Dàn công nghệ hiện đại bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức khai trương chuyến bay đầu tiên và khánh thành nhiều công trình quan trọng, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong ngành hàng không Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, ba chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành, chính thức mở ra kỷ nguyên mới cho sân bay trọng điểm quốc gia này.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành được định hướng trở thành một "Sân bay xanh - thông minh" (Smart - Green Airport) đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Nhà ga hành khách được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ đột phá do ACV tự chủ.

Hành khách sẽ trải nghiệm hành trình số liền mạch với ứng dụng sinh trắc học (Biometrics) từ khâu check-in, gửi hành lý tự động (Self Bag Drop) đến xuất cảnh, loại bỏ nhu cầu sử dụng giấy tờ tùy thân truyền thống.

Hệ thống máy soi chiếu hiện đại, sản xuất tại Hoa Kỳ, đạt chuẩn EU/ECAC Cấp 3 với công nghệ hình ảnh 3D, có khả năng phát hiện hiệu quả các vật liệu nguy hiểm, bao gồm cả chất nổ lỏng, đã được lắp đặt và thử nghiệm.

Nhiều công nghệ do người Việt làm chủ cũng được đưa vào vận hành, bao gồm thu phí không dừng, bãi đỗ xe thông minh ứng dụng camera AI và hệ thống điều tiết giao thông theo thời gian thực, nhằm nâng cao trải nghiệm cho hành khách ngay từ cổng vào.

Hành khách sẽ sử dụng hệ thống làm thủ tục hiện đại với kiosk check-in, gửi hành lý tự động và quầy truyền thống tích hợp sinh trắc học. Các khâu kiểm tra an ninh, xuất cảnh và lên tàu bay được tự động hóa, giúp rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kỹ sư Phạm Thành Phát (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến những chuyến bay đầu tiên hạ cánh: "Cảm xúc khi các tàu bay hạ cánh xuống sân bay Long Thành rất hạnh phúc và không bao giờ quên".

Nhà ga hành khách còn được trang bị hệ thống vận hành thông minh như Trung tâm điều hành sân bay (Smart APOC) và hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) hiện đại bậc nhất, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bảng hướng dẫn trong khu vực ga quốc tế được hiển thị bằng bốn ngôn ngữ thông dụng: Việt, Anh, Hàn và Trung, phục vụ đa dạng hành khách quốc tế.

Hệ thống thang cuốn tự động, thang cuốn ngang và thang máy đứng đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Khu vực nhà vệ sinh hiện đại, thông minh với nhiều tiện ích chuẩn 5 sao cũng đã sẵn sàng phục vụ.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành gây ấn tượng với không gian rộng lớn, hiện đại và thiết kế bông sen cách điệu độc đáo. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua hệ mái vòm và giếng trời, kết hợp với các khu vực sảnh, quầy làm thủ tục, hành lang và cổng an ninh được bố trí khoa học, tạo cảm giác thông thoáng và liền mạch.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1, với diện tích 1.810ha, được khởi công vào ngày 5/1/2021, có công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Nhiều hạng mục chính đã hoàn thành, công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn đã được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Sân bay dự kiến sẽ khai thác thương mại vào giữa năm 2026.