Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà gặp U23 Việt Nam ở bán kết

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 vào tối 17/1 tại Saudi Arabia, U23 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi loại ứng cử viên vô địch là U23 Uzbekistan. Sau 120 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Sau đó, U23 Trung Quốc đã thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu cân não.

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan ở vòng tứ kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Với chiến thắng này, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở vòng bán kết giải U23 châu Á. Đó là trận đấu đáng mong chờ với người hâm mộ bóng đá của hai nước.

Báo giới Trung Quốc cũng chú ý đặc biệt tới trận đấu này. Tờ Sina có bài viết: “U23 Trung Quốc đã có màn trình diễn phi thường. Toàn đội quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Việt Nam để lọt vào chung kết”.

Tường thuật về chiến thắng trước U23 Uzbekistan, tờ Sina đã lên tiếng khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của toàn đội. Họ viết: “Màn trình diễn của U23 Trung Quốc thật đáng kinh ngạc. Họ là đội bóng duy nhất ở giải U23 châu Á chưa thủng lưới bàn nào. Chiến thuật của HLV Antonio Puche thực sự phù hợp với bóng đá Trung Quốc.

U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan sẽ truyền cảm hứng giúp thầy trò HLV Antonio Puche tiếp tục thăng hoa và giành vé vào chung kết giải đấu.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước U23 UAE. Trong 4 trận đấu ở giải đấu năm nay, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã ghi 8 bàn. Trong đó, Đình Bắc là cây săn bàn chủ lực của đội bóng khi có 3 pha lập công.

Chuyên gia Huang Jianxiang nhận xét rằng trình độ của U23 Việt Nam rất cao. Khả năng chuyền bóng, kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ đều khá tốt. Đó là thành quả của xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam trong cả thập kỷ qua. Với trình độ hiện tại, U23 Việt Nam xứng đáng giành vé vào bán kết”.

Tờ Sohu cũng đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam: “Đội bóng của HLV Kim Sang Sik giỏi đến mức bạn có thể nhầm họ với Nhật Bản. Qua trận đấu với U23 UAE có thể thấy, U23 Việt Nam không chỉ chiến đấu kiên cường mà còn tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật và chiến thuật.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc ở vòng bán kết (Ảnh: AFC).

Nhiều chuyên gia bóng đá Trung Quốc (trong đó có Huang Jianxiang) còn nhận xét rằng xem U23 Việt Nam thi đấu giống như Nhật Bản. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik cho thấy họ không chỉ phòng ngự tốt, mà còn có thể chơi tấn công mạnh mẽ, với sự gắn kết rất cao. Các cầu thủ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt chiến thuật.

Trong đó, tiền đạo Đình Bắc là ngôi sao đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam, với khả năng quấy phá hàng thủ của đối phương rất tốt. Anh chính là đầu tàu giúp U23 Việt Nam thẳng tiến trong thời gian qua.

Rõ ràng, U23 Trung Quốc cần phải đặc biệt chú ý tới đối thủ này. Đoàn quân HLV Antonio Puche cần nghiên cứu kỹ càng U23 Việt Nam để có quyết sách tốt nhất trước màn so tài ở vòng bán kết”.

Tờ Dongqiudi nhận xét: “U23 Việt Nam chắc chắn không phải là đối thủ dễ chơi. Họ đã toàn thắng trong cả 4 trận đấu ở giải đấu năm nay. Nên nhớ, trong trận đấu ở giải giao hữu Panda Cup 2025 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 1-0”.

Trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.