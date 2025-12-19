Những chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh sân bay Long Thành

Lúc 8h10, máy bay Boeing 787-9 số hiệu VN1 của Vietnam Airlines chở Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống Long Thành.

Đây là chuyến bay chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành.

Khoảng 20 phút sau, hai tàu bay Airbus của Vietjet và Bamboo Airways, cất cánh từ Tân Sơn Nhất, lần lượt hạ cánh lúc 8h30 và 8h35. Trên các chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay các hạng mục cốt lõi của sân bay Long Thành như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và các tuyến giao thông nội cảng đã hoàn thành, đủ điều kiện khai thác đồng bộ.

Chuyến bay mang số hiệu QH18 của hãng hàng không Bamboo Airways trên bãi đỗ tàu bay nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chia sẻ, sân bay Long Thành vừa đón thành công 3 chuyến bay đầu tiên, mang theo ước mơ và khát vọng vươn lên của đất nước.

Theo ông Vũ Thế Phiệt, để có ngày đón những chuyến bay đầu tiên, mỗi mét đường băng, nhà ga hay công trình phụ trợ trong sân bay Long Thành đều chứa đựng mồ hôi, công sức của biết bao con người qua hơn 4.000 ngày lao động.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), thời gian qua, tất cả các gói thầu của dự án tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, thi công “xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1, rộng 1.810ha, khởi công ngày 5/1/2021, được thiết kế với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến nay, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành; công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn đã được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Sân bay dự kiến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.