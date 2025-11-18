Ngân hàng rao bán 2 khoản nợ liên quan FLC, giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng

Agribank chi nhánh Tây Đô (Hà Nội) mới đây thông báo tổ chức đấu giá 2 khoản nợ lớn liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã chứng khoán: KLF) và Công ty TNHH MTV FLC Land với tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

Khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS có giá khởi điểm hơn 123 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/5, tổng dư nợ của doanh nghiệp này vào khoảng 133 tỷ đồng, gồm 99,5 tỷ đồng gốc và hơn 33,7 tỷ đồng lãi phát sinh. Khoản vay ký ngày 12/3/2021, được bảo đảm bằng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa, đều đứng tên Tập đoàn FLC.

Khoản nợ thứ hai của Công ty TNHH MTV FLC Land có giá khởi điểm hơn 77 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 6/5 là gần 86 tỷ đồng, gồm gần 64 tỷ đồng gốc và hơn 22 tỷ đồng lãi. Khoản vay ký ngày 3/11/2021, thế chấp bằng 25 thửa đất tại Thanh Hóa, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC.

Agribank lưu ý các tài sản bảo đảm được bán theo hiện trạng, không kèm cam kết về chất lượng hoặc tình trạng pháp lý.

Nhân viên giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng đồng thời cảnh báo loạt rủi ro tiềm ẩn như tranh chấp giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS, Công ty TNHH MTV FLC Land, Tập đoàn FLC và các cá nhân liên quan xoay quanh việc hứa mua - bán, chuyển nhượng hay cầm cố tài sản trái quy định; nghĩa vụ thuế và phí tài chính chưa hoàn thành; cùng nguy cơ xung đột nội bộ về người đại diện pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tân Mỹ Đình, thành lập năm 2009. Tập đoàn FLC bắt đầu góp vốn vào doanh nghiệp từ năm 2010, sau đó đơn vị này nhiều lần đổi tên, thành FLC Golfnet, FLC Travel và FLC Global.

Doanh nghiệp hoạt động trong bất động sản, du lịch, từng là đại lý vé máy bay cấp 1 của Vietnam Airlines và sở hữu 2 sân golf.

Trong khi đó Công ty TNHH MTV FLC Land thành lập năm 2008. Tháng 6/2012, doanh nghiệp được sáp nhập vào Tập đoàn FLC, trở thành công ty TNHH một thành viên do FLC sở hữu 100% vốn.

Trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm, FLC Land từng bị ngân hàng thu giữ tài sản giá trị cao. Đơn cử, năm 2022, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bán đấu giá chiếc Rolls-Royce Phantom của FLC Land với giá khởi điểm 28 tỷ đồng.