Arsenal lỡ cơ hội bỏ xa Man City tới 9 điểm

Arsenal hòa không bàn thắng với Nottingham Forest

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh sau khi bị Nottingham Forest cầm hòa không bàn thắng trong một trận đấu thiếu điểm nhấn vào rạng sáng 18/1. Kết quả này khiến “Pháo thủ” tạo khoảng cách 7 điểm với đội bám đuổi, trong khi Nottingham Forest có thêm một điểm quý giá để tạo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều có động lực riêng. Arsenal muốn tận dụng cú sảy chân của Man City và chiến thắng của West Ham để củng cố ngôi đầu. Trong khi đó, Nottingham Forest khao khát gia tăng cách biệt với nhóm ba đội cuối bảng.

Nottingham Forest chơi đầy quyết tâm trên sân Arsenal (Ảnh: Getty).

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã tạo ra cơ hội nguy hiểm khi cú dứt điểm cận thành của Nicolas Dominguez bị đổi hướng và đi chệch cột dọc sau đường chuyền của Neco Williams.

Arsenal dù nhập cuộc không thật sự trơn tru nhưng cũng vẫn có cơ hội mở tỷ số. Gabriel Martinelli hẳn sẽ rất tiếc nuối khi cú dứt điểm chéo góc ở cự ly gần của anh đi sạt cột dọc. Dần dần, đoàn quân của Mikel Arteta tăng tốc, nhưng Martin Zubimendi lại dứt điểm không như ý sau đường chọc khe tinh tế của Noni Madueke. Nottingham Forest cho thấy sự kiên cường đáng khen, khép lại hiệp một bằng quãng thời gian chơi áp đảo, dù không tạo ra cơ hội rõ rệt nào.

Bước sang hiệp hai, HLV Arteta thực hiện ba sự thay đổi người, trong đó có sự xuất hiện của Bukayo Saka. Cầu thủ chạy cánh này lập tức để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Declan Rice, nhưng cú sút khó của tiền vệ người Anh lại bị thủ môn Matz Sels cản phá. Sau đó, Rice tiếp tục sắm vai “nhạc trưởng” với đường tạt bóng để Saka đánh đầu, song người gác đền của Nottingham Forest thêm một lần xuất sắc cứu thua.

Arsenal và Nottingham đều không thể tận dụng được cơ hội ghi bàn (Ảnh: Getty).

Arsenal là đội tỏ ra có khả năng ghi bàn cao hơn, đặc biệt khi Mikel Merino suýt chạm bóng từ tình huống cố định đầy nguy hiểm của Rice bên cánh trái. Dẫu vậy, Nottingham Forest vẫn chiến đấu bền bỉ và thậm chí có thể giành trọn ba điểm nếu cú sút của Morgan Gibbs-White từ đường căng ngang của Callum Hudson-Odoi không đi chệch khung thành.

Chung cuộc, không đội nào tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng và đành chấp nhận chia điểm. Kết quả này giúp Arsenal duy trì khoảng cách 7 điểm trên ngôi đầu bảng, tiếp tục là ứng viên số một cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, danh hiệu họ đã chờ đợi suốt 22 năm. “Pháo thủ” cũng nối dài chuỗi trận bất bại lên 11 trận, trong khi Nottingham Forest có thể hài lòng với một điểm quý giá, qua đó hơn nhóm xuống hạng 5 điểm.