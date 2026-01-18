Liverpool đẩy Man Utd khỏi Top 4 Ngoại hạng Anh

Liverpool hòa 1-1 với Burnley

Liverpool đã kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 12, song trận hòa 1-1 trước Burnley vào đêm 17/1, đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng và không thắng tại Ngoại hạng Anh suốt 13 trận liên tiếp lại không mang nhiều tín hiệu tích cực cho tham vọng lọt vào Top 4 của The Kop.

Hành quân đến Anfield trong tình thế nguy hiểm, Burnley không được phép khởi đầu chậm chạp và suýt chút nữa đã phải trả giá. Một pha phối hợp ăn ý của Liverpool đưa Milos Kerkez xâm nhập vòng cấm địa. Thay vì dứt điểm, hậu vệ này chuyền ngang cho Curtis Jones, nhưng cú cản phá kịp thời của Lucas Pires đã giải nguy cho đội khách.

Liverpool chơi áp đảo trước Burnley (Ảnh: Getty).

Phần lớn thời gian của hiệp một chứng kiến thế trận một chiều về phía khung thành Burnley, tuy nhiên Liverpool không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn thực sự cho tới khi Martin Dubravka lần đầu phải trổ tài ở giữa hiệp, cản phá cú sút xa uy lực của Hugo Ekitike.

Liverpool có cơ hội vàng để vươn lên dẫn trước khi Florentino phạm lỗi với Cody Gakpo trong vòng cấm. Dominik Szoboszlai bước lên chấm phạt đền, nhưng cú sút cực mạnh từ cự ly 11m lại dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các CĐV chủ nhà.

Ngay sau đó, cả Gakpo lẫn Florian Wirtz đều thử thách Dubravka, và chính Wirtz là người phá vỡ thế bế tắc khi tung cú sút sấm sét tung nóc lưới Burnley chỉ ba phút trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục dồn ép dữ dội. Trong một ngày thi đấu đầy tự tin, Wirtz suýt hoàn tất cú đúp nếu không bị Dubravka dùng chân cản phá. Ít phút sau, Gakpo thậm chí còn tiến gần hơn đến bàn thắng khi vượt qua được thủ môn Burnley, nhưng lại bất lực nhìn Bashir Humphreys phá bóng ngay trên vạch vôi.

Wirtz không thể ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Burnley (Ảnh: Getty).

Những cơ hội bị bỏ lỡ khiến Liverpool phải trả giá đắt, trong gần như lần đầu tiên xâm nhập vòng cấm, Marcus Edwards tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại Alisson, gỡ hòa 1-1 cho Burnley. Ekitike từng đưa được bóng vào lưới ở phút 75 sau cú dứt điểm cận thành, nhưng bàn thắng không được công nhận do anh đã rơi vào thế việt vị trước đó khi Virgil van Dijk đánh đầu chuyền bóng.

Những phút cuối, sức ép từ Liverpool là liên tục, song đoàn quân của HLV Arne Slot không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Burnley và đành chấp nhận kết quả hòa, một kết quả gây bất lợi cho cuộc đua Top 4. Với Burnley, giành được một điểm tại Anfield là thành tích đáng ghi nhận, dù nó không giúp họ cải thiện đáng kể cơ hội trụ hạng.