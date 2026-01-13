Khi cả Đông Nam Á ủng hộ các “chiến binh Sao Vàng”

Sau trận thắng như mơ 1-0 của U23 Việt Nam trước Saudi Arabia – “ông kẹ” bóng đá châu lục, đội tuyển của chúng ta không chỉ nhận được chúc mừng của người hâm mộ trong nước mà cả các cổ động viên của môn thể thao vua ở khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam và Thái Lan – những kình địch vừa góp mặt ở trận chung kết SEA Games 33 vừa qua – rất xứng đáng là 2 đại diện ưu tú nhất của khu vực tại đấu trường châu lục. Và “các chiến binh Sao Vàng” đã cùng nhau tạo nên nguồn cảm hứng rất lớn khi vững vàng ở vị trí cao nhất bảng A, loại đội chủ nhà vốn là ứng cử viên vô địch.

Thành công từ sự tiến bộ và bản lĩnh tuyệt vời

Fanpage của Liên đoàn Bóng đá Philippines nhấn mạnh: “Việt Nam đã khiến chúng tôi tự hào. Cả Đông Nam Á ở phía sau ủng hộ các bạn!”. Không ít cổ động viên Indonesia thì quay sang chỉ trích những người đã “kèn cựa” nói “Việt Nam ăn may” khi thắng Kyrgyzstan ở trận trước, đại loại: “Họ hay thì phải khen họ, cứ như thế bao giờ mới tiến bộ?”.

Vâng, trước tiên cần ghi nhận những cái hay của U23 Việt Nam – đội bóng mà trước khi bước vào giải còn phải gánh chịu áp lực từ so sánh với lứa U23 từng tạo nên “cơn địa chấn Thường Châu” hồi năm 2018. Sự thật là, tuy không có quá nhiều ngôi sao như 8 năm trước, nhưng lứa U23 hiện tại không chỉ có một số cá nhân xuất sắc như Đình Bắc, thủ thành Trung Kiên…, mà còn nhiều gương mặt nổi bật khác. Này nhé, suốt trận đấu, khi Saudi Arabia tung những cầu thủ nhanh, khỏe, khéo vượt trội với thể hình, thể lực đều hơn chúng ta, liên tục khoét vào vị trí góc trái theo hướng tấn công của họ (vị trí của Anh Quân và Lý Đức), thì nhiều lần Hiểu Minh bọc lót rất kịp thời.

Một pha tranh chấp bóng trong trận đấu (Ảnh: AFC).

Khi đội chủ nhà tấn công vỗ mặt ở trung lộ, cặp tiền vệ phòng ngự Thái Sơn và Xuân Bắc thường xuyên lùi sâu hỗ trợ. Ngay cả vị trí chơi cao nhất là Ngọc Mỹ cũng thường xuyên lùi về sân nhà hỗ trợ tranh chấp, gây ít nhiều khó khăn cho đội bạn trong triển khai tấn công… Đặc biệt, thủ thành Trung Kiên xứng đáng với 2 chữ “quái kiệt”, ra vào cực kỳ hợp lý, “bao” hết các tình huống bóng bổng, bám sát từng tình huống và gần như che kín mọi lỗ hổng hở ra phía sau các đồng đội với những pha xử lý bình tĩnh, tự tin cùng phản xạ tuyệt vời. Hoàn toàn không quá lời nếu chọn Kiên là “người hùng” số 1 trong chiến thắng trước Saudi Arabia, bởi có không ít pha cản phá của anh mang lại giá trị không khác nào bàn thắng!

Saudi Arabia đã chứng minh họ mạnh thật sự với kỹ thuật, tốc độ, sự táo bạo trong các pha phối hợp ban bật nhanh. Nhưng trong một trận đấu cực kỳ tập trung của U23 Việt Nam, với hệ thống phòng thủ chặt chẽ, nhiều lớp, đội tuyển của chúng ta đã gần như không cho họ cơ hội thật sự rõ rệt nào.

Không thể không nói đến cái hay trong cách sắp xếp, bố trí nhân sự và đấu pháp của HLV Kim Sang-sik. Bình luận trực tiếp trước khi bước vào trận đấu, HLV Thạch Bảo Khanh cũng như tôi đều không khỏi bất ngờ khi đội hình U23 Việt Nam có tới 4 sự thay đổi. Ngôi sao Đình Bắc, tiền đạo trẻ đầy triển vọng Lê Phát cùng 2 hậu vệ cánh Phi Hoàng và Minh Phúc đều đá dự bị. Thay vào đó là Ngọc Mỹ, Viktor Lê, Công Phương và Anh Quân – những người đều mới lần đầu được đá chính tại giải này. Trong khi Quân đá thay Phúc ở cánh phải thì Khuất Văn Khang được kéo về chơi ở cánh trái thay Hoàng (người đã bị “quá tải” từ trận trước) để tận dụng kinh nghiệm, khóa chặt cánh trái.

Một Saudi Arabia rất lợi hại với các pha đánh biên gần như chỉ có thể tập trung “hỏa lực” vào cánh còn lại, nơi có “máy chạy” Abdulaziz (7) – cầu thủ từng góp mặt trong đội hình vô địch U23 châu Á 2022, cũng là tuyển thủ trong đội hình chính của đội tuyển quốc gia Saudi Arabia đã giành vé dự World Cup 2026. Như đã nói ở trên, khi Anh Quân và Lý Đức có vài lần không theo kịp tình huống vì bị tấn công dồn dập thì đã có các đồng đội khác, đặc biệt là Hiểu Minh can thiệp kịp thời.

Hóa ra “thầy Kim” đã gần như “đọc vị” được đối thủ khi chủ động bố trí đội hình thiên về phòng ngự, với nhiều gương mặt ít thi đấu ở 2 trận trước để… phá sức các cầu thủ chủ nhà. Thật tốt khi chúng ta đã đứng vững sau hiệp 1, trước khi Đình Bắc và Lê Phát được tung vào sân (thay Viktor Lê và Công Phương) để tạo nên sinh khí mới cho hàng tấn công từ đầu hiệp 2.

Chính sự cân bằng hơn giữa công và thủ, ở thời điểm thích hợp – lúc đối thủ đã bớt đi sự sung sức cũng như tỉnh táo vì chỉ còn cách đẩy cao đội hình tấn công – đã tạo nên điểm nhấn với bàn thắng đẹp như mơ của Đình Bắc.

Cuối cùng, phải nói tới cái hay của các cầu thủ U23 Việt Nam khi không hề e dè trước một đội tuyển đẳng cấp hàng đầu châu lục. Trong rất nhiều tình huống, họ bình tĩnh ban bật với nhau trong phạm vi hẹp, ngay bên sân nhà, khiến các cầu thủ Saudi Arabia chạy theo bóng, thậm chí… phát cáu và phạm lỗi. Sự tự tin ấy chính là bản lĩnh đã được trui rèn qua rất nhiều trận mạc, từ U23 Đông Nam Á tới SEA Games, từ giải giao hữu với các đội bóng mạnh của châu lục như Hàn Quốc, Uzbekistan trong chuyến tập huấn trước đó tại Trung Quốc… Và từ chính những trận đấu ở đấu trường V.League, nơi có những ngoại binh chất lượng mà họ thường xuyên cọ xát.

Tất cả tạo nên một U23 Việt Nam gắn kết, chơi bóng chặt chẽ, đầy bản lĩnh và luôn sẵn sàng bùng nổ, để rồi lần đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng đấu ở sân chơi châu lục với 3 trận toàn thắng!

Mục tiêu còn ở phía trước

Trước trận đấu này, báo giới đã tốn rất nhiều giấy mực để phân tích các khả năng có thể khiến… U23 Việt Nam bị loại. Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn – cũng là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á – khi gặp gỡ đội cũng nhắc nhở bài học mà U20 Việt Nam từng vấp phải đầy đau đớn tại vòng chung kết châu Á 2 năm trước. Chính vì “biết mình, biết người” như vậy, nên U23 Việt Nam đã làm nên chiến tích đứng đầu bảng đấu khó khăn vốn có tới 2 tên tuổi sẽ tham dự World Cup 2026 (Saudi Arabia và Jordan) thay vì chỉ hoàn thành “chỉ tiêu” vào tứ kết mà thôi.

Nhưng hoàn thành “chỉ tiêu” không có nghĩa là có thể hài lòng với một suất trong nhóm 8 đội mạnh nhất giải. Tôi tin chắc rằng với người hâm mộ nước nhà, rất nhiều người lại đang nhớ về “Thường Châu tuyết trắng”, với niềm mong mỏi thế hệ tuyển thủ mới này sẽ thêm một lần tiến sâu ở đấu trường châu lục. Chẳng phải 2 kỳ gần nhất (2022 và 2024), U23 Việt Nam cũng đều đã vào đến tứ kết hay sao?

Vậy nên, mục tiêu tiếp theo chính là vượt qua tứ kết, nơi đối thủ có thể sẽ là UAE hoặc Syria. Vẫn là những đội Tây Á, nhưng ở mức độ “vừa tầm” với chúng ta. Tôi tin rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. Vượt qua Saudi Arabia (1 trong 2 đội mạnh nhất vùng Tây Á, cùng với Iran) không nghĩa là chúng ta đã ở trình độ có thể thắng mọi đối thủ “bậc trung” như UAE hay Syria. Trong bóng đá đỉnh cao, không thể áp dụng “tính chất bắc cầu”, càng không có chỗ cho tâm lý chủ quan hay tự mãn.

Một cách khiêm tốn, tôi cũng tin rằng sẽ có rất đông người hâm mộ không chỉ ở Việt Nam mà cả Đông Nam Á đang dõi theo những bước đi của “các chiến binh Sao Vàng”!

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục Thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban Nội dung của Báo Thể thao TP.HCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên Thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!