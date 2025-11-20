Cận cảnh sao chổi kỳ lạ, NASA bác bỏ tin đồn “người ngoài hành tinh”

Từ các đài quan sát Mặt Trời đến những tàu vũ trụ đang trên hành trình tới vành đai tiểu hành tinh, hàng loạt nhiệm vụ có sự tham gia của NASA đã kịp thời ghi lại hình ảnh của "vị khách liên sao" khi nó băng qua Hệ Mặt Trời.

Các quan sát gần nhất đến từ sao Hỏa, nơi có quỹ đạo ở vị trí sát 3I/ATLAS. Cụ thể, tàu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), hiện đang khảo sát hành tinh Đỏ từ quỹ đạo, đã chụp được những hình ảnh mới nhất.

Hình ảnh sao chổi 3I/ATLAS của MRO được chụp từ khoảng cách chỉ 30 triệu km vào ngày 2/10/2025 (Ảnh: NASA).

"Sao chổi 3I/ATLAS đã… đến điểm cận nhật đúng lúc Trái Đất nằm ở phía đối diện Mặt Trời nên chúng ta không thể quan sát thuận lợi", nhà khoa học hành tinh Tom Statler của NASA cho biết.

Tuy vậy, góc quan sát từ sao Hỏa lại rất thuận lợi, giúp các thiết bị tại đây ghi lại được hình ảnh rõ nhất của sao chổi này.

Giới khoa học và công chúng đã theo dõi sát sao chổi kể từ khi kính thiên văn khảo sát ATLAS phát hiện nó vào ngày 1/7.

3I/ATLAS được đặt tên theo tên kính viễn vọng ở Chile đã phát hiện ra nó lần đầu tiên. Vật thể liên sao này có đường kính ước tính từ 440m-5,6km.

Các quan sát ban đầu cho thấy, sao chổi di chuyển cực nhanh này có thể bắt nguồn từ một hệ sao cổ xưa hơn hệ Mặt Trời của con người.

Sự kết hợp các đặc điểm của thiên thể này khiến nó khác biệt hoàn toàn so với mọi sao chổi từng được ghi nhận.

Quan sát của MAVEN về 3I/ATLAS vào ngày 28/9 (Ảnh: NASA).

Khi quan sát sao chổi ở bước sóng khả kiến, tàu quỹ đạo MAVEN của NASA cũng ghi nhận 3I/ATLAS ở bước sóng tử ngoại, cung cấp các chi tiết khác về lượng hydro trong khí quyển và đuôi sao chổi.

Trong khi đó, xe tự hành Perseverance ở bề mặt sao Hỏa cũng ở vị trí hoàn hảo để theo dõi.

Từ vị trí thuận lợi trên quỹ đạo mặt trời, nhiều đài quan sát mặt trời thuộc NASA cũng đã ghi lại được hình ảnh.

Hình ảnh về 3I/ATLAS khi sao chổi này cách Trái đất 372-378 triệu km của đài quan sát mặt trời PUNCH (Ảnh: NASA).

Tất cả các ảnh dù hơi mờ, nhưng đều chứa thông tin quan trọng giúp giải mã thêm về sao chổi kỳ lạ này.

"Thiên thể này là một sao chổi. Nó trông như sao chổi, hoạt động như sao chổi, và mọi bằng chứng đều cho thấy nó là sao chổi. Nhưng nó đến từ ngoài Hệ Mặt Trời, điều khiến nó trở nên hấp dẫn, thú vị và có ý nghĩa khoa học đặc biệt", ông Amit Kshatriya, Phó quản trị viên NASA nói.

Danh tính sao chổi càng được củng cố bởi một bức ảnh mới chụp ngày 16/11 của nhà nhiếp ảnh thiên văn Satoru Murata ở New Mexico, đăng trên Facebook.

Sao chổi 3I/ATLAS được chụp vào ngày 16/11/2025, nhìn từ New Mexico (Ảnh: Satoru Murata).

Bức ảnh cho thấy hai dải đuôi dài mượt và phần đầu sao chổi ánh xanh đặc trưng cho nguồn gốc tự nhiên.

Lần tiếp cận Trái Đất gần nhất của nó sẽ diễn ra ngày 19/12, dù vẫn ở khoảng cách khá xa, đây sẽ là cơ hội tốt nhất để quan sát bằng kính thiên văn và máy ảnh ngay từ Hành tinh Xanh.