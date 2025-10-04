Mỹ và phương Tây vẫn đang rất tích cực viện trợ vũ khí để Ukraine tiếp tục đương đầu với Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

UAV Ukraine tập kích một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 4/10, UAV Ukraine đã tập kích thành phố Kirishi thuộc khu vực Leningrad của Nga, đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, Kirishinefteorgsintez (KINEF).

Theo Thống đốc khu vực Leningrad, Alexander Drozdenko, "có một đám cháy trong khu công nghiệp. Lính cứu hỏa đã bắt đầu dập tắt".

Ông Drozdenko tuyên bố rằng hệ thống phòng không Nga bắn hạ 7 UAV trên bầu trời thành phố.

Người dân địa phương đưa tin trên mạng xã hội rằng nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez là mục tiêu của vụ tấn công.

Kirishinefteorgsintez (KINEF) nằm cách biên giới Ukraine hơn 800km và là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Nhà máy này tọa lạc tại thành phố Kirishi, vùng Leningrad và là công ty con của Surgutneftegaz, có công suất lọc hơn 10 triệu tấn dầu mỗi năm và sản xuất nhiều loại sản phẩm dầu mỏ, bao gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không và các loại khác.

UAV Ukraine xóa sổ các hệ thống phòng không Nga ở vùng Voronezh

Cơ quan báo chí Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết, các đơn vị của họ đã sử dụng UAV tập kích một radar cảnh báo sớm P-14F Lena và một hệ thống radar Sopka-2 tại vùng Voronezh của Nga.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, sự việc diễn ra vào đêm 1/10.

Được biết, radar P-14F Lena là một phần của hệ thống kiểm soát vùng trời xung quanh căn cứ Buturlinovka của Không quân Nga tại vùng Voronezh.

Đài quan sát Sopka-2 TRLK nằm làng Garmashovka, cũng thuộc vùng Voronezh.

Thông cáo viết: "Cả hai hệ thống radar phòng không của Nga đều phục vụ công tác đánh chặn UAV của Ukraine, nhưng đều không hiệu quả. Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tiếp tục giáng những đòn nặng nề vào đối phương, dần dần đưa Nga đến gần tình trạng kiệt quệ hoàn toàn".

Ukraine có dấu hiệu vỡ trận và rút chạy ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, trong cuộc họp tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về nhiều vấn đề toàn cầu, bao gồm cả Ukraine. Ông gửi đi những thông điệp mạnh mẽ, kèm cảnh báo quyết liệt với Mỹ - phương Tây và kêu gọi đối thoại trong một thế giới đa cực đang hình thành.

Trên thực địa, đêm 2/10, quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc tấn công lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tại một số khu vực của Ukraine, tình hình cung cấp điện vẫn chưa được ổn định.

Bản đồ chiến sự Nga -Ukraine ngày 3/10. Trong đó, Moscow bắt đầu chiến dịch tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương (Ảnh: Military Summary).

Lực lượng Moscow tiếp tục tiến quân trên toàn bộ chiến tuyến. Đáng chú ý là đã có báo cáo về tiến triển tại vùng Zaporizhia và Vovchansk (thuộc vùng Kharkov).

Những đoạn video mới công bố cho thấy quân đội Ukraine (AFU) giành lại được phần lớn làng Verbove trong các cuộc phản công. Cách đây vài ngày, RFAF đã giương cao lá cờ chiến thắng của họ tại đây xác nhận quyền kiểm soát ngôi làng.

Đặc biệt, quân đội Nga đã lấy lại đà phát triển và đạt thành công trong việc tiếp tục tiến sâu vào trung tâm Pokrovsk, chiếm thêm các vị trí ở phía tây và phía nam thành phố. AFU có dấu hiệu vỡ trận và rút lui.

Tình hình vẫn diễn biến phức tạp ở phía bắc Donetsk, nơi các đoạn video định vị địa lý cho thấy những bước tiến tiếp theo của lực lượng Moscow. Tại Yampil, bộ binh Nga cũng giành lại quyền kiểm soát các khu vực khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 3/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev buộc phải rút chạy theo mũi tên vàng. lùi sâu vào trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nga mở rộng quy mô tấn công vào hệ thống hậu cần ở Seversk

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang mở rộng cuộc tấn công nhằm cắt đứt huyết mạch hậu cần giữa cụm phòng ngự Seversk của AFU và hậu phương. Một video mới đã xuất hiện trực tuyến ghi lại cảnh lực lượng đặc nhiệm Nga hoạt động sau lưng đối phương.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 3 RFAF tiếp tục siết chặt vòng vây đối với khu vực phòng thủ Seversk AFU. Thành công mới đây của lính xung kích Nga trong việc kiểm soát làng Pereyezdnoye mở đường cho họ phát triển cuộc tấn công về phía nam thành phố.

Lý do rất rõ ràng. AFU đã nhận ra mối đe dọa đang rình rập trên tuyến đường hậu cần quan trọng của họ, chạy qua làng Svyato-Pokrovskoye. Sau khi Pereyezdnoye thất thủ, tiền tuyến đã tiến rất gần tới huyết mạch này.

Tình hình phức tạp buộc các đơn vị Kiev phải tăng cường trấn giữ Zvanovka, tuyến phòng thủ cuối cùng tại "ngã tư sinh tử" ở Svyato-Pokrovskoye. Cuộc tiến công của quân đội Nga dọc theo bờ nam sông Sukhaya Plotva nhằm thọc sườn đối phương và kéo giãn tuyến phòng thủ, tạo điều kiện cho các nhóm xung kích từ Pereyezdnoye tấn công.

Thành công của chiến dịch này sẽ phá hủy hàng rào của AFU trước ngã tư, khiến nó không thể sử dụng cho xe cộ lưu thông. Việc nơi đây nằm sát tiền tuyến của Nga sẽ khiến các tuyến tiếp tế coi như bị cắt đứt.

Về phía bắc, RFAF đang tiến về khúc quanh sông Seversky Donets, nhắm vào làng Dronovka. Tại đây, sự kháng cự của lực lượng Kiev được dự đoán sẽ rất kiên cường, bất chấp địa hình cực kỳ bất lợi: hậu phương nằm trên sông, và những cánh đồng trồng trọt bị hỏa lực từ hai bên sườn tập kích.

Về mặt hình thức, chỉ có sông Bakhmutka mới có thể cản trở bước tiến của RFAF. Do đó, Dronovka trở thành "chiếc vali không có tay cầm" đối với AFU. Việc kiểm soát ngôi làng này sẽ mở ra cho quân đội Nga một tuyến đường trực tiếp đến cao tốc T-05-13, nối liền Krasny Liman và Seversk.

Trên thực tế, lực lượng Moscow sắp đạt được mục tiêu phong tỏa hoàn toàn Seversk về mặt hậu cần. Quân đội Ukraine sẽ chỉ còn lựa chọn cung cấp hàng tiếp tế thông qua các tuyến đường được san phẳng trên các cánh đồng giữa Zakotnoye và Reznikovka.

Tuy nhiên, sức chứa của tuyến đường này rất hạn chế, và UAV Nga sẽ khiến việc sử dụng nó mà không bị tổn thất là bất khả thi. Với việc Dronovka và Svyato-Pokrovskoe thất thủ, AFU sẽ không còn điểm phòng thủ cứng nào có khả năng ngăn chặn đối phương bao vây Seversk.

Kênh Phân tích quân sự của Ukraine xác nhận, trên hướng Seversk, quân đội Nga đã chiếm được Serebryanka và tiến gần Malyy Seversk, đồng thời xâm nhập vào khu vực Dronovka. Họ cũng đã vượt sông Sukhaya Plotva gần Vyemka, với cuộc tiến quân về phía Seversk từ sườn phía nam được ghi nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 3/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực chống đỡ theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Nga thọc sâu vào Dnipropetrovsk

Trong hai tháng qua, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ổn định về phía thị trấn Pokrovske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, phần lớn trùng khớp với dự đoán của AMK Mapping trong bài phân tích từ một tháng trước.

Tốc độ tiến quân của RFAF không nhanh lắm nhưng rất ổn định. Họ đã tiến được khoảng 21km từ Vilne Pole đến Verbove, chỉ còn cách trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovske 13,4km.

Như đã nhận định từ tháng trước, mục tiêu của RFAF trong cuộc tấn công này cuối cùng có thể là bỏ qua thành phố kiên cố Hulyaipole (tỉnh Zaporizhia), để chiếm giữ thị trấn Pokrovske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 3/10. Moscow phát triên thêm được hơn 21km tính từ đường màu vàng kể từ ngày 1/8 và chỉ còn cách thị trấn Pokrovske khoảng 13,4km (Ảnh: AMK Mapping).

Nga và Ukraine giành được bao nhiêu lãnh thổ trong tháng 9?

Kênh AMK Mapping công bố bản đồ và thống kê ghi nhận những thay đổi trên tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 9. Trong đó, màu vàng thể hiện bước tiến của RFAF và xanh nhạt là thành quả của AFU.

Những tiến bộ của Nga: +245,46 km² ở Donetsk; +15,42 km² ở Lugansk; +42,55 km² ở Kharkov; +109,29 km² tại Dnipropetrovsk; +90,68 km² tại Zaporizhia; +1,14 km² ở Sumy và +2,86 km² ở Belgorod.

Như vậy, lực lượng Moscow giành thêm 507,40 km² trong tháng 9 (giảm 10,06% so với tháng 8). Tổng cộng (không bao gồm Kursk và Belgorod): +504,54 km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba Donetsk, Dnipropettrovsk và Zaporizhia ngày 3/10. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và giành được thêm những khu vực màu vàng. Kiev phản công ác liệt, các khu vực màu xanh dương là nơi họ tuyên bố mới tái chiếm (Ảnh: AMK Mapping).

Những bước tiến của Ukraine: +38,49 km² ở Donetsk; +19,83 km² ở Kharkov; +2,76 km² tại Lugansk và +11,15 km² tại Sumy.

Tổng cộng, Ukraine đã giành lại được 72,23 km² (tăng 6,17% so với tháng trước).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 3/10. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và giành được thêm những khu vực màu vàng. Kiev phản công ác liệt, các khu vực màu xanh dương là nơi họ tuyên bố mới tái chiếm (Ảnh: AMK Mapping).

Lưu ý, thống kê này bao gồm phần diện tích giành được thực tế của mỗi bên. Những bước tiến của Kiev trên lãnh thổ do Moscow chiếm đóng trong tháng này sẽ được trừ vào tổng diện tích của Nga, và ngược lại.

Ukraine tuyên bố Nga mất thêm 950 binh sĩ trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, Lực lượng Phòng vệ đã loại khỏi vòng chiến 950 quân nhân Nga, nâng tổng số thương vong của đối phương trong cuộc chiến lên 1.114.380 người.

Tổng thiệt hại chiến đấu của quân đội Nga từ ngày 24/02/2022 đến ngày 04/10 là khoảng: nhân sự - khoảng 1.114.380 người (tăng thêm 950); Xe tăng - 11.226 (+1); Xe bọc thép chiến đấu - 23.298 (+1); Hệ thống pháo binh - 33.428 (+15); Pháo phản lực - 1.515 (+1); UAV cấp chiến thuật - 66.543 (+450); Tên lửa hành trình - 3.803 (+10); Ô tô và xe bồn - 63.398 (+73); Thiết bị đặc chủng - 3.971 (+1).

Đồng thời, báo cáo xác nhận: "Kể từ đầu ngày, 147 cuộc giao tranh đã diễn ra, trong đó 39 cuộc diễn ra theo hướng Pokrovsk. Moscow phóng 38 tên lửa, tiến hành 46 cuộc không kích, thả 46 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 2.214 UAV cảm tử và thực hiện 3.238 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Hulyaipole, Orekhov và Dnieper.