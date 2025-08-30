Món quà 100.000 đồng trong ngày Tết Độc lập

Có những quyết định tưởng như giản dị, nhưng lại lay động trái tim hàng triệu người dân. Thông tin Bộ Chính trị quyết định tặng mỗi người dân 100.000 đồng để đón Tết Độc lập 2/9 năm nay đã tạo nên một làn sóng xúc động và phấn khởi lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Nhiều người chia sẻ rằng họ bất ngờ, có người cười rạng rỡ, nhưng tất cả đều chung một cảm giác: đây là một quyết sách hợp lòng dân, là minh chứng cho sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước với nhân dân trong thời khắc lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tết Độc lập vốn đã là ngày lễ trọng đại bậc nhất của dân tộc, gắn liền với ký ức hào hùng về buổi sáng mùa thu năm 1945, khi cả nước vỡ òa trong niềm hạnh phúc độc lập, tự do. Năm nay, ngày Tết Độc lập không chỉ được gợi nhớ bằng nghi thức, cờ hoa hay Lễ kỷ niệm, v.v., mà còn bằng một cử chỉ giản dị: món quà 100.000 đồng đến tận tay từng người dân. Món quà ấy, dù giá trị vật chất không lớn với mỗi người, lại chứa đựng ý nghĩa tinh thần vô cùng sâu sắc: sự sẻ chia, đồng hành và quan tâm chân thành của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân.

Tôi nghĩ rằng, sức nặng của món quà không nằm ở con số, mà ở thông điệp nó mang theo. Bởi trong đời sống thường nhật, đôi khi chỉ một sự quan tâm, sẻ chia đúng lúc cũng đủ để sưởi ấm lòng người, gắn kết thêm niềm tin. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên vươn mình với nhiều đổi thay – từ sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, triển khai chính quyền địa phương hai cấp, đến thực hiện những nghị quyết trụ cột về phát triển – thì sự quan tâm cụ thể càng trở nên ý nghĩa.

Mỗi người dân được tặng 100.000 đón Tết Độc lập (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Sự quan tâm này góp phần khẳng định rằng mọi cải cách, đổi mới, dù lớn lao đến đâu, cũng đều hướng đến một mục tiêu chung: hạnh phúc của nhân dân. Và khi nhân dân cảm thấy được lắng nghe, được chia sẻ, thì đó chính là nền tảng vững chắc nhất để đất nước phát triển.

Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải xây dựng được niềm tin, sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết toàn dân. Và không có cách nào tốt hơn để củng cố niềm tin ấy bằng việc trao tận tay từng người dân một thông điệp rằng họ luôn ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Niềm vui và sự đồng thuận của hàng chục triệu người dân khi nhận món quà Tết Độc lập sẽ trở thành một nguồn lực tinh thần khổng lồ, không thể đo đếm bằng tiền bạc. Nguồn lực ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, khơi dậy khát vọng vươn lên, như dòng chảy ngầm bền bỉ nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc.

Quyết định này còn mang một thông điệp rõ ràng: không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn của dân tộc. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, từ cụ già tóc bạc đến những em nhỏ thơ ngây – tất cả đều có chung một niềm vui, một sự sẻ chia. Chính sự đồng đều ấy tạo nên tính nhân văn sâu sắc, biến ngày Tết Độc lập thành một ngày hội thật sự của toàn dân, nơi mỗi người đều cảm thấy mình được trân trọng, được quan tâm. Đó là cách để củng cố tinh thần đoàn kết, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Tôi tin rằng, chính sách này sẽ không chỉ dừng lại ở tác động tức thời mà còn gieo vào lòng người dân niềm tin dài lâu. Bởi họ thấy rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Nhà nước vẫn dành sự quan tâm thiết thực cho đời sống của từng con người cụ thể. Điều đó nhắc nhớ chúng ta về truyền thống tri ân – rằng mọi thành quả phát triển, mọi đổi thay của đất nước đều hướng trở lại phục vụ nhân dân. Đây cũng là sự tiếp nối tinh thần “dân là gốc” mà cha ông đã khẳng định, là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay không bao giờ quên nhân dân – những người đã làm nên lịch sử và sẽ tiếp tục dựng xây tương lai.

Trong giây phút đất nước kỷ niệm 80 năm Độc lập, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Hà Nội và khắp mọi miền Tổ quốc, tôi càng cảm nhận rõ sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nếu 80 năm trước, Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, thì hôm nay, sau 80 năm phát triển và hội nhập, đất nước lại chọn cách sẻ chia niềm vui Độc lập bằng một hành động giản dị mà đầy ý nghĩa đến từng người dân, khi tất cả chúng ta sắp bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là sự nối dài của lịch sử, là sự gắn kết giữa quá khứ oanh liệt, hiện tại tươi sáng và tương lai đầy khát vọng.

Tôi hình dung đến những nụ cười của trẻ nhỏ khi cầm tờ tiền mới tinh, những ánh mắt ấm áp của người già khi nhận được sự quan tâm, những câu chuyện rộn ràng bên mâm cơm ngày lễ khi mọi người nhắc đến món quà của Nhà nước. Những hình ảnh ấy, giản dị nhưng thiêng liêng, sẽ đi vào ký ức chung của cả dân tộc như một minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, cho sự quan tâm của Nhà nước và cho niềm hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời khắc trọng đại này, chúng ta càng hiểu rõ rằng, phát triển đất nước không chỉ là những công trình đồ sộ, những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn là những hành động quan tâm thiết thực đến đời sống mỗi người dân. Chính sự gắn kết giữa vĩ mô và vi mô, giữa những chính sách lớn lao và những cử chỉ giản dị, mới tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vươn lên. Và chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Tết Độc lập là minh chứng rõ ràng cho triết lý phát triển ấy.

Nhìn về tương lai, tôi càng tin tưởng rằng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của niềm tin và tình đoàn kết toàn dân. Bởi khi nhân dân cảm nhận được sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, họ sẽ đồng lòng góp sức, tạo nên sức mạnh vô song. Và chính sức mạnh ấy sẽ đưa Việt Nam tiến bước mạnh mẽ hơn nữa trên con đường hội nhập, phát triển, để không chỉ vững vàng trong nước mà còn tỏa sáng trên trường quốc tế.

Tết Độc lập năm nay vì thế mà trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không chỉ là ngày kỷ niệm 80 năm lịch sử, mà còn là ngày hội của lòng dân, của sự tri ân, của khát vọng vươn lên. Món quà 100.000 đồng với mỗi người tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng lớn lao về ý nghĩa tinh thần, góp phần khơi dậy một niềm tin mạnh mẽ, một sự gắn kết bền chặt. Như một lời hứa, rằng dù phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với sự đồng lòng của toàn dân, đất nước sẽ tiếp tục vững bước, viết tiếp những trang sử vàng son.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!