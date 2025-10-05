Một binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến (Ảnh minh họa: Reuters).

Ukraine: Nga gây áp lực mạnh nhất ở Pokrovsk và Novopavlovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 143 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, cụ thể, quân đội Nga thực hiện 44 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk và 23 cuộc tấn công theo hướng Novopavlovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper. Đối phương không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào theo hướng Gulyai-Polye.

Tại Pokrovsk, các đơn vị Moscow đã 44 lần cố gắng xâm nhập hệ thống phòng thủ của Ukraine nhưng bất thành, giao tranh vẫn tiếp diễn tại 2 địa điểm. Hôm thứ bảy, lực lượng Kiev đã vô hiệu hóa 126 chiến binh Nga, trong đó có 79 người thiệt mạng. Ngoài ra, 33 UAV, 1 xe quân sự, 7 hầm trú ẩn của đối phương bị phá hủy, báo cáo viết.

Tướng Syrsky: Tình hình ở Yampil đã ổn định

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, tuyên bố trên trang Facebook cá nhân rằng: "Tôi đã làm việc tại các cơ quan chỉ huy và đơn vị quân đội hoạt động ở Dobropillya, Seversk và Liman. Về phía Liman: Tình hình ở làng Yampil đã ổn định. Lực lượng Đặc nhiệm, Lục quân và Vệ binh Quốc gia Ukraine đang tiến hành các hoạt động phản công và truy quét trong làng để xác định và xóa sổ tàn dư của các nhóm trinh sát - đặc nhiệm đối phương".

Theo Tướng Syrsky, trên hướng Dobropillya, lực lượng Kiev đang tăng cường hiệu quả tấn công các vị trí tập trung quân và phá hủy hậu cần đối phương. Tổng thiệt hại của Moscow trong 24 giờ qua lên tới 47 tay súng, trong đó có 32 người thiệt mạng.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công của Ukraine theo hướng Dobropillya, quân đội Nga đã mất khoảng 3.520 người, trong đó có 1.988 binh sĩ thiệt mạng. Ngoài ra, 991 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương cũng bị hư hại hoặc phá hủy.

Tổng tư lệnh Syrsky cũng cho biết, ông và các chỉ huy địa phương đã phân tích tình hình tác chiến và đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện hiệu quả chiến đấu. Các mục tiêu được xác định bao gồm cải thiện sự phối hợp, hậu cần và sơ tán người bị thương.

Bước ngoặt lớn ở Pokrovsk đang đến rất gần

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng ở phía Bắc và Đông Bắc Ukraine. Hàng chục thành phố và làng mạc vẫn chưa có điện.

Trên thực địa, tại Dnipropetrovsk, các cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) đã bị RFAF đẩy lùi, khi các nguồn tin đáng tin cậy cho biết lực lượng Moscow đã chiếm được Verbove. Đồng thời, các đoạn video định vị địa lý hiện cũng xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại làng Ivanivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 4/10. Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev buộc phải rút chạy theo mũi tên vàng nhưng quyết không bỏ cuộc khi nỗ lực tăng cường lực lượng để ngăn chặn đối phương tiến xa hơn về phía tây (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga tiếp tục phá vỡ "bức tường thép Donbass". Một bước ngoặt trong trận chiến giành Pokrovsk đang đến rất gần. Theo thông tin mới nhất, lực lượng Moscow cải thiện đáng kể vị trí của họ ở phía tây và đông nam thành phố. Phòng tuyến bị xuyên thủng nhiều nơi, Ukraine có dấu hiệu vỡ trận, buộc phải rút lui sâu vào khu vực trung tâm.

Ngoài ra, RFAF cũng đang tiến quân về phía bắc Donetsk. Có bằng chứng trực quan cho thấy lực lượng của họ đang tiến về Stavky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 4/10. Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, tiến sâu vào trung tâm thành phố, buộc Kiev phải rút lui (Ảnh: Military Summary).

Lực lượng Moscow đang siết chặt vòng vây Pokrovsk, biến thành phố thành một "vạc dầu", Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 (hay còn gọi là Quân đoàn xung kích đường không số 7) của Ukraine xác nhận.

"Quân đội Nga đang tìm cách bao vây Pokrovsk và tiến về Mirnograd. AFU đang chiến đấu chống trả bằng lực lượng hiện có. Ưu tiên hàng đầu là bảo toàn tính mạng của quân nhân và ngăn chặn đối phương", tuyên bố của Quân đoàn 7 ám chỉ rõ ràng việc từ bỏ vị trí và dự kiến ​​thất thủ tại Pokrovsk.

Ở phía tây thành phố, quân đội Nga đã có thêm năng lực để chặn một trong những tuyến đường hậu cần. Họ cũng đang gia tăng áp lực để tiếp cận và tấn công Mirnograd từ phía bắc và phía đông, kênh RVvoenkor cho hay.

Như vậy, 2 cánh quân của RFAF chỉ còn cách nhau khoảng 12km, tình hình của AFU tại "vạc dầu" Pokrovsk - Mirnograd đang ngày càng xấu đi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 4/10. Moscow tổ chức nhiều mũi đột phá vào trung tâm thành phố, đồng thời hình thành vòng vây quy mô lớn (Ảnh: Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 AFU).

Nếu Yampol và Dronovka thất thủ, Seversk sẽ bị đe dọa thực sự

Theo kênh "Phóng viên Chiến tranh Mùa xuân Nga", trong cuộc tấn công vào Seversk, quân đội Nga đã chiếm được các điểm cao then chốt để triển khai tấn công thọc sườn.

"Đầu cầu đã sẵn sàng, RFAF đang chuẩn bị tiến xa hơn, chuyển hướng đột phá sang Dronovka. Việc kiểm soát điểm cao cho phép họ điều chỉnh hỏa lực, triển khai UAV và gây áp lực lên các hướng tiếp cận dưới sự yểm trợ của pháo binh và trinh sát", các nhà phân tích Ukraine gióng lên hồi chuông báo động.

Nguồn tin ủng hộ Kiev than thở: "Nếu Yampol và Dronovka thất thủ, Seversk sẽ bị đe dọa thực sự. Những cứ điểm này là các nút thắt và huyết mạch hậu cần ở bên sườn. Nếu không có chúng, các vị trí của quân đội Ukraine sẽ chịu áp lực cực lớn, nguồn cung sẽ trở nên phức tạp, khả năng phòng thủ sẽ bị thu hẹp và thành phố có thể bị bao vây chặt hơn".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 4/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine tăng cường phản công trên hướng Limam

Theo hướng Liman, lực lượng Moscow đang tiến về thành phố. Các đơn vị của Tập đoàn quân Cận vệ 25 thuộc Cụm tác chiến phương Tây tiếp tục phát triển dọc theo tuyến đường sắt đến khu định cư Yampol và đã kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường Kirovsk - Yampol, kênh "Phóng viên Chiến tranh Mùa xuân Nga" đưa tin.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 4/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được (Ảnh: Z).

Kênh AMK Mapping cũng xác nhận, trên hướng Liman, RFAF tiếp tục tiến quân đều đặn, trong khi AFU tăng cường phản công.

Lực lượng Moscow tiến công tại 3 khu vực. Ở phía bắc, một loạt các hoạt động đột phá được thực hiện từ khu vực trung tâm Zarichne, quét sạch những ổ đề kháng cuối cùng của quân đội Ukraine trên các đường phố phía nam và khu công nghiệp, trước đây được sử dụng làm trung tâm tiếp tế của AFU.

Ngay sau khi hoàn tất việc chiếm Zarichne, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây ngôi làng, dọc theo khe núi dẫn đến những khu rừng rộng lớn ở phía tây. Họ đã thiết lập quyền kiểm soát phần phía đông khe núi và đang cố gắng đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương.

Lực lượng Moscow cũng đang cố gắng xâm nhập vào các tòa nhà nông nghiệp và các khu dân cư xung quanh ở phía tây bắc Zarichne từ các vị trí của họ trong rừng nhưng vẫn chưa thành công.

Ngoài ra, một cuộc phản công bất thành của Ukraine bằng xe bọc thép chở quân (APC) đã được thực hiện về phía khu công nghiệp, với mục tiêu ngăn chặn đối phương củng cố ở phía tây nam Zarichne. Đồng thời, AFU tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV FPV vào Torske, cũng như các tuyến đường tiếp tế chung của quân đội Nga.

Xa hơn về phía nam, RFAF tiếp tục phát triển chậm qua rừng Yampil và tiến được khoảng 700m. Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công vào sườn phía nam của các vị trí Nga, phía tây đường Yampil - Zarichne.

Ở phía nam, bất chấp tình hình phức tạp, quân đội Nga đã củng cố thêm được vị trí tại Yampil, chiếm lĩnh các vị trí trong khu vực nhà ga xe lửa ở phía bắc làng. Họ cũng đang tiếp tục các hoạt động tấn công qua khu vực trung tâm về phía các đường phố phía tây và cố gắng xâm nhập tây bắc Yampil từ khu vực giao cắt đường sắt.

Đổi lại, quân đội Ukraine đang phản công về phía giao cắt đường sắt, vô hiệu hóa bước tiến của đối phương. Họ cũng đang xâm nhập dọc theo bờ bắc hồ Tserkovne ở phía nam Yampil, hướng về phía đông nam ngôi làng, nơi vẫn nằm trong vùng xám.

RFAF tăng cường tập kích bằng UAV FPV vào các tuyến đường tiếp tế, điểm triển khai tiền phương và hàng loạt vị trí xa hơn về phía sau của Ukraine.

Tổng cộng, trong 24 giờ qua, có 4,57km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 4/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Kiev phản công trên các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine nỗ lực phá vây ở Kupyansk

Kênh Condottiero cho biết: "Chỉ còn lại con phố cuối cùng (Privokzalnaya) mà các đơn vị Ukraine bị bao vây trong thành phố vẫn có thể di chuyển. Hoạt động dày đặc của UAV Ukraine chưa cho phép lực lượng Moscow khép chặt vòng vây. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của AFU nhằm thoát khỏi "tọa độ lửa" đều thất bại. Cuộc đột phá nhằm rút chạy đã bị dập tắt".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 4/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang siết chặt 2 gọng kìm màu đỏ nhằm bao vây hoàn toàn nhóm binh sĩ Kiev trong khu vực bao quanh bởi đường màu xanh (Ảnh: Condottiero).

Nga tiếp tục đột phá ở Dnipropetrovsk

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Pokrovske (thuộc vùng Dnipropetrovsk, khác với Pokrovsk ở Donetsk), quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và tiến xa hơn về phía thị trấn ở hai khu vực.

Ở phía đông bắc, RFAF tiếp tục tiến về phía tây nam Sosnivka và chiếm được một số vị trí mới dọc theo đường rừng trên các cao điểm chiến thuật. Sau đó, họ tiếp tục tiến về phía tây bắc hướng tới khe núi, chiếm thêm vị trí trên đường Orestopil - Berestove.

Về phía tây nam, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tại Verbove và đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng. Kể từ đó, các cuộc tấn công được thực hiện dọc theo con đường phía tây khu định cư, tiến về phía Vyshneve. RFAF giành thêm được 4,93km² trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 4/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Thế trận giằng co ở Vovchansk

Trên hướng Vovchansk thuộc vùng Kharkov, quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công về phía nam sông Vovcha và đã chiếm lại các vị trí đã mất trước đó ở phía tây thành phố, kênh AMK Mapping xác nhận.

Nhờ các cuộc tấn công được nối lại, RFAF đã có thể tiến đến Nhà máy Khai thác Dầu Vovchansk, chiếm giữ nhiều vị trí trong các tòa nhà phía tây tuyến đường sắt, cũng như trong các khu dân cư lân cận trên và xung quanh phố Zaliznychna.

Từ đó, binh sĩ Nga bắt đầu đột phá về phía nam dọc theo tuyến đường sắt đến phía sau cứ điểm chính của quân đội Ukraine tại khu vực trung tâm nhà máy. Diện tích kiểm soát của các bên hầu như không thay đổi khi chỉ có 0,23km² nghiêng về phía Nga.