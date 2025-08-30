Hàng loạt trường đại học tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, vừa ký quyết định tặng quà cho sinh viên chính quy, chương trình liên kết quốc tế đang theo học tại trường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống Tài chính.

Mức chi 100.000 đồng/sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing (Ảnh: UFM).

Theo nhà trường, đây không đơn thuần là hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự tri ân, chia sẻ và là nguồn động viên tinh thần để sinh viên thêm vững tin, tiếp tục học tập, rèn luyện và hun đúc khát vọng chinh phục tương lai tươi sáng.

“Món quà nhỏ gửi đến sinh viên không chỉ là sự quan tâm, động viên của nhà trường mà còn là lời nhắn nhủ: Hãy nỗ lực học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân để trở thành những công dân toàn cầu, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển hùng cường và thịnh vượng”, PGS.TS Phạm Tiến Đạt nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng gửi tặng toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường trong niên hạn đào tạo phần quà hiện kim trị giá 100.000 đồng/sinh viên.

Đại diện Trường Đại học Thái Bình Dương xác nhận đã triển khai chương trình tặng 100.000 đồng/người đến toàn thể học viên, sinh viên hiện tại và tân sinh viên khóa 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Số tiền tặng được chuyển vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại trường, từ ngày 29/8 đến hết 5/9.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, chi cho toàn dân.

Món quà ý nghĩa này được chuyển cho người dân bằng hình thức đăng ký nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID hoặc nhận trực tiếp.