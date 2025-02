Giới trẻ háo hức với Tết xưa ở chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung Bộ

Du Xuân ở ngôi chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung bộ (Video: Hoàng Lam).

Chùa Phúc Lạc tọa lạc tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, được biết đến là ngôi chùa có tượng phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất Bắc trung Bộ.

Tượng cao 42m, đường kính phía dưới 32m, gồm 3 phần thân tượng, đài sen và lầu bát giác, được làm bằng bê tông cốt thép.

Thân tượng tạo tác với tư thế ngồi thiền, mặt nhìn ra phía Đông, không chỉ đồ sộ về kích thước, kiến trúc mà còn mang vẻ đẹp hài hòa cân đối, sắc nét, thẩm mỹ trong từng chi tiết, từ khuôn mặt đến nếp áo, cánh sen. Công trình này được những người thợ lành nghề thực hiện trong 18 tháng, hoàn thành vào năm 2021.

Chùa Phúc Lạc là địa điểm tâm linh, có lịch sử gần 400 năm. Sau nhiều biến thiên, chùa bị hư hỏng, trở thành phế tích. Từ năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận phục hồi hoạt động tôn giáo và tôn tạo chùa Phúc Lạc.

Kể từ khi được phục dựng, tôn tạo, chùa Phúc Lạc thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu bình an, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.

Trong không gian linh thiêng, nhà chùa bố trí nhiều tiểu cảnh gợi không khí Tết xưa, phục vụ du khách trải nghiệm, chụp ảnh. Trong ảnh tái hiện một hiệu may ngày Tết.

Chị Ngũ Thị Bích (trú huyện Nghi Lộc) chia sẻ: "Nhìn hình ảnh chiếc máy may này, gợi cho tôi nhớ về những cái Tết thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Ngày ấy, cuộc sống còn khó khăn, vất vả, thiếu thốn nhưng dịp Tết, bố mẹ tôi vẫn cố gắng dành dụm, may cho các con tấm áo mới diện chơi Tết".

Một bạn trẻ tạo dáng bên chiếc máy may cổ, hoạt động bằng mô tơ đạp bằng chân, nối với bánh răng trên thân máy. Chiếc máy may đạp chân này hầu như không còn xuất hiện trong đời sống của người dân, thay vào đó là các loại máy may hiện đại, chạy bằng điện.

Chiếc điện thoại bàn đã trở thành một phần ký ức của người dân trong những năm cuối thế kỷ XX, được trưng bày trong một phần tiểu cảnh Xuân tại chùa Phúc Lạc, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Chị Nguyễn Thanh Trà (Nghệ An) chia sẻ: "Tôi cùng bạn chọn chùa Phúc Lạc cho chuyến khởi hành du Xuân đầu năm. Ngoài chiêm ngưỡng tượng phật lớn nhất Bắc trung Bộ, chúng tôi có nhiều bức ảnh đẹp, nhất là ở không gian Tết xưa, bình thường chỉ được nghe qua những câu chuyện kể của bố mẹ, ông bà".

Không gian văn hóa đa sắc màu được tái hiện trong khuôn viên ngôi chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung Bộ.

Linh vật rắn được dựng trong khuôn viên chùa Phúc Lạc, thu hút nhiều người dân tới chụp ảnh.

Một ông bố ghi lại hình ảnh của con gái trong khung cảnh đậm chất Tết xưa.

Người dân thư thái vãn cảnh giữa chốn linh thiêng, trong ánh nắng Xuân ấm áp những ngày Tết Nguyên đán.

Trước khuôn viên chùa Phúc Lạc là cánh đồng hoa cánh bướm, vừa làm đẹp cảnh quan của chùa, vừa là nơi chụp ảnh cho du khách.

Bức tượng phật Thích Ca Mâu Ni uy nghi, sừng sững trong ánh chiều tà.