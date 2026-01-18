Tô phở có giá 260.000 đồng ở Bảo tàng Phở TPHCM khác gì với quán vỉa hè?

Có gì trong tô phở 260.000 đồng ở Bảo tàng Phở?

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh mức giá vé tham quan 750.000 đồng tại Bảo tàng Phở (TPHCM), tô phở có giá 260.000 đồng, một phần trong gói trải nghiệm trọn gói, cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Với mức giá cao hơn mặt bằng chung, nhiều người đặt câu hỏi: 260.000 đồng đến từ chất lượng nguyên liệu, không gian thưởng thức hay cách bảo tàng xây dựng trải nghiệm văn hóa xoay quanh món phở?

Phóng viên Dân trí đã trực tiếp trải nghiệm tô phở này. Theo giới thiệu, phần ăn gồm một tô phở đầy đủ và một chén súp sườn bò đi kèm. Khẩu phần được thiết kế tương đối lớn, phù hợp với thực khách đã trải qua hơn một giờ tham quan, xem phim và tìm hiểu về lịch sử phở trước đó.

Tô phở có giá 260.000 đồng ở Bảo tàng Phở TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về hình thức, tô phở được bày biện gọn gàng, đẹp mắt. Các thành phần quen thuộc như tái, gầu, gân, bò viên xuất hiện đầy đủ, lượng thịt khá dày so với một tô phở thông thường. Chén súp sườn đi kèm có kích thước lớn, ước chừng 200-250g, tạo cảm giác đây không chỉ là phần ăn phụ mà là một thành phần được tính toán trong tổng thể khẩu phần.

Về hương vị, nước dùng có vị thanh nhưng đậm. Với những thực khách quen khẩu vị phở Bắc truyền thống, nước lèo có thể hơi mạnh và cần gia giảm thêm. Tuy nhiên, nước dùng không ngọt gắt, không lấn át mùi thịt. Bánh phở mềm vừa, không bở cũng không quá dai.

Trong các thành phần, bò viên là điểm dễ nhận thấy sự khác biệt. Viên bò có độ giòn nhẹ, rõ sớ thịt, không tạo cảm giác pha bột hay nặng gia vị. Các phần thịt tái, gầu được xử lý kỹ, ít mùi, giữ được độ mềm và thơm. Chén súp sườn bò đi kèm có vị thanh, sườn hầm mềm vừa, góp phần giúp bữa ăn không bị đơn điệu.

Khu vực chế biến phở ngay trong không gian trải nghiệm để khách có thể quan sát trực tiếp (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nếu xét thuần túy dưới góc độ ẩm thực, 260.000 đồng cho một tô phở là mức giá cao so với mặt bằng chung.

Tại TPHCM, nhiều quán phở lâu năm, có thương hiệu, hiện dao động khoảng 80-120.000 đồng mỗi tô. Do đó, việc khách hàng dè dặt, thậm chí băn khoăn khi bỏ ra 260.000 đồng cho một tô phở là tâm lý dễ hiểu, nhất là với người có thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, mức giá 260.000 đồng nằm trong gói trải nghiệm tổng thể 750.000 đồng, bao gồm tham quan, tìm hiểu lịch sử phở, quan sát quy trình làm phở thủ công trước khi thưởng thức món ăn, mức giá phần nào có thể chấp nhận được.

Trải nghiệm phở tại bảo tàng phù hợp hơn với nhóm khách có điều kiện tài chính, du khách hoặc những người sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, hơn là bữa ăn thường nhật.

Trải nghiệm tô phở 260.000 đồng tại Bảo tàng Phở ở TPHCM (Video: Nhóm PV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Nhật Thanh - đồng sáng lập kiêm Giám đốc Bảo tàng Phở - cho biết tiêu chí của phở bảo tàng là tập trung vào chất lượng.

“Muốn giữ được chất lượng thì nguyên liệu phải tốt, được chọn từ những đơn vị uy tín, từ thịt bò, rau cho đến các thành phần nấu nước dùng”, ông Thanh nói.

Theo ông, thịt bò sử dụng là bò Ba Vì, được nuôi và giết mổ theo tiêu chuẩn cao để đảm bảo độ mềm, thơm và béo. Quy trình nấu phở được thực hiện cẩn trọng, chăm chút từng bước, nhằm mang lại sự chỉn chu cả về hình thức lẫn hương vị.

Ông Lê Nhật Thanh - đồng sáng lập kiêm Giám đốc Bảo tàng Phở (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về việc hương vị, phở có phần thiên về khẩu vị miền Nam, ông Thanh cho rằng bảo tàng không đặt nặng việc phân chia khẩu vị vùng miền.

“Hương vị không phải là yếu tố chúng tôi tập trung nhất, mà là chất lượng tổng thể. Phở bảo tàng có thêm súp sườn bò, đây là điểm đặc trưng riêng. Khẩu phần ăn đầy đặn, đảm bảo dinh dưỡng”, ông chia sẻ.

Ăn phở trong bảo tàng có gì khác?

Khác với hàng quán bên ngoài, không gian thưởng thức phở tại bảo tàng được bố trí tách biệt, yên tĩnh. Khu vực ăn uống nằm ở tầng 1, ánh sáng dịu, hạn chế tiếng ồn. Mùi nước lèo thoang thoảng trong không gian, không quá nồng, đủ để kích thích vị giác.

Khách có thể vừa thưởng thức phở vừa ngắm không gian trình chiếu 3D những cảnh đẹp của Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong lúc chờ phở, thực khách được xem các đoạn phim trình chiếu 3D về danh lam, thắng cảnh Việt Nam. Ở đây, việc ăn phở được đặt trong một mạch trải nghiệm, kết hợp giữa ẩm thực và thị giác, thay vì chỉ tập trung vào món ăn.

Một điểm khác biệt nữa là thực khách có thể quan sát trực tiếp nghệ nhân tráng bánh, nấu phở thủ công. Các công đoạn được thực hiện chậm rãi, công khai, giúp người xem hình dung rõ hơn quá trình làm ra một tô phở, từ đó hiểu vì sao phở được đưa vào câu chuyện trưng bày của bảo tàng.

Phần thịt trong phở khá đầy đặn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Có thể thấy, tô phở 260.000 đồng tại Bảo tàng Phở hợp lý khi đặt trong bối cảnh trải nghiệm tổng thể, nơi phở là điểm kết thúc của hành trình tìm hiểu văn hóa, thay vì là mục tiêu duy nhất.

Ngược lại, nếu nhìn phở thuần túy như một bữa ăn thường ngày, mức giá 260.000 đồng vẫn là rào cản với phần đông người Việt. Sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận, ăn để no hay ăn như một phần của trải nghiệm văn hóa.

Và chính điều đó tiếp tục tạo ra các luồng ý kiến đa chiều xoay quanh tô phở trong bảo tàng.