Thẩm mỹ viện Mailisa: Điểm bất thường trong hệ sinh thái "gà đẻ trứng vàng"

Ngày 13/11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Việc kiểm tra diễn ra liên tục từ sáng đến chiều. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra.

Mailisa là thương hiệu thẩm mỹ được sáng lập từ năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh.

Hiện tại, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai đứng tên hàng loạt doanh nghiệp tại Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc…

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề. Đặc biệt, vợ chồng Mailisa để nhiều công ty có tên gọi rất giống nhau, chỉ khác nhau ở cách sắp xếp các cụm từ, viết hoa viết thường hay dấu cách.

Chẳng hạn, với tên thương hiệu là sự biến thể từ Mailisa như MAILISA, Mailisa, MAI LI SA,... Trong khi đó với tên công ty lại xáo trộn các cụm từ như Công ty TNHH MTV Dịch vụ MAILISA và Công ty TNHH Dịch vụ MTV MAILISA là 2 doanh nghiệp khác nhau.

Trong đó, ông Hoàng Kim Khánh đang đứng tên 1 loạt doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE; Công ty TNHH Thương mại Mailisa; Công ty TNHH MTV Mailisa; Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH Dịch vụ MTV Mailisa; Công ty TNHH MTV Thương mại Mailisa; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mailisa...

Bà Phan Thị Mai đứng tên một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY; Công ty TNHH MAI LI SA...

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, thương hiệu tuy có khác nhau về tên gọi nhưng đa phần đều thuộc thương hiệu Mailisa.

Trong các doanh nghiệp này, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA thành lập năm 2007 được xem là đơn vị khởi nghiệp đầu tiên của Mailisa với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Mai Li Sa. Hiện, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA cũng là doanh nghiệp chủ chốt trong hệ sinh thái.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA có người đại diện theo pháp luật là Phan Thị Mai, trụ sở chính đặt tại Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Đáng chú ý, một số công ty của vợ chồng bà Mai chỉ đăng ký vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng đến vài tỷ đồng, nhưng báo cáo doanh thu nhiều năm lên đến trăm tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế có năm đạt hàng trăm tỷ đồng.

"Ma trận" doanh nghiệp trong hệ sinh thái Mailisa (Ảnh chụp màn hình).

Hoạt động kinh doanh của chuỗi thẩm mỹ viện này cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Ông Hoàng Kim Khánh vừa ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa vào ngày 28/10 sau hơn 7 năm thành lập. Lý do giải thể được đưa ra là hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

Chỉ sau đó một ngày (29/10), ông Hoàng Kim Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa (tại Phú Quốc, An Giang). Lý do được nêu trong quyết định giải thể vẫn tương tự là hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

Bà Mai cũng từng là chủ sở hữu kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA thành lập tháng 7/2009. Ngành nghề chính là xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay đã ngừng hoạt động.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY do bà Mai thành lập tháng 8/2023, giữ chức vụ Giám đốc và Người đại diện pháp luật. Tuy nhiên đến cuối tháng 5 vừa qua, công ty đã bất ngờ thông báo giải thể với lý do theo quyết định của chủ doanh nghiệp là bà Phan Thị Mai.

Theo thông tin tự giới thiệu trên website, ông Hoàng Kim Khánh là tổng giám đốc điều hành, người đặt nền móng định hình hệ thống Mailisa phát triển bền vững. Còn bà Phan Thị Mai, vợ ông Khánh, giữ vai trò tổng giám đốc, chuyên gia thẩm mỹ trực tiếp giám sát chất lượng chuyên môn tại tất cả các chi nhánh.

Không dừng lại ở dịch vụ, hệ sinh thái Mailisa còn mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm Doctor Magic, quảng bá mạnh qua livestream với mức giá 2-4 triệu đồng/combo. Đồng thời công ty phát triển mảng đào tạo nghề thẩm mỹ, tận dụng chính các cơ sở làm điểm thực hành.

Điều này giúp hệ sinh thái tạo ra mô hình doanh thu đa tầng là người dùng dịch vụ - mua sản phẩm - tham gia đào tạo - quay lại sử dụng dịch vụ.

Dù nổi tiếng và có quy mô lớn, Mailisa từng không ít lần vướng lùm xùm pháp lý. Năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da trong 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa sau đó đã bị đình chỉ trong vòng 18 tháng. Công ty đồng thời phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Hai nhân viên của cơ sở này cũng bị phạt vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ.