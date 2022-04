Rao tuyển nhân sự lương 100 triệu đồng/tháng vẫn không "đắt khách"!

Nhân lực du lịch lương tới 100 triệu đồng vẫn khó tuyển, ngỡ ngàng cảnh công nhân "chạy đua" khi tới giờ cơm, kỹ sư lập trình về nuôi giun thu tiền tỷ… là những thông tin việc làm hấp dẫn tuần qua.

Cơ hội cho lao động làm việc tại Australia, lương từ 55-66 triệu đồng

Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Australia được tổ chức trực tuyến hôm 28/3.

Thay mặt chính phủ Việt Nam, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao hiệu quả của hoạt động hợp tác lao động trong thời gian qua nói chung và việc ký kết bản ghi nhớ trên như là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Theo bản ghi nhớ, Phía Australia sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp với số lượng khoảng 1.000 lao động/năm; mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) từ 3.200 AUD-4.000 AUD/tháng (tương đương khoảng 52.800.000-66.000.000 VNĐ/tháng). Mức thu nhập này được đánh giá là cao so với các thị trường tiếp nhận lao động khác...

Ba tháng đầu năm, tỷ lệ lao động có việc làm tăng mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT, trong 3 tháng đầu năm 2022, 50 triệu lao động Việt Nam trong độ tuổi 15 trở lên có việc làm, tăng hơn 132.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Con số này rất ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách nới lỏng kiểm dịch, đang trên đà hồi phục kinh tế và phấn đấu mở cửa nền kinh tế cuối tháng 4/2022.

Nhờ chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giúp cho thị trường lao động quý I/2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước…

Cạn tiền, người lao động vay nợ trang trải cuộc sống hậu dịch bệnh

Có 60% số người được Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội khảo sát cho biết không dành dụm được tiền, trong đó nhiều người phải vay nợ để trang trải cuộc sống hậu dịch bệnh.

Đó là một trong những thông tin từ kết quả khảo sát hiện trạng đời sống của người dân trong đại dịch Covid-19, do Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) thực hiện được công bố mới đây.

Theo khảo sát, thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động ở mức dưới 7 triệu đồng, mức chi tiêu tương đương. Với khoản thu nhập ít ỏi đó, phần lớn người lao động dường như không thể dư dả về tài chính để cầm cự qua 4 tháng dịch bệnh không có thu nhập…

Công nhân "chạy đua" khi tới giờ cơm: Người trong cuộc cũng... ngạc nhiên!

Những ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ, lan truyền những video ghi lại cảnh nhóm rất đông công nhân đổ ào ra từ cửa khu nhà xưởng, chen nhau, cố gắng chạy nhanh đến nhà ăn.

Trong video, người xem có thể nghe thấy tiếng chuông, kẻng rất lớn, cùng với đó là màn "chạy đua" của nhóm công nhân lao động. Khi đó, trong nhà ăn, hàng trăm suất cơm đã được đặt sẵn từng hàng dài trên bàn.

Từ những đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự tò mò về đời sống công nhân, đặc biệt là hình ảnh về thời gian đi ăn ca tại công ty. Video đăng tải đến nay đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận. Đa số bình luận đều bày tỏ sự ngỡ ngàng về cảnh công nhân "chạy đua" để ăn cơm…

Nhân lực cho mùa du lịch: Lương tháng tới 100 triệu đồng, vẫn khó tuyển!

Trên cơ sở thực tế cho thấy công tác tuyển dụng lao động du lịch nội tỉnh đang hết sức khó khăn. Bởi vậy, để chuẩn bị cho mùa du lịch Cửa Lò đang cận kề, Công ty Song Ngư Sơn (Nghệ An) chuyển hướng "đánh bắt xa bờ", thu hút nhân sự từ nước ngoài hoặc từ các trung tâm du lịch như Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội...

"Tất nhiên việc tuyển dụng theo cách này sẽ khiến chi phí đội lên rất nhiều. Thời điểm này, đối với nhân viên buồng, phòng, mức lương dưới 10 triệu đồng thì không tuyển dụng được. Với vị trí tổng giám đốc, chúng tôi từng trả 60 triệu đồng/tháng thì nay phải chi tới 120 triệu đồng/tháng cho nhân sự là người nước ngoài. Còn vị trí đầu bếp mức lương là 100 triệu đồng/tháng", ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông tin…

Đi làm việc ở nước ngoài: Nghề điều dưỡng lương cao nhưng ít người tham gia

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, cho biết: "Thời gian qua, nhân lực ngành điều dưỡng tham gia xuất khẩu lao động còn khiêm tốn".

Nhà trường đã phổ biến nhiều thông tin cho sinh viên đi làm ở Nhật Bản. Nhưng từ năm 2017 đến nay, Trường chỉ có 9 sinh viên tham gia xuất khẩu lao động. Theo ông Hạnh, yếu tố thiếu tiền để chi phí đi làm việc ở nước không phải nguyên nhân chính. Qua kết quả khảo sát cho thấy, đối tượng thuộc gia đình khó khăn lại đồng ý đi cao hơn gia đình không khó khăn...

Nhiều doanh nghiệp thiếu lao động vì "sóng" Covid-19 tràn qua

Theo thống kê, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có hơn 9.000 lao động là F0, F1 phải nghỉ việc. Tại một số doanh nghiệp, số lao động bị F0 chiếm tới 50% tổng lao động.

Một số doanh nghiệp khác thì khó tuyển dụng lao động vì không có nguồn lao động hoặc doanh nghiệp gặp khó khăn vì không thể phỏng vấn trực tiếp đối với những vị trí quan trọng.

Cùng với đó là việc phải bỏ chi phí test khi tuyển dụng nên một số người lao động còn e dè chưa ứng tuyển. Việc này dẫn đến thực tế, một số doanh nghiệp lớn hiện đang thiếu hụt nguồn lao động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh…

Kỹ sư lập trình bỏ việc nghìn đô về nuôi giun, mỗi tháng thu 4 tỷ đồng

Khoảng 5 năm trước, anh Nguyễn Công Vinh (38 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang) đột ngột bỏ công việc kỹ sư phần mềm lương nghìn đô mỗi tháng về quê mở trại nuôi trùn quế (giun đất). Câu chuyện của anh đã khiến làng xóm không khỏi xôn xao.

Hầu như không ai tin anh "quay xe" về làm công việc chân lấm tay bùn là vì đam mê. Người ta đoán già đoán non rằng anh bị đuổi việc hoặc đã phạm lỗi lầm gì đó.

"Từ nhỏ tôi đã mê nông nghiệp hữu cơ, tôi về quê là để thực hiện ước mơ. Nhưng gia đình nghi ngờ, xóm làng dị nghị khiến đôi lúc mình cũng hoài nghi rằng quyết định đó có đúng hay không", anh Vinh nói…

Thợ sửa xe bị bỏng xăng đổi đời nhờ nuôi cá Koi

Làm nghề sửa xe máy và bị tai nạn bỏng xăng nặng, phải tốn cả trăm triệu đồng để chữa trị, chàng trai trẻ đã quyết tâm thay đổi với việc nuôi loại cá dành phục vụ người giàu .

Phạm Thế Hùng (25 tuổi) sinh ra, lớn lên ở xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi học xong phổ thông, Hùng chọn khởi nghiệp bằng việc mở một tiệm sửa xe máy nhỏ tại nhà. Cuối năm 2017, trong một lần sửa xe, Hùng bị tai nạn bỏng xăng khắp cả cơ thể.

Hùng kể, thời điểm đó, cả người anh bốc cháy đùng đùng như một ngọn đuốc. Dù được gia đình kịp thời hỗ trợ dập tắt lửa nhưng Hùng vẫn bị bỏng bao phủ gần khắp cơ thể, những ngày tháng nằm viện đau đớn khôn tả. Nhập viện, chi phí phẫu thuật lên tới cả trăm triệu đồng, bố mẹ Hùng phải chạy vạy vay mượn, bán cả đất đai, tài sản mới đủ chạy chữa cho con…

Nữ sinh lớp 11 khởi nghiệp với nến, kiếm tiền trăm triệu mỗi tháng

Dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng Nguyễn Hoàn Lê Vy (17 tuổi) đã khởi nghiệp thành công với nghề sản xuất nến thơm thiên nhiên. Cô nàng sở hữu mức doanh thu ấn tượng với khoảng 140 triệu đồng mỗi tháng.

Em Nguyễn Hoàn Lê Vy hiện đang học lớp 11 tại trường THPT Lưu Văn Liệt (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Lê Vy hiện là cô chủ nhỏ một shop nến thơm thiên nhiên. Các sản phẩm của em được đón nhận ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Lê Vy cho biết, từ nhỏ em đã có tình yêu đặc biệt với mùi hương, nhất là nước hoa. Sở thích ấy cứ lớn thêm mỗi ngày. Trong một lần biết đến nến thơm, Vy đã đặt mua trên mạng vài hộp về dùng trong phòng ngủ. Thấy sản phẩm mới lạ, Vy quyết định nhập hàng có sẵn rồi bán lại theo hình thức thương mại.

Tổng hợp: Phan Minh

Hình ảnh: Nhóm phóng viên

03/04/2022