soát gần Poltavka lân cận, xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương ở bờ phải con sông cùng tên.

Những thành công của quân đội Nga gần Katerinovka dẫn đến việc cắt đứt gần như hoàn toàn tất cả các tuyến tiếp tế trên bộ của đối phương ở bờ nam hồ chứa, khiến họ không thể rút lui đến các tuyến có lợi hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về việc AFU bị bao vây. Quân đội Ukraine đang cố gắng trói chân lực lượng Moscow bằng các trận chiến ở khu vực này càng lâu càng tốt và thường xuyên điều động lực lượng dự bị mới đến đây. Và Bộ chỉ huy Kiev kỳ vọng càng giữ được mặt trận ở khu vực này lâu thì càng có thể củng cố khả năng phòng thủ của chính thành phố Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 11/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga gây áp lực mạnh ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 126 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga tấn công 38 lần, tại Novopavlovsky - 22 lần, đối phương cũng hoạt động mạnh trên hướng Liman và Kupyansk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của quân đội Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper.

Trên hướng Pokrovsk, kể từ đầu ngày, RFAF cố gắng tiến vào vị trí của các đơn vị Ukraine 38 lần. Tại một số địa điểm, giao tranh vẫn chưa lắng xuống cho đến thời điểm 22h00. Theo dữ liệu sơ bộ, 139 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 91 người thiệt mạng.

UAV Ukraine tấn công nút giao đường sắt ở vùng Voronezh, Nga

Kênh Astra đưa tin, rạng sáng 17/8, UAV Ukraine đã tấn công một nút giao đường sắt lớn tại thành phố Liski, thuộc vùng Voronezh, Nga.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng UAV bay trên đầu và ít nhất 6 vụ nổ vào khoảng 2h40.

Thống đốc vùng Voronezh xác nhận hoạt động của hệ thống phòng không và cho biết một số UAV đã bị bắn hạ trên 3 khu vực và tại chính thành phố Voronezh. Theo ông, các mảnh vỡ từ một trong những UAV đã làm hỏng đường dây điện tại nhà ga ở Liski, khiến một số chuyến tàu bị chậm trễ.

DeepState: Nga chiếm Zeleny Gai ở Kharkov và tiến vào tỉnh Donetsk

Rạng sáng 17/8, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo về việc quân đội Nga chiếm làng Zeleny Gai ở tỉnh Kharkov, cũng như sự tiến quân của RFAF ở khu vực Kharkiv và Donetsk.

Theo các nhà phân tích, lực lượng Moscow đã kiểm soát được khu định cư Zeleny Gai và tiến gần Lozovaya ở tỉnh Kharkov. Tại Donetsk, RFAF tiến gần khu định cư Popov Yar.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng trên mặt trận vào ngày 16/8, RFAF tấn công mạnh nhất theo hướng Pokrovsk và Novopavlovsk.

Trước đó, sáng 5/8, DeepState báo cáo rằng quân đội Nga đã chiếm Popov Yar ở khu vực Donetsk.