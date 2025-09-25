Kích cầu tiêu dùng nội địa - chìa khóa then chốt cho tăng trưởng kinh tế

Chia sẻ tại Tọa đàm "Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế" ngày 25/9, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, nhận định giai đoạn 2026-2030 là thời điểm định hình mô hình kinh tế thế giới và Việt Nam. Giai đoạn này cũng là giai đoạn Việt Nam cố gắng, vươn mình để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo ông Kiên, các số liệu về kết quả 8 tháng cho thấy kinh tế trong nước có nhiều điểm sáng như xuất khẩu tăng, thị trường tiêu dùng khởi sắc nhờ các dịp lễ lớn và chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân theo Nghị quyết 68 bước đầu phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, theo ông, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng toàn cầu chậm lại cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các chính sách và sự phát triển kinh tế của Việt Nam. "Lạm phát chịu nhiều áp lực, phục hồi sản xuất thiếu ổn định, các động lực tăng trưởng chịu nhiều hạn chế và xuất khẩu đối diện với nhiều thách thức", ông phân tích.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, vị này cho rằng, Việt Nam cần phải cố gắng nỗ lực rất nhiều trong những tháng cuối năm và giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là tiêu dùng nội địa để có thể đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

Cùng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nói để kích cầu tiêu dùng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như việc hạ lãi suất cho vay tiêu dùng giúp người dân dễ dàng tiếp cận vốn để chi tiêu, mua sắm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hạ giá thành, mở rộng thị phần.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó cần duy trì hoặc mở rộng chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với các mặt hàng thiết yếu nhằm giảm giá sản phẩm và thúc đẩy sức mua; các chương trình khuyến khích tiêu dùng nội địa hay phát triển kinh tế đêm…

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica, cho rằng tăng trưởng bền vững trong thời gian tới cần dựa nhiều hơn vào tiêu dùng trong nước và đầu tư tư nhân.

Trong khi xuất khẩu vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, đầu tư công đã dần tiệm cận ngưỡng, do đó việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa trở thành yếu tố then chốt, đòi hỏi phải tận dụng từng cơ hội để biến thành động lực cho tăng trưởng.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bà Bùi Thị Việt Lâm, Đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (US ABC), cho rằng Việt Nam cần khai thác tốt hơn các thị trường mới theo các Hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy động lực xuất khẩu, đồng thời cần chú trọng hơn nữa tới động lực kích cầu tiêu dùng nội địa.

"Để kích cầu tiêu dùng nội địa, Việt Nam cần quan tâm hơn nữa đến môi trường kinh doanh và sức khoẻ doanh nghiệp, tập trung hơn vào việc nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp về các quy định chưa rõ ràng, rào cản, giúp doanh nghiệp vượt khó, hồi phục và đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước", bà Lâm thông tin.

Cũng theo vị chuyên gia, để kích cầu tiêu dùng nội địa, các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ về thuế cần được thực hiện theo đúng tinh thần và thống nhất. Đơn cử, vướng mắc về việc miễn giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với mặt hàng nước giải khát có đường trong năm 2026 cần được tiếp tục để giúp các doanh nghiệp ngành này vượt khó, phục hồi trước thềm thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1/1/2027.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, TS Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), cho rằng trước khi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được thông qua vào tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã quyết định lùi thời gian áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành đồ uống đến năm 2027, đồng bộ với thời hạn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% kết thúc vào cuối năm 2026.

Ông nhấn mạnh, khi một quy định pháp luật còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau, cần đánh giá kỹ tác động để tránh gây bất lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Do vậy, cơ quan quản lý cần có hướng dẫn rõ ràng, trong đó xem xét việc các sản phẩm nước giải khát có đường tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026.