Cổ đông ngoại góp vốn tại công ty điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trong bản thông tin được công bố mới đây, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo cho biết có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài góp gần 1.417 tỷ đồng, tương đương 5% vốn. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trước đó, hồi tháng 3, VinEnergo được thành lập với vai trò phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

VinEnergo được xác định sẽ là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2025-2030 nếu được bổ sung vào Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Theo bản đăng ký kinh doanh mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup góp 19%. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%. Ngày 11/4, tỷ phú Vượng cũng công bố dùng hơn 35 triệu cổ phiếu VIC đang nắm giữ góp vốn lập VinEnergo. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: VIC).

Tháng 6, công ty tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng trong đó có 2.900 tỷ đồng góp bằng tiền mặt, 7.100 tỷ đồng góp bằng các tài sản khác.

Đến ngày 22/10, VinEnergo tiếp tục tăng vốn lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, gần 12.134 tỷ đồng (tương đương 44,59% vốn) được góp bằng tiền mặt. Các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương hơn 15.701 tỷ đồng.

Mới đây, VinEnergo điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung thêm ngành nghề hoạt động là ngành truyền tải và phân phối điện, chi tiết là bán buôn điện và bán lẻ điện.

Doanh nghiệp này từng đề xuất việc cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị được trực tiếp tham gia thị trường điện cạnh tranh.