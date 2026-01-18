TPHCM: Đề xuất chuyển đổi trường THPT thành liên cấp để giảm tải

Học sinh tiểu học tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tiếp tục kết quả khảo sát về mạng lưới giáo dục, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng Nhân dân TPHCM đưa ra hàng loạt giải pháp căn cơ nhằm gỡ khó cho các "điểm nóng" về thiếu phòng học, đặc biệt tại khu vực TP Thủ Đức cũ.

Chuyển đổi mô hình trường liên cấp

Một trong những đề xuất đáng chú ý nhất là việc xem xét chuyển đổi công năng dự án Trường THPT Long Thạnh Mỹ thành trường liên cấp THCS - THPT.

Theo đoàn khảo sát, phương án này nhận được sự đồng thuận cao từ Sở GD&ĐT, Sở Xây dựng cùng chính quyền địa phương.

Việc hình thành trường liên cấp được kỳ vọng sẽ giải quyết ngay bài toán phân luồng và áp lực chuyển cấp đang đè nặng lên phường Long Bình - nơi giáo viên và cử tri phản ánh về tình trạng quá tải.

Bên cạnh đó, để không lãng phí nguồn lực, Ban Văn hóa - Xã hội kiến nghị điều chỉnh công năng Trường Chuyên biệt Thảo Điền (hiện đang bỏ trống) để chuyển thành phòng học cho Trường THCS Hưng Bình ngay kế bên.

Một kiến nghị khác tới UBND TPHCM là chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với UBND phường Long Bình hỗ trợ Trường THPT Nguyễn Huệ làm việc, liên hệ với các đơn vị lân cận khu vực trường để bố trí phòng học tạm trong thời gian cải tạo, sửa chữa, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và duy trì ổn định hoạt động dạy và học.

Theo Ban Văn hoá - Xã hội, việc quy hoạch mạng lưới trường lớp cần được rà soát tổng thể, phù hợp với nhu cầu học sinh thực tế của từng khu vực, thay vì phụ thuộc cố định vào địa giới hành chính.

Cơ quan này đề xuất bố trí trường học căn cứ trên số lượng học sinh, phạm vi bán kính phục vụ và khả năng tiếp cận của người dân, nhằm bảo đảm mỗi khu dân cư đều có đủ trường lớp ở các cấp học.

Song song đó, thành phố cần thực hiện tốt công tác dự báo dân số, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa bàn để xác định quy mô, số lượng trường học giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ưu tiên "đất sạch" cho giáo dục

Về quỹ đất cho giáo dục, báo cáo của Ban Văn hoá - Xã hội nêu rõ cần ưu tiên lựa chọn "đất công, đất sạch" có khả năng thi công ngay.

Thực tế hiện nay, nhiều khu đất quy hoạch giáo dục nhưng nằm trong khu dân cư đông đúc, vướng pháp lý chưa rõ ràng và bồi thường phức tạp, khiến gây trở ngại cho quá trình thực hiện.

Đối với các công trình dở dang, Ban Văn hóa - Xã hội kiến nghị UBND phường Hiệp Bình và Ban Quản lý dự án tập trung tháo gỡ vướng mắc, ưu tiên vốn để tái khởi công ngay dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước. Mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm 2027.

Ban Văn hoá - Xã hội kiến nghị đặt mục tiêu đưa vào sử dụng dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước trước năm 2027 (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhìn chung, về đầu tư xây dựng, cần tập trung quan tâm các địa bàn chịu áp lực lớn về trường lớp hiện nay, có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể chia ra từng giai đoạn, đảm bảo đủ trường lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn trường lớp quốc gia quy định.

Đối với một số địa phương quá khó khăn về quỹ đất và áp lực lớn cần ưu tiên công tác mở rộng, nâng tầng đối với các trường học hiện hữu, nhằm đảm bảo chỗ học trước mắt cho các em.

Trước đó, qua khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội cho thấy, tại một số phường như Hiệp Bình, An Phú, Bình Hòa…, tình trạng thiếu trường lớp vẫn kéo dài, khiến nhiều trường phải tổ chức dạy học 3 ca mỗi ngày.

Sĩ số lớp học vượt chuẩn, cơ sở vật chất xuống cấp và nhiều dự án trường học chậm tiến độ đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giáo dục đô thị.

Trái ngược đó, tồn tại thực trạng có trường nhiều năm không tuyển sinh đủ chỉ tiêu mặc dù là trường chuẩn quốc gia như THPT Nguyễn Văn Tăng. Nguyên nhân được xác định do phân bố dân cư không đều và vị trí trường học chưa hợp lý.