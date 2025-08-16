Binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn xung kích Bureviy (Ảnh minh họa: AFP).

DeepState: Ukraine đẩy lùi đối phương ở 7 khu định cư

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, lực lượng Kiev đã đẩy lùi đối phương gần Rubezhnoye, Zolotoy Kolodyaz, Vesyoloye, Volnoye, Shakhovoye, Nikanorovka và Sukhetske.

Quân đoàn 1 Ukraine cho biết thêm: "Trong 3 ngày qua, tại khu vực phòng thủ hướng Pokrovsk, lực lượng và phương tiện của Quân đoàn 1, cùng với các đơn vị trực thuộc và phối thuộc, đã chặn đứng bước tiến của RFAF. Kết quả là các khu vực sau đã được giành lại: Gruzskoye, Rubezhnoye, Novovodanoye, Petrovka, Vesyoloye và Zolotoy Kolodets".

Quân đoàn này cho biết thêm rằng do các hoạt động tích cực trong khu vực tác chiến, lực lượng Moscow đã chịu tổn thất: 271 quân nhân thiệt mạng; 101 người bị thương và 13 binh sĩ Nga bị bắt. Ngoài ra, AFU cũng phá hủy hoặc gây hư hỏng đối với 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chiến đấu, 37 ô tô và xe máy, 3 khẩu pháo.

Theo AFU, các hoạt động ổn định tình hình trên hướng Dobropillya vẫn đang tiếp tục.

Nga có đột phá ở Dnipropetrovsk và Kupyansk

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. Các báo cáo cho thấy họ đã có những đột phá ở hướng Dnipropetrovsk và khu vực Kupyansk. Giới chuyên gia cho rằng điều này xảy ra sau khi Bộ chỉ huy Kiev rút các đơn vị sẵn sàng chiến đấu khỏi các khu vực này và tái triển khai gần Pokrovsk.

Ở phía nam tỉnh Donetsk, quân đội Nga (RFAF) thành công trong việc chiếm giữ làng Oleksandrohrad, 1 trong 2 ngôi làng còn lại tại khu vực.

Lực lượng Moscow cũng đã tiến xa hơn về phía Mirnograd, như được xác nhận bởi đoạn video định vị địa lý. Cuộc tấn công đang diễn ra dọc theo tuyến đường H32.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 15/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến, tiến rất sâu vào trung tâm thành phố và phát triển cả ở phía bắc cũng như phía tây (Ảnh: Military Summary).

Theo hướng Kupyansk, RFAF đã đột phá các vị trí của quân Ukraine ở phía đông sông Oskil và tiến vào làng Petropavlivka, kênh AMK Mapping cho hay.

Trung đoàn Xe tăng số 1 Nga đã dẫn đầu một cuộc tấn công về phía tây dọc theo bờ bắc sông Hnylytsya khoảng 3,5km, tiếp cận và tiến vào các ngôi nhà ở cực đông nam Petropavlivka. Tuy nhiên, không rõ liệu họ có chiếm được vị trí nào ở đây hay không. Binh lính Ukraine, mới triển khai trong khu vực, sau đó đã phát động một cuộc phản công vào các tuyến đường tiếp cận Petropavlivka, nhưng được cho là bị đẩy lùi.

Xa hơn về phía bắc, các lực lượng bổ sung của RFAF bắt đầu dọn sạch một loạt công sự trên các cao điểm chiến thuật, trong khi các lực lượng khác tiến vào từ các cao điểm ở phía bắc, bao vây bất kỳ lực lượng nào còn lại của quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực nhô ra này.

Một đợt tấn công khác được thực hiện về phía tây bắc, nơi lực lượng Moscow đột phá đến bờ bắc của hồ chứa nước phía đông Petropavlivka và thiết lập quyền kiểm soát một tuyến chiến hào rộng lớn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ đợt tái triển khai nào của quân đội Ukraine từ đây đến Dobropillya hay không, và lý do chính cho đợt tiến quân đột ngột này có thể là do AFU thiếu nguồn tiếp tế qua sông Oskil. Tổng diện tích RFAF mới giành thêm được là xấp xỉ 20,80km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 15/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Những thay đổi bắt đầu diễn ra ở Pokrovsk

Kênh Military Chronicles cho biết, những thay đổi đã bắt đầu diễn ra ở mặt trận gần Pokrovsk.

Trong 2 ngày qua, một "tọa độ lửa" đã được tạo ra ở phía bắc mặt trận nằm sau Pokrovsk, khu vực kiểm soát mà từ đó quân đội Nga có thể quan sát và tập kích các hướng thoát ra của lực lượng dự bị Ukraine, bao gồm các đơn vị Vệ binh Quốc gia và các thành phần của Quân đoàn 1.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky đang ráo riết cố gắng ổn định tình hình và các đơn vị tăng viện mới đang được đưa đến, họ sẽ sớm phải cố gắng khôi phục lại chiến tuyến. Tuy nhiên, bước đột phá của AFU vẫn chưa được xác định vị trí. Cho đến nay, tất cả những gì phía Ukraine làm được chỉ là tạm thời làm chậm tốc độ tấn công.

Nhưng sau một thời gian tạm dừng ngắn, công việc điều động lực lượng dự bị của Bộ chỉ huy Kiev đã được tiếp tục.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 15/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và tiếp tục tấn công về phía tây theo các mũi tên màu đỏ (Ảnh: MC).

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Shcherbinovka trên hướng Toretsk, kênh phân tích quân sự Ukraine cho biết.

Lực lượng Kiev vẫn giữ vững các vị trí tại Katerynivka, nhưng tình hình rất khó khăn, do UAV FPV và súng cối của Nga đang hoạt động tích cực dọc theo tuyến phòng thủ.

Tại khu vực Kleban-Byk ở nam Konstantinovka, quân đội Nga đang tích cực pháo kích khu vực đập nước và hơi chếch về phía bắc bằng UAV FPV, cố gắng gây khó khăn cho việc di chuyển và hậu cần của đối phương.

Các đơn vị AFU, ngược lại, đang tấn công các vị trí của lực lượng Moscow tại Deliyivka, gần Bila Hora.

Trên tuyến Aleksandro-Shultino, giao tranh dữ dội đang diễn ra ở phía đông khu định cư dọc theo sông Naumikha. Lực lượng Moscow đang cố gắng tiến quân ở khu vực này của mặt trận và chiếm giữ các điểm cao thuận lợi hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 15/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tích cực tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản công tại khu vực mũi tên xanh (Ảnh: Kênh phân tích quân sự Ukraine).

Phóng viên chiến trường Marat Khairullin cung cấp thêm một số thông tin. Theo đó, các đơn vị thuộc Nhóm phương Đông RFAF, nhờ những hành động tích cực và quyết liệt, đã kiểm soát khu định cư Aleksandrovgrad thuộc vùng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tổng cộng, các khu định cư sau đã được RFAF kiểm soát trong tuần qua: Nhóm phương Nam giành được khu định cư Shcherbinovka; Nhóm Trung tâm chiếm giữ các khu định cư Yablonovka, Lunacharskoye, Suvorovo và Nikanorovka; Nhóm phương Đông kiểm soát khu định cư Iskra và Aleksandrovgrad. Tất cả các ngôi làng này đều thuộc vùng Donetsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại mặt trận Donetsk ngày 15/8. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới (Ảnh: Marat Khairullin).

Tình hình trên một số mặt trận khác

Kênh Suriyakmaps cho biết, tại Velikaya Novoselovka và Komarskaya, trong 4 ngày qua, quân đội Nga đã chiếm được hoàn toàn các khu vực Iskra và Voskresenka, đồng thời tiến vào Oleksandrohad. Kết quả là quân đội Ukraine đã bắt đầu một cuộc rút lui về phía bờ tây sông Vovcha.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velikaya Novoselovka và Komarskaya ngày 15/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo những mũi tên màu cam. Kiev rút lui theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Ở mặt trận đông bắc, trong tuần qua, AFU cũng bắt đầu một cuộc rút lui quan trọng khỏi các vị trí phía đông sông Oskil xung quanh thành phố Kupyansk. Kết quả là, RFAF chiếm được một khu vực đáng kể phía đông Petropavlivka, từ đó tiến đến vùng ngoại ô khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 15/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev rút lui theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 97 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Trong 24 giờ qua, đã xảy ra 97 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 35 cuộc ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 13 cuộc không kích, thả 32 quả bom dẫn đường và thực hiện 165 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Dnieper.

Trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã 35 lần cố gắng tiến công vào các khu vực đông dân cư. Hai cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo: "Hôm nay (15/8), theo dữ liệu sơ bộ, 172 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa trên hướng này, trong đó 132 quân nhân thiệt mạng. Bảy ô tô, 4 xe máy, 106 UAV và 2 trạm kiểm soát UAV cũng bị phá hủy".