Cô gái Malaysia cưới bạn thân làm vợ hai cho chồng gây tranh cãi

Theo The Sun Malaysia, nhân vật chính là chị Shuhadah Jaafar, sống tại Kemaman. Sau gần 7 năm chung sống, chị Shuhadah đã chấp nhận cho chồng là anh Muhammad Azizi Zakaria kết hôn với chị Nor Azura Mohd Azmin, bạn thân của chị.

Chị Shuhadah Jaafar và chị Nor Azura Mohd Azmin từng là bạn thân trước khi chung chồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Shuhadah cho biết, chị quen biết bạn thân qua một giao dịch mua bán quần áo và sau đó có vài lần gặp gỡ tại các sự kiện. Vì vậy, khi chồng thừa nhận nảy sinh tình cảm với người bạn này và mong muốn kết hôn, chị không khỏi sốc và đau lòng.

“Khi biết chồng mình có tình cảm với bạn tôi và muốn cưới cô ấy, dĩ nhiên tôi rất buồn”, chị Shuhadah chia sẻ. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, chị đồng ý vì cho rằng chồng đã lựa chọn sự minh bạch, muốn hợp pháp hóa mối quan hệ thay vì giấu giếm.

Đám cưới gây sốt Malaysia: Vợ cưới bạn thân cho chồng (Video: TikTok nhân vật).

Theo lời Shuhadah, chồng chị giải thích rằng việc cưới vợ hai không xuất phát từ ham muốn, mà do cả hai cùng điều hành công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, chị cũng cảm thông với chị Nor Azura vì người phụ nữ này từng trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ.

Lo ngại những hệ lụy tiêu cực có thể xảy ra nếu từ chối, chị Shuhadah quyết định chấp nhận và thậm chí công khai câu chuyện trên mạng xã hội nhằm tránh tin đồn.

Đồng thời, chị cũng muốn gửi thông điệp tới những người đàn ông có ý định đa thê rằng cần trung thực với vợ đầu, không nên kết hôn bí mật hay ra nước ngoài để né thủ tục.

Về phía mình, anh Muhammad Azizi khẳng định tình cảm với vợ hai nảy sinh ngoài dự tính. Anh cho biết từng nhiều lần cố gắng kìm nén và giữ khoảng cách, song cuối cùng chọn cách thẳng thắn với vợ đầu và làm mọi việc theo đúng quy trình pháp lý.

Trong khi đó, người vợ đầu không chỉ đồng ý mà còn trực tiếp ra tòa ủng hộ đơn xin kết hôn của chồng. Lễ cưới thứ hai thậm chí được tổ chức ngay tại ngôi nhà chung của họ.

Lễ cưới của anh Muhammad Azizi Zakaria có sự chứng kiến và chấp thuận từ vợ đầu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Muhammad Azizi cho biết thẩm phán đã nhiều lần nhắc nhở ông phải trân trọng sự hy sinh của vợ đầu và có trách nhiệm đối xử công bằng với cả hai người vợ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên TikTok đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Theo Mothership, đa số người xem cho rằng họ không thể chấp nhận chế độ đa thê.