Giá vàng, bạc biến động mạnh: Trung Quốc đã rút dòng tiền nóng?

Tăng "nóng" rồi bất ngờ sập mạnh

Theo Bloomberg, một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng và bạc biến động mạnh trong thời gian gần đây đến từ hoạt động chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư Trung Quốc. Những tín hiệu phát đi từ thị trường này nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối diễn biến kim loại quý trong các phiên sắp tới.

Suốt nhiều tuần liền, thị trường quốc tế gần như “nín thở” theo dõi làn sóng tăng giá liên tục của vàng, bạc, đồng và cả thiếc. Bloomberg cho rằng cơn sốt này được tiếp thêm lửa bởi dòng tiền đầu cơ từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, thị trường đã đảo chiều dữ dội, biến đợt tăng "nóng" thành một trong những cú sập mạnh nhất lịch sử hàng hóa.

Ông Dominik Sperzel, Giám đốc bộ phận giao dịch của Heraeus Precious Metals, thẳng thắn nhận định: “Đây là điều bất thường nhất tôi từng chứng kiến. Vàng vốn được coi là biểu tượng của sự ổn định, nhưng với mức biến động như vậy, không thể gọi đó là ổn định”.

Giá vàng đã đi lên bền bỉ trong nhiều năm nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, khi họ tìm cách giảm phụ thuộc vào USD. Đến năm ngoái, đà tăng được đẩy nhanh hơn bởi các giao dịch “chống mất giá tiền tệ” - chiến lược đặt cược vào tài sản hữu hạn như vàng, xuất phát từ lo ngại các chính phủ chấp nhận lạm phát cao để giảm gánh nặng nợ công.

Tuy nhiên, vài tuần gần đây, thị trường kim loại quý nóng lên bất thường khi các nhà đầu cơ Trung Quốc, từ nhà đầu tư cá nhân đến các quỹ lớn, ồ ạt đổ tiền vào hàng hóa. Làn sóng này đã kéo hàng loạt kim loại, từ đồng đến bạc, lên những đỉnh giá mới.

Khi giá tăng quá nhanh, các công ty tư vấn đầu tư hàng hóa cũng nhập cuộc, càng khiến cơn sốt bị đẩy lên cao trào.

Ông Jay Hatfield, Giám đốc đầu tư của quỹ Infrastructure Capital Advisors, cho biết: “Từ 3-4 tuần trước, chúng tôi nhận ra kim loại đã trở thành giao dịch thuần theo xu hướng, không còn phản ánh yếu tố cơ bản. Chúng tôi tham gia lướt sóng và chờ thời điểm sụp đổ”.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ từ Trung Quốc tới châu Âu đổ xô mua vàng, bạc. Theo ông Sperzel, nhiều sản phẩm kim loại quý của Heraeus đã “cháy hàng” trong nhiều tuần, dù khách vẫn xếp hàng dài để đặt mua.

Kim loại bạc trở thành tâm điểm biến động bởi quy mô thị trường nhỏ. Giá trị nguồn cung bạc toàn cầu mỗi năm chỉ khoảng 98 tỷ USD, trong khi con số này của vàng lên tới 787 tỷ USD.

Quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust ghi nhận giá trị giao dịch vượt 40 tỷ USD - gấp hàng chục lần mức thông thường, đưa quỹ này vào nhóm chứng khoán được giao dịch nhiều nhất toàn cầu. Thị trường quyền chọn cũng sôi động chưa từng có, với lượng quyền chọn mua quỹ ETF vàng và bạc leo lên kỷ lục.

Cơ chế phòng vệ của các bên bán quyền chọn buộc họ phải mua thêm tài sản cơ sở khi giá tăng, góp phần đẩy giá leo thang nhanh chóng - nhưng cũng khiến thị trường cực kỳ mong manh khi đảo chiều.

Ngay khi giá kim loại quý biến động, các nhà đầu tư Trung Quốc nhanh chóng chốt lời vàng và bạc. Chính nhóm này từng đóng vai trò “bệ đỡ” cho đà tăng trước đó.

Ông Alexander Campbell, cựu Giám đốc mảng hàng hóa của Bridgewater Associates, nhận xét ngắn gọn trong báo cáo: “Trung Quốc bán ra và phần còn lại của thị trường phải gánh hậu quả”.

Vàng miếng là tài sản trú ẩn truyền thống của nhà đầu tư (Ảnh: Bloomberg).

Điều gì đang chờ đợi phía trước?

Diễn biến tiếp theo của giá vàng và bạc nhiều khả năng vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát thị trường Thượng Hải trong những phiên đầu tuần để đánh giá liệu nhu cầu có hồi phục sau cú bán tháo hay không.

Do các hợp đồng bạc tại Trung Quốc bị giới hạn biên độ dao động 16-19% mỗi ngày, giá bạc trong nước có thể còn tiếp tục điều chỉnh để bắt kịp thị trường quốc tế. Đặc biệt, tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán vốn là mùa mua vào vàng bạc truyền thống.

Tại Shuibei - trung tâm giao dịch kim loại quý lớn nhất nước này - tình trạng khan hiếm bạc đã hạ nhiệt. Các thương nhân cho biết cuối tuần qua, lượng người mua vẫn nhiều hơn người bán, không xuất hiện tâm lý hoảng loạn, và giá bạc tại đây vẫn cao hơn hợp đồng trên sàn.

Trong bối cảnh nhu cầu nhỏ lẻ còn âm ỉ, nhiều ngân hàng Trung Quốc đã siết quản lý rủi ro. China Construction Bank thông báo nâng mức tiền gửi tối thiểu từ ngày 2/2, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư về biến động giá. Industrial and Commercial Bank of China cũng áp dụng kiểm soát hạn mức với sản phẩm tiết kiệm vàng Ruyi trong dịp lễ.

“Nhu cầu vàng vẫn khá cao, nhiều người tranh thủ "bắt đáy" mua trang sức và thỏi vàng trước Tết. Nhưng với bạc, xu hướng chủ đạo hiện nay vẫn là đứng ngoài quan sát”, ông Liu Shunmin, Trưởng bộ phận quản lý rủi ro của Shenzhen Guoxing Precious Metal, nhận định trong báo cáo.