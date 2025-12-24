Giáo hoàng kêu gọi ngừng chiến tranh trên toàn thế giới vào ngày Giáng sinh

Giáo hoàng Leo XIV trong một buổi họp với các thành viên Vatican bàn về thông điệp Giáng sinh (Ảnh: ZUMA).

"Mong rằng sẽ có 24 giờ hòa bình trên toàn thế giới", Giáo hoàng Leo XIV nói với các phóng viên tại dinh thự Castel Gandolfo, gần Rome (Italy) vào tối 23/12 giờ địa phương, đồng thời nhấn mạnh xem đây là "cử chỉ nhân đạo trong dịp kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus".

Giáo hoàng cho biết ông lấy làm tiếc trước thông tin cho thấy đề xuất đình chiến lần này chưa nhận được sự hưởng ứng đầy đủ, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên xung đột sẽ lắng nghe lời kêu gọi này để thế giới có thể có “24 giờ hòa bình”.

Hiện nhiều cuộc xung đột vẫn diễn ra trên thế giới, trong đó xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp dù các bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán để đi đến một thỏa thuận hòa bình.

Đầu tháng này, Giáo hoàng Leo XIV đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Khi đề cập khả năng thăm Ukraine theo lời mời của nhà lãnh đạo nước này, Giáo hoàng cho biết ông mong muốn chuyến thăm có thể diễn ra trong tương lai, nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Giáo hoàng Leo XIV sẽ cử hành Thánh lễ đêm Giáng sinh đầu tiên của mình trên cương vị này vào cuối ngày 24/12 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi ngài dự kiến ​​sẽ lên tiếng phản đối chiến tranh và bạo lực.

Vào dịp này, Giáo hoàng sẽ đọc thông điệp Giáng sinh truyền thống tại Quảng trường Thánh Phêrô. Vị lãnh đạo tinh thần của khoảng 1,4 tỷ tín đồ Công giáo sẽ ban phước lành "Urbi et Orbi" ("Cho thành phố Rome và toàn thế giới") trong buổi lễ dự kiến ​​sẽ có hàng chục nghìn tín đồ tham dự.

Trong những bình luận trước đó vào tối 23/12, Giáo hoàng Leo XIV cũng đề cập đến tình hình ở Trung Đông, cho biết đã nói chuyện với linh mục quản xứ ở Gaza. Giáo hoàng Leo XIV cho biết ông được thông tin rằng, người dân ở đó đang cố gắng đón Giáng sinh bất chấp điều kiện vô cùng bấp bênh.