Phát triển nông nghiệp hàng hóa để giúp người dân thoát nghèo

Những ngày này, các gốc cam Vinh của gia đình ông Chiêu Tiến Lên, thôn Trĩ Ngoài (xã Phúc Khánh) đã thu hoạch xong. Còn đồi cam V2 cũng bắt đầu chín.

Ông Lên cho biết, năm nay, vườn cam của gia đình vừa được mùa được giá. Thương lái đến tận vườn mua nên gia đình không lo đầu ra.

Còn giống cam V2 thì ra Giêng sẽ cho thu hoạch. Đến thời điểm hiện tại, thương lái đã đặt mua hết nên cũng giống như nhiều hộ trồng cam ở Phúc Khánh, ông Lên không lo đầu ra cho quả cam.

Trước đây, gia đình ông Lên chỉ trồng ngô, sắn nên thu nhập bấp bênh. Dù có chăm chỉ thì thu nhập cũng chỉ đủ ăn. Được cán bộ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn và thấy một số gia đình trồng cam mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng ngô, trồng sắn nên gia đình ông quyết định chuyển đổi cây trồng.

“Nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi mạnh dạn trồng cam từ năm 2017. Lúc đầu lo lắm, sợ rủi ro. Nhưng giờ cam đã thành nguồn thu chính giúp gia đình nâng cao thu nhập”, ông Lên chia sẻ.

Thấy gia đình ông Lên và một số hộ trồng cam mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều gia đình ở Phúc Khánh cũng mạnh dạn chuyển sang trồng cam.

Ông Bùi Trịnh Hải - Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Khánh cho biết, hiện nay, diện tích trồng cam toàn xã đạt hơn 55ha, trong đó chủ yếu là giống cam V2, cam Vinh, cam đường canh.

“Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc theo hướng hữu cơ, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên cam Phúc Khánh nói chung và cam Vinh, cam V2 Phúc Khánh nói riêng được người tiêu dùng yêu thích. Cam trồng nơi đây có vị ngọt đậm, mùi thơm, mọng nước và mẫu mã đẹp. Vì thế, hiện nay quả cam Phúc Khánh đã được các đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm nên người dân yên tâm sản xuất”, ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải, cây cam không chỉ giúp người dân thoát nghèo, tăng thu nhập mà còn mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu nông sản của xã. Xã Phúc Khánh đã đưa sản phẩm cam của xã tham gia các hội chợ, kết nối tiêu thụ với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xã đang triển khai xây dựng thương hiệu OCOP 3 sao thương hiệu cam Phúc Khánh.

Hiện diện tích trồng cam của toàn xã Phúc Khánh là 55ha, dự kiến, sang năm 2026, diện tích đất trồng cam của toàn xã sẽ tăng thêm khoảng 10ha, trong đó chủ yếu trồng cam V2.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đang ngày được nhiều hộ dân ở xã Phúc Khánh chọn làm hướng phát triển sinh kế để nâng cao thu nhập.

Theo người dân địa phương, ưu điểm lớn nhất của nghề nuôi tằm là quay vòng vốn nhanh. Lá dâu dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Phúc Khánh. Mỗi lứa tằm chỉ kéo dài khoảng 15-20 ngày, nếu chăm sóc tốt, kén cho chất lượng cao, bán được giá. Hiện nay, đến kỳ thu hoạch kén, chỉ cần gọi điện thoại là có thương lái đến tận nhà thu mua với giá khoảng 180.000 đồng/kg.

Trước đây, người dân thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh chủ yếu trồng lúa nương, sắn, thu nhập bấp bênh, nhiều hộ vẫn nghèo. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, nhiều gia đình ở Cóc Khiểng đã quyết định chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, sắn sang trồng dâu nuôi tằm.

Thấy mô hình trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật chăm sóc không quá khó, lại được bao tiêu sản phẩm nên toàn thôn Cóc Khiểng đã có gần 60 hộ chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Nhờ đó, thu nhập của người dân tăng rõ rệt, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, gia đình chị Ngô Thị Diên ở thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo của xã. Từ năm 2018, chị Diên bắt đầu phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm.

Đến nay, ruộng dâu của gia đình chị Diên đã không ngừng được mở rộng. Cùng với đó, chị cung cấp tằm giống cho các hộ dân trong vùng. Gia đình chị không những thoát nghèo mà còn trở thành một trong những hộ khá của xã và chị luôn sẵn sàng giúp đỡ các gia đình có nhu cầu trồng dâu, nuôi tằm.

Cách nhà chị Diên không xa, gia đình chị Vi Thị Tuyến cũng từng nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã. Nhận thấy mô hình trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Tuyến mạnh dạn tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm. Gia đình chị được chính quyền hỗ trợ dâu giống, chị vay vốn mua giống tằm. Nhờ chăm chỉ lao động, gia đình chị đã thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Cũng nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm, trồng quế, làm ruộng mà chị Tuyến có điều kiện nuôi hai con học đại học và vừa xây ngôi nhà mới khang trang trị giá hơn 700 triệu đồng.

“Nuôi tằm nhanh thu hồi vốn và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Vì thế, đây là một hướng phát triển kinh tế hiệu quả giúp người dân Phúc Khánh thoát nghèo, nâng cao thu nhập”, chị Tuyến chia sẻ.

Theo ông Bùi Trịnh Hải - Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Khánh, hiện nay diện tích trồng dâu toàn xã đạt 20ha, dự kiến sẽ tăng diện tích đất trồng dâu thêm 10ha. Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vay vốn, hỗ trợ cải tạo lại vườn dâu, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc tằm. Đặc biệt, xã Phúc Khánh đã liên kết với HTX Nấm Tam Đảo (Phú Thọ) bao tiêu sản phẩm kén cho người dân. Nghề trồng dâu nuôi tằm mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân nơi đây.

Ông Bùi Trịnh Hải - Trưởng phòng kinh tế xã Phúc Khánh.

Nhận thấy nghề nuôi cá tầm mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình anh Hoàng Văn Thụ ở thôn Trĩ Trong, xã Phúc Khánh đầu tư nuôi cá tầm. Anh Thụ cho biết, nghề nuôi cá tầm không khác gì “chăm con mọn”, phải thường xuyên chăm sóc và quan sát cá phát triển hàng ngày.

Anh Hoàng Văn Thụ chăm sóc bể cá tầm.

Nhờ học hỏi kỹ thuật cũng như quá trình nuôi đúc rút được nên anh Thụ đã có kinh nghiệm nuôi cá tầm đạt hiệu quả kinh tế cao. Anh Thụ cho biết, yếu tố quan trọng khác giúp anh thành công nuôi cá tầm là bí quyết phòng, điều trị bệnh. Hiện nay, bệnh phổ biến nhất mà người nuôi cá tầm gặp phải bệnh nấm và bệnh đường ruột. Nếu cá bị bệnh đường ruột bắt buộc phải cho uống thuốc.

Để điều trị bệnh nấm, anh Thụ cho biết rất đơn giản, khi phát hiện cá có xu hướng nổi đầu lên mặt nước để hô hấp, bỏ ăn, trên thân và mang xuất hiện các đốm trắng, đỏ… phải tách riêng con cá đó ra. Đồng thời, lấy muối hột hoà với nước theo tỷ lệ khoảng 30gam/lít nước rồi ngâm cá vào nước muối khoảng 30 phút. Làm liên tục trong 3-5 ngày, các tầm sẽ khỏi bệnh nấm.

Để cá tầm phát triển khoẻ mạnh, không phát sinh bệnh trong quá trình nuôi là phải đảm bảo nguồn nước luôn trong sạch, có nhiệt độ 18-22 độ C, đồng thời phải vệ sinh bể thường xuyên tránh môi trường sống bị ô nhiễm. Khi đó nuôi cá tầm rất dễ dàng, không hề vất vả.

Theo số liệu thống kê, toàn xã Phúc Khánh có 38 hộ nuôi cá tầm với sản lượng toàn xã đạt khoảng 148 tấn/năm.

Ông Đoàn Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Khánh đã hỗ trợ người dân thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp người dân thoát nghèo và nâng cao thu nhập. Cùng với hỗ trợ người dân tạo việc làm, xã Phúc Khánh xác định, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế rừng là giải pháp then chốt để giảm nghèo bền vững.

Nội dung: Trung Thịnh

22/12/2025 - 09:12