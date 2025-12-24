Hai học sinh tử vong ở hồ công viên

Tối 24/12, lãnh đạo xã Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn, khiến 2 học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy các cháu về nên đã tổ chức tìm kiếm. Sau đó, em Đ.V.T. và T.V.H. (cùng là học sinh lớp 8, Trường THCS Kỳ Tân) được phát hiện nằm dưới hồ nước công viên ở trung tâm xã Tân Kỳ.

Hai học sinh đuối nước được lực lượng chức năng vớt lên bờ tại hồ công viên xã Tân Kỳ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đó, 2 học sinh này rủ nhau ra khu vực hồ công viên (thuộc thị trấn Tân Kỳ cũ) để chơi và câu cá. Trong lúc câu cá, cả 2 không may rơi xuống hồ, đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ có mặt tại hiện trường, trục vớt nạn nhân. Tuy nhiên, cả 2 học sinh đã tử vong trước đó.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân, đồng thời rà soát khu vực hồ công viên để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, nhằm phòng ngừa những tai nạn tương tự.