Dân đổ xô đi mua vàng những ngày sát Tết, chấp nhận cầm giấy hẹn 3 tháng

Bất chấp giá vàng thời gian gần đây tăng mạnh, các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội những ngày qua liên tục rơi vào cảnh đông nghịt người xếp hàng chờ mua. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt, đứng kín vỉa hè thấp thỏm đợi đến lượt giao dịch.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng, chấp nhận cầm giấy hẹn

Hôm nay (14/2), dù phần lớn nhân viên văn phòng đã bước vào kỳ nghỉ Tết, song lượng khách vẫn đông. Từ buổi sáng, đã có cả trăm người xếp hàng chờ mua vàng.

Đặc biệt, sau khi nhận thưởng Tết, nhiều dân văn phòng tranh thủ xuống tiền mua vàng với tâm lý “có tiền nhàn rỗi là giữ ngay cho chắc”. Tại các cửa hàng lớn trên “phố vàng” Trần Nhân Tông, những ngày qua lượng khách là nhân viên văn phòng tăng rõ rệt vào buổi trưa và cuối giờ chiều.

Người dân xếp hàng mua vàng ngày 14/2 (Ảnh: Mỹ Linh).

Nhiều người cho biết lo ngại sau Tết, đặc biệt dịp vía Thần Tài, giá vàng có thể tăng mạnh do nhu cầu bùng nổ nên quyết định mua sớm để “đi trước một bước”, vừa giữ lộc đầu năm, vừa tránh cảnh xếp hàng và giá bị đẩy cao.

Bên trong các tiệm vàng lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Phú Quý hay Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… nhân viên làm việc liên tục nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu tăng đột biến. Có thời điểm, khách phải chờ cả tiếng đồng hồ, thậm chí chấp nhận mua với số lượng hạn chế do nguồn cung nhỏ giọt.

Vừa nhận khoản thưởng Tết gần 90 triệu đồng, chị Thu Hiền (35 tuổi), nhân viên kế toán tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội, tranh thủ ghé cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông để mua vài chỉ vàng tích trữ dù mua ngày 14/2 nhưng đến tận 15/5 mới có hàng. “Năm nào sát vía Thần Tài giá cũng nhích lên, lại đông nghịt người xếp hàng. Mình mua sớm cho chủ động, đỡ áp lực”, chị chia sẻ.

Hợp đồng mua vàng của một khách hàng ngày 14/2 (Ảnh: Mỹ Linh).

Nhiều người lớn tuổi cũng tranh thủ đi mua vàng những ngày này. Bà Hòa (62 tuổi) cho biết sau Tết được các con biếu một khoản tiền mừng tuổi, bà quyết định mang đi mua vàng tích trữ. “Tiền để nhà không yên tâm, gửi tiết kiệm thì lãi không cao. Tôi nghĩ mua vàng vẫn chắc ăn hơn”, bà nói.

Bà Hòa cho biết dù chỉ là vàng “trên giấy”, bà vẫn tin giá còn tăng, nhất là sau Tết và dịp vía Thần Tài khi nhu cầu thường bùng nổ. “Tôi không cần cầm về, miễn là có vàng đứng tên mình, sau này giá lên thì bán”, bà nói.

Không chỉ vàng, người dân cũng xếp hàng đông nghịt để mua bạc. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng lớn trên “phố vàng” Trần Nhân Tông hay Cầu Giấy, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người dân xếp hàng dài chờ mua vàng hoặc bạc. Mỗi ngày, cửa hàng đều phát số thứ tự và hết sạch ngay đầu ngày.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng (Ảnh: Mỹ Linh).

Mỗi khách hàng được mua giới hạn theo thông báo của cửa hàng. Tuy nhiên, do nguồn cung hạn chế, cửa hàng không giao hàng ngay mà chỉ nhận đặt cọc và cấp giấy hẹn, thời gian nhận bạc kéo dài sau vài tháng.

Trước tình trạng khan hiếm bạc, ông Mai Huy Tuần, Phó Chủ tịch Tập đoàn Phú Quý, cho biết nhiều sàn giao dịch lớn như Comex, CME, Sàn Thượng Hải hay Hong Kong (Trung Quốc) đều trong tình trạng tồn kho bạc bị giảm mạnh từng ngày. Vì vậy, dù giá có những nhịp điều chỉnh giảm khá sâu, thị trường ngay lập tức bật tăng trở lại do nguồn cung vật chất cực kỳ hạn chế.

Với việc người dân xếp hàng dài mua bạc và khan hiếm những ngày qua, ông cho biết sẽ cố gắng cải thiện trong năm nay.

Chuyên gia: Rủi ro không nằm ở vàng, mà ở cách nhà đầu tư xuống tiền

Thời gian gần đây, thị trường vàng ghi nhận những phiên giao dịch có biên độ dao động rất lớn, cá biệt có thời điểm chênh lệch giá lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận một cách toàn diện, khách quan và thận trọng.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy nhận định về bản chất, vàng vẫn là tài sản có vai trò quan trọng trong việc bảo toàn giá trị. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động mạnh, rủi ro lớn nhất đối với người dân không nằm ở bản thân vàng, mà nằm ở việc tham gia thị trường khi giá biến động nhanh, trong khi thông tin và kỳ vọng chưa đồng đều.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng (Ảnh: Mỹ Linh).

Khi giá tăng mạnh trong thời gian ngắn, quyết định mua vàng rất dễ chịu tác động của tâm lý đám đông. Điều này có thể khiến người mua đối mặt với rủi ro điều chỉnh giá trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường bước vào giai đoạn cân bằng lại. Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán ở mức cao trong những giai đoạn biến động cũng làm gia tăng chi phí thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả nắm giữ.

Thực tế cho thấy, khi thị trường sôi động, tâm lý “sợ lỡ cơ hội” thường khiến các quyết định đầu tư thiếu sự chuẩn bị cần thiết. Trong trường hợp giá đảo chiều, người mua dễ rơi vào trạng thái bị động: bán ra thì lo ngại thua lỗ, nắm giữ thì chịu áp lực tâm lý và rủi ro kéo dài.

Không ít trường hợp, việc nắm giữ vàng vượt quá kế hoạch ban đầu có thể dẫn đến tình trạng dòng tiền bị phân bổ kém hiệu quả, trong khi các kênh đầu tư khác phù hợp hơn với mục tiêu tài chính cá nhân lại bị bỏ lỡ. Do đó, rủi ro không chỉ thể hiện ở biến động giá, mà còn ở chi phí cơ hội trong trung và dài hạn.

Trong thời gian tới, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu tác động đan xen từ yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách và kỳ vọng của nhà đầu tư. Việc theo dõi các vùng giá quan trọng - nơi thường xuất hiện lực mua hoặc áp lực chốt lời - có ý nghĩa nhất định trong việc đánh giá xu hướng.

Đặc biệt, trong bối cảnh có định hướng hình thành sàn giao dịch vàng tập trung, thị trường được kỳ vọng sẽ từng bước minh bạch hơn, thanh khoản cải thiện và biến động mang tính kỹ thuật rõ ràng hơn. Khi đó, các quyết định đầu tư sẽ có thêm cơ sở dữ liệu và thông tin tham chiếu, thay vì phụ thuộc nhiều vào yếu tố cục bộ.

Trước những biến động hiện nay, các chuyên gia khuyến nghị người dân giữ tâm lý thận trọng, tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời. Việc phân bổ tài sản nên được cân nhắc trên nguyên tắc đa dạng hóa, phù hợp với mục tiêu tài chính, khả năng chịu rủi ro và thời gian nắm giữ của mỗi cá nhân.