Hàng nghìn người đổ về Hội An trong đêm rằm đầu tiên của năm Ất Tỵ

Đêm 11/2, tức 14 tháng Giêng âm lịch, Hội An đã tổ chức lễ hội Tết Nguyên Tiêu, một sự kiện mang đậm ý nghĩa tâm linh và văn hóa đối với cộng đồng địa phương.

Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Ngày này còn được gọi là "Thiên quan tứ phước", khi các quan nhà trời ban phước lành cho mọi sinh linh.

Các dịch vụ bán hoa đăng, ghe bơi… thu hút du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Phố cổ Hội An lung linh trong đêm rằm đầu tiên của năm 2025 (Video: Ngô Linh).

Trong đêm 14 âm lịch, Hội An đã tổ chức sự kiện "Đêm phố cổ", một hoạt động thường niên diễn ra vào đêm 14 âm lịch hằng tháng. Khi ánh đèn vụt tắt, những ngọn nến lung linh tạo nên không gian huyền ảo, các dãy nhà và tuyến phố rực rỡ ánh đèn lồng, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc trưng của Hội An.

Chị Kim Se-jin, một du khách đến từ Hàn Quốc, chia sẻ: "Đêm nay, tôi đã thả hoa đăng xuống dòng sông ở Hội An để cầu nguyện may mắn, bình an cho bản thân và gia đình. Thật tuyệt vời, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu Hội An đến bạn bè và người thân của mình".

Du khách rất yêu thích ngồi trên những chiếc ghe ngắm phố cổ, thả hoa đăng trên sông Hoài (Ảnh: Ngô Linh).

Trong khu vực phố cổ, các điểm như Chùa Cầu và dọc đường Bạch Đằng ven sông Hoài thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh và thả hoa đăng cầu nguyện bình an, may mắn.

Các dịch vụ bán hàng lưu niệm và ăn uống cũng rất nhộn nhịp. Đặc biệt, dịch vụ ghe bơi sông Hoài ngắm phố cổ về đêm trở nên quá tải, du khách phải xếp hàng dài để chờ đến lượt.

Du khách chụp ảnh cùng đèn lồng ở phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Nhân viên một điểm bán vé cho biết, số lượng du khách mua vé quá đông khiến ghe bơi không đủ phục vụ, dẫn đến việc phải xếp hàng.

"Chúng tôi cũng bất ngờ về lượng khách lớn như vậy, anh em làm không xuể. Dù chờ đợi nhưng khách cũng không phàn nàn gì, họ sẵn sàng bỏ thời gian để trải nghiệm", nhân viên bán vé, chia sẻ.

Tháng 2/2023, lễ hội Tết Nguyên tiêu tại Hội An đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của sự kiện này.