Lãi suất tăng liên tục, trước Tết gửi tiền ở đâu lãi cao?

Thêm ngân hàng tăng lãi suất

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa điều chỉnh lãi suất huy động theo hướng tăng mạnh ở kỳ hạn ngắn và giảm nhẹ ở kỳ hạn dài.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến công bố ngày 12/2, các kỳ hạn 1-5 tháng được tăng thêm 0,5 điểm %/năm lên 4,4%/năm. Kỳ hạn 6-12 tháng tăng 0,3 điểm %/năm, trong đó lãi suất cao nhất đạt 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Kỳ hạn 13-15 tháng tăng lên 5,55%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn dài từ 17-36 tháng bị giảm nhẹ 0,1 điểm %/năm xuống còn 5,35%/năm. Dù điều chỉnh lãi suất trực tuyến, ngân hàng vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tại quầy, với mức cao nhất 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Một số ngân hàng khác tuy không tăng lãi suất nhưng cũng công bố cộng thêm lãi suất.

Kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

HDBank công bố từ ngày 7/2 đến 28/2, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến từ 50 triệu đồng, kỳ hạn 1-2 tháng sẽ được cộng thêm lãi suất 0,2 điểm %/năm. Cũng với số tiền gửi từ 50 triệu đồng, khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,3 điểm %/năm khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 3-5 tháng.

Thậm chí, lãi suất cộng thêm tới 1 điểm %/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, hoặc 13 tháng. Đồng nghĩa với việc khách hàng gửi tiết kiệm tại đây có thể nhận về lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7%/năm, dù chỉ gửi từ 50 triệu đồng.

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất tiền gửi cộng thêm tới 0,9 điểm %/năm dành cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm. Qua đó, lãi suất ngân hàng cao nhất lên đến 8,2%/năm sau khi được cộng thêm lãi suất.

Điều kiện được ngân hàng số này đưa ra chỉ là số tiền gửi từ 100.000 đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

Hiện ngân hàng này niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên tới 7,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Với các kỳ hạn còn lại, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, và kỳ hạn 7-36 tháng 7,1%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn ra sao?

Theo biểu lãi suất công bố ngày 12/2 từ các ngân hàng, ở kỳ hạn một tháng, lãi suất chênh lệch khá lớn giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm quốc doanh dao động từ 2,1-3,2%/năm, thấp nhất là Vietcombank 2,1%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng tư nhân niêm yết mức 4,5-4,75%/năm, tạo khoảng cách hơn 2%/năm so với nhóm Big4.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến ở mức 4,5-4,75%/năm ở khối ngân hàng tư nhân, trong khi nhóm quốc doanh duy trì 3,4-3,7%/năm. SCB tiếp tục là ngân hàng có mức thấp nhất thị trường, chỉ 1,9%/năm.

Nhân viên ngân hàng kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến kỳ hạn 6 tháng, cuộc đua lãi suất trở nên rõ nét hơn khi nhiều ngân hàng đẩy lãi suất vượt 6,5%/năm. PGBank dẫn đầu với 7,1%/năm, theo sau là MBV (6,5%), Vikki Bank (6,5%), Bac A Bank (6,8%) và Techcombank (6,85%). Trong khi đó, nhóm Big4 chỉ dao động 3,5-5,7%/năm.

Ở kỳ hạn 9 tháng, xu hướng tương tự được duy trì, với mức cao nhất vẫn thuộc về PGBank (7,1%/năm), trong khi nhiều ngân hàng khác niêm yết trên 6,3-6,8%/năm. Nhóm quốc doanh giữ mức 3,5-5,7%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất thị trường lên tới 7,2%/năm tại MBV và PGBank. Một số ngân hàng khác như Techcombank, Bac A Bank, BVBank cũng niêm yết trên 6,8%/năm. Trong khi đó, Big4 dao động từ 5,2-6%/năm.

Với kỳ hạn 18 tháng, mặt bằng lãi suất không tăng thêm đáng kể so với 12 tháng, phổ biến quanh 6-7,2%/năm. MBV tiếp tục dẫn đầu với 7,2%/năm, trong khi nhóm quốc doanh duy trì mức 5,2-6%/năm.

Theo thống kê của phóng viên báo Dân trí, từ đầu năm, 21 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động.

Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB, Saigonbank, ACB, BVBank, TPBank, KienlongBank, Agribank, MB tăng lãi suất huy động. Có 3 đơn vị giảm lãi suất là ACB, PGBank, ABBank.